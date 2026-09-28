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Πρόσθετα μέτρα κατά της ακρίβειας επεξεργάζεται το Υπουργείο Οικονομικών, προκειμένου να κατατεθούν στο Υπουργικό Συμβούλιο, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του για τις επιπτώσεις των γεωπολιτικών εξελίξεων στην κυπριακή οικονομία.

Το Υπουργείο δηλώνει ότι αξιολογεί καθημερινά τις εξελίξεις και τις συνέπειές τους για τους πολίτες, υπογραμμίζοντας ότι βρίσκονται ήδη σε ισχύ παρεμβάσεις στήριξης, με έμφαση στις ευάλωτες ομάδες.

Αναφερόμενο στις διαμαρτυρίες, αναγνωρίζει ότι αποτελούν δημοκρατικό δικαίωμα, σημειώνοντας ωστόσο ότι «η κυβέρνηση δεν μένει απαθής» και εξαντλεί τις δυνατότητες ανταπόκρισης στις ανάγκες των πολιτών, εντός των δημοσιονομικών περιθωρίων και των ευρωπαϊκών υποχρεώσεών της.

Τα μέτρα που βρίσκονται σε ισχύ

Στην ανακοίνωση το Υπουργείο παραθέτει ενδεικτικά τις ακόλουθες παρεμβάσεις:

Μηδενικό ΦΠΑ σε βασικά προϊόντα , όπως φρέσκα φρούτα και λαχανικά, κρέας, πουλερικά, ψάρια, παιδικό γάλα, πάνες για παιδιά και ενήλικες και είδη γυναικείας υγιεινής.

, όπως φρέσκα φρούτα και λαχανικά, κρέας, πουλερικά, ψάρια, παιδικό γάλα, πάνες για παιδιά και ενήλικες και είδη γυναικείας υγιεινής. Μειωμένο ΦΠΑ 5% στον ηλεκτρισμό, από τον οποίο, σύμφωνα με το Υπουργείο, ωφελούνται περίπου 33.000 νοικοκυριά με χαμηλά εισοδήματα και μονογονεϊκές οικογένειες.

Μείωση του φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα κίνησης κατά 8,33 σεντ το λίτρο .

. Αύξηση του επιδόματος τέκνου και διεύρυνση των εισοδηματικών κριτηρίων.

Παράλληλα, υπενθυμίζει τις παρεμβάσεις της φορολογικής μεταρρύθμισης, με ιδιαίτερη αναφορά στην αύξηση του αφορολόγητου εισοδήματος στις €22.000 και στις φορολογικές εκπτώσεις για εργαζομένους και νοικοκυριά.

Στήριξη εντός των δημοσιονομικών περιθωρίων

Το Υπουργείο συνδέει τη χρηματοδότηση των μέτρων με τα δημοσιονομικά πλεονάσματα και τη μείωση του δημόσιου χρέους, υποστηρίζοντας ότι αποτελούν τρόπο επιστροφής στην κοινωνία των οφελών της οικονομικής πολιτικής.

Για τις πρόσθετες παρεμβάσεις που προετοιμάζονται δεν δίνονται λεπτομέρειες στην ανακοίνωση. Το Υπουργείο επαναλαμβάνει ότι η στήριξη θα συνεχιστεί με παράλληλη διατήρηση υγιών δημόσιων οικονομικών και τήρηση των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων της χώρας.