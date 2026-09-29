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Οι δήμαρχοι Λευκωσίας και Λεμεσού, για πρώτη φορά προχωρούν από κοινού στη διερεύνηση του ενδεχομένου να δρομολογηθεί τραμ στις δύο πόλεις και προς τούτο ζήτησαν τη βοήθεια του Υπουργείου Μεταφορών το οποίο, προς το παρόν, φαίνεται να είναι αρνητικό.

Ο δήμαρχος Λευκωσίας, Χαράλαμπος Προύντζος, από τον οποίο ζητήσαμε να επιβεβαιώσει πληροφορίες του «Φ», ως προς το κατά πόσον ηγέρθη το θέμα κατά τη διάρκεια πρόσφατης σύσκεψης, ανέφερε πως όντως το συγκεκριμένο ζήτημα ήταν ένα από τα θέματα της ατζέντας της συζήτησης. Διευκρίνισε δε, πως από πλευράς Δήμου Λευκωσίας δεν ετέθη θέμα εκπόνησης νέας μελέτης αλλά επικαιροποίησης μελέτης η οποία είχε ετοιμαστεί στο παρελθόν.

Όντως το θέμα ηγέρθη κατόπιν συνεννόησης με τον δήμαρχο Λεμεσού, τον οποίο, όπως είπε, δεν επιθυμεί να δεσμεύσει.

Πρόθεσή μας, ανέφερε, είναι να επαναφερθεί η προοπτική λειτουργίας τραμ σε νέες ράγες, ώστε να συνυπολογιστούν όλοι οι παράγοντες και όχι μόνο το κατασκευαστικό κόστος και το κόστος λειτουργίας και συντήρησης του τραμ, αλλά να ληφθούν υπόψιν και άλλες παράμετροι, όπως το κόστος που καταβάλλει η Κύπρος για τους παραγόμενους ρύπους από την κυκλοφορία των οχημάτων.

Όπως εξήγησε, απαντώντας σε σχετική ερώτηση του «Φ», ο αρμόδιος κλάδος του Υπουργείου Μεταφορών θεωρεί πως η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων δεν θα χρηματοδοτήσει το έργο επειδή ο βαθμός διείσδυσης των λεωφορείων στα μέσα μαζικής μεταφοράς είναι τόσο χαμηλός, ώστε δεν δικαιολογείται η δρομολόγηση ενός νέου τέτοιου μέσου μαζικής μεταφοράς.

Διαφωνούμε, συνέχισε, με την προσέγγιση αυτή και θεωρούμε πως τα λεωφορεία δοκιμάστηκαν εδώ και περίπου 17 χρόνια (όταν άρχισε η υλοποίηση των σχετικών συμβάσεων) και φαίνεται, πως τουλάχιστον με τον τρόπο λειτουργίας του υφιστάμενου συστήματος δεν έχουν επιτευχθεί τα αναμενόμενα αποτελέσματα όσον αφορά την προσέλκυση των πολιτών. Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι τα λεωφορεία θα εξακολουθήσουν να λειτουργούν συμπληρωματικά προς το τραμ.

Ερωτηθείς ως προς το χρόνο τον οποίο εγείρεται το συγκεκριμένο θέμα, εξέφρασε την εκτίμηση πως ήρθε η ώρα να συζητηθεί το ζήτημα ως μέσο σταθερής τροχιάς, κάτι το οποίο θα δώσει την ευκαιρία επανατοποθέτησης των μέσων μαζικής μεταφοράς στη δημόσια σφαίρα. Πέραν αυτού, ο κ. Προύντζος θεωρεί πως τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή, υπό την έννοια ότι το 2030 λήγει η σύμβαση των λεωφορείων της Λευκωσίας και ήδη άρχισαν διαβουλεύσεις σχετικά με τις νέες προδιαγραφές, οπόταν κρίνεται πως η παρούσα περίοδος είναι η πλέον κατάλληλη.

Όταν το θέμα ηγέρθη επί υπουργίας Αλέξη Βαφεάδη, είχε εκφράσει τη θέση, πως η ΕΕ προκρίνει την αύξηση της επιβατικής κίνησης στα λεωφορεία, σε τέτοιο βαθμό που να καθιστά βιώσιμη τη λειτουργία ενός τραμ.

Παράλληλα, είχε εγείρει θέμα βιωσιμότητας του όλου εγχειρήματος με δεδομένο πως πέραν του κόστους κατασκευής πρέπει να υπολογιστεί και το κόστος συντήρησης και λειτουργίας του.