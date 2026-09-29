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Η χθεσινή συνεδρία του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος ανέδειξε ορισμένα ανησυχητικά στοιχεία, τα οποία όπως αναφέρουν οι πληροφορίες του «Φ» αναμένεται να δυσκολέψουν ακόμη περισσότερο την επίτευξη συμφωνίας, αλλά και την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων για την υλοποίηση της μεταρρύθμισης.

Τι προέκυψε όμως μετά τη χθεσινή συνάντηση στο Εργατικό Σώμα; Κατ’ αρχήν ο υπουργός Εργασίας σημείωσε μεταξύ άλλων ότι «ο διάλογος για τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση θα συνεχιστεί και εντός Οκτωβρίου στο ΕΣΣ, καθώς το Υπουργείο Εργασίας είναι ανοιχτό στο ενδεχόμενο αλλαγών επί του νομοσχεδίου, ακόμα και μετά την κατάθεσή του στη Βουλή».

Ερωτηθείς ο Μαρίνος Μουσιούττας κατά πόσο θα καταθέσει το νομοσχέδιο στο Υπουργικό Συμβούλιο αύριο Τετάρτη, απάντησε ότι «μπορεί να υπάρξει μια μικρή καθυστέρηση για τεχνικούς λόγους. Είχαμε μια μακρά συζήτηση με τον Γενικό Εισαγγελέα και τον Βοηθό Γενικό Εισαγγελέα την περασμένη εβδομάδα για να ολοκληρωθεί ο νομοτεχνικός έλεγχος. Αν έχουμε μέχρι αύριο (σήμερα) το τελικό αποτέλεσμα, μπορεί να πάει την Τετάρτη. Αν όχι, θα πάει μια βδομάδα μετά».

Και Βουλή και Εργατικό

Δεδομένου ότι ο νομοτεχνικός έλεγχος ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί, μπορεί να φανταστεί κάποιος το ενδεχόμενο ότι θα κατατεθεί το νομοσχέδιο στη Βουλή και θα συνεχιστεί η συζήτηση ταυτόχρονα τόσο στο ΕΕ όσο και στην Επιτροπή Εργασίας, όπως δηλαδή ανέφερε ο υπουργός.

Σε περίπτωση που προκύψει ανάγκη για σημαντικές αλλαγές, αυτό θα σημαίνει ότι το νέο νομοσχέδιο θα πρέπει να περάσει εκ νέου από νομοτεχνικό έλεγχο, από την έγκριση του Υπουργικού και εν συνεχεία να κατατεθεί εκ νέου στη Βουλή. Όσον αφορά στα χρονοδιαγράμματα που τέθηκαν, σημειώνεται ότι η επόμενη συνεδρία του ΕΣΣ έχει καθοριστεί για τις 8 Οκτωβρίου, οπότε και αναμένεται να υποβληθούν οι θέσεις των κοινωνικών εταίρων. Ακολούθως η συζήτηση στη Βουλή αναμένεται να ξεκινήσει στις 13 Οκτωβρίου, με την υλοποίηση της μεταρρύθμισης να παραμένει αμετάθετη για την 1η Ιανουαρίου 2027.

Ανησυχητικά ερωτήματα

Από τη χθεσινή συνεδρία προέκυψαν ακόμα περισσότερα ερωτηματικά, αλλά και ορισμένα ανησυχητικά σενάρια, τα οποία σε περίπτωση που επαληθευτούν θα δημιουργήσουν δυσμενείς καταστάσεις για τους μελλοντικούς συνταξιούχους. Κυριότερα εξ’ αυτών ήταν:

(α) Η διαφοροποίηση στον υπολογισμό των συντάξεων μετά την πάροδο της πενταετίας, ενδεχομένως να επιφέρει αντίθετα από τα προσδοκώμενα αποτελέσματα, όσον αφορά και στον υπολογισμό του πέναλτι του 12%. Και αυτό γιατί η μείωση στο πέναλτι θα αφορά μόνο το βασικό μέρος. Με την αλλαγή όμως του υπολογισμού της σύνταξης μετά την πενταετία, το ισοζύγιο βασικής και αναλογικής σύνταξης, ενδεχομένως να διαφοροποιηθεί και ως εκ τούτου, να αυξήσει αντί να μειωθεί το ποσοστό του πέναλτι.

(β) Το γεγονός ότι ακόμη δεν έχει επέλθει συμφωνία στο κομμάτι που αφορά τα άτομα που θα συνταξιοδοτηθούν μετά την πενταετία, προκύπτει το ερώτημα κατά πόσο οι σημερινοί 50ρηδες για παράδειγμα, οι οποίοι έχουν κλειδώσει ορισμένα βασικά συνταξιοδοτικά δικαιώματα, αυτά θα διαφοροποιηθούν με το νέο υπολογισμό των συντάξεων που θα προκύψει μετά την πενταετία.

(γ) Τι θα γίνει σε περίπτωση κατά την οποία οι υπολογισμοί που περιλαμβάνονται στη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση αναφορικά με τα έσοδα που θα προκύψουν από την επενδυτική πολιτική και την πάταξη της αδήλωτης εργασίας δεν επαληθευτούν; Θα είναι πρόθυμο το κράτος να καλύψει την διαφορά ή θα αποφασιστεί αύξηση των εισφορών στο ΤΚΑ;

«Ξεκαθάρισε» η διαφωνία για Ταμεία Προνοίας

Η διαφωνία που υπάρχει μεταξύ κυβέρνησης και των συνδικαλιστικών – κυρίως – οργανώσεων αναφορικά με τον δεύτερο πυλώνα έγινε χθες ακόμη πιο ξεκάθαρη. Σε στιχομυθία που είχαν εντός του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος, ο υπουργός Εργασίας και ο ΓΓ της ΣΕΚ, διαφώνησαν για ακόμη μια φορά στο θέμα των Ταμείων Προνοίας.

Συγκεκριμένα, ο Μαρίνος Μουσιούττας ανέφερε πως «είναι ξεκάθαρο ότι δεν θα κατατεθεί νομοσχέδιο, αλλά θα υπάρχει ένα πλαίσιο οδικού χάρτη με τις βασικές αρχές που θα διέπουν τον δεύτερο πυλώνα». Ο ΓΓ της ΣΕΚ, Ανδρέας Μάτσας, ρώτησε τον Υπουργό Εργασίας γιατί δεν θα κατατεθεί νομοσχέδιο για τον δεύτερο πυλώνα, σημειώνοντας ότι «η συναίνεση μας ήταν ως προς το γεγονός ότι δεν θα εφαρμοστεί ταυτόχρονα με την υπόλοιπη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση».

Ο κ. Μουσιούττας απάντησε ότι «δεν υπάρχει περιθώριο για κατάθεση νομοσχεδίου. Δεν συμφωνήσαμε οτιδήποτε, επομένως πώς θα κατατεθεί; Είπαμε ότι η εφαρμογή του δεύτερου πυλώνα χρειάζεται 3-4 χρόνια. Επομένως θα ξεκινήσει η συζήτηση», είπε.