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Επανέρχεται στο προσκήνιο το όνομα του Φεριντούν Σινιρλίογλου για τη διαδοχή του Αντόνιο Γκουτέρες, με νέα δημοσιεύματα στην Ελλάδα να αναφέρονται στις κινήσεις της Άγκυρας για προώθηση της υποψηφιότητάς του.

Το philenews είχε μεταδώσει τις προηγούμενες ημέρες ότι η τουρκική πλευρά κινείται παρασκηνιακά προς αυτή την κατεύθυνση, με έγκυρες πηγές στη Λευκωσία να επιβεβαιώνουν ότι ο νυν Γενικός Γραμματέας του ΟΑΣΕ βρίσκεται στους σχεδιασμούς της Άγκυρας για την επόμενη ημέρα στον ΟΗΕ.

Όπως μετέδωσε σήμερα το iefimerida, η πρόθεση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να προωθήσει τον Φεριντούν Σινιρλίογλου για τη θέση του επόμενου Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, την οποία αποκάλυψε η «Καθημερινή», έχει μπει στο μικροσκόπιο της Αθήνας, σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία, καθώς η Ελλάδα αναλαμβάνει για τον Οκτώβριο την προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και θα βρίσκεται εκ των πραγμάτων στο επίκεντρο των διεργασιών για τη διαδοχή του Αντόνιο Γκουτέρες.

Οι επαφές της Άγκυρας με τα πέντε μόνιμα μέλη

Η πληροφορία, σύμφωνα με την οποία η Άγκυρα έχει ήδη προσεγγίσει τα πέντε μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας -ΗΠΑ, Ρωσία, Κίνα, Γαλλία και Ηνωμένο Βασίλειο-, προκάλεσε ήδη αντιδράσεις και στην Τουρκία. Τουρκικά μέσα ενημέρωσης αναπαρήγαγαν την πληροφορία, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην αντίδραση της Αθήνας και στις αναφορές για τη στάση που θα μπορούσε να κρατήσει το Παρίσι απέναντι σε μια ενδεχόμενη υποψηφιότητα του πολύπειρου Τούρκου διπλωμάτη.

Στην Αθήνα, πάντως, η εικόνα που υπάρχει είναι περισσότερο ψύχραιμη. Σύμφωνα με ανώτατη διπλωματική πηγή που μίλησε στο iefimerida, η εκτίμηση αυτή τη στιγμή είναι ότι η ενδεχόμενη υποψηφιότητα Σινιρλίογλου «δεν βγαίνει», με την έννοια ότι δύσκολα μπορεί να εξασφαλίσει τις αναγκαίες ισορροπίες και συναινέσεις στο Συμβούλιο Ασφαλείας.

Σε εγρήγορση η ελληνική διπλωματία

Αυτό δεν σημαίνει ότι η ελληνική διπλωματία αντιμετωπίζει αδιάφορα τις κινήσεις της Άγκυρας. Αντιθέτως, βρίσκεται σε εγρήγορση και παρακολουθεί στενά τις διαβουλεύσεις για τη διαδοχή Γκουτέρες, έχοντας αυτή την περίοδο και την προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας. Κατά την ίδια πηγή, μέχρι στιγμής δεν έχει χρειαστεί κάποια κίνηση από την Αθήνα ή το Παρίσι προκειμένου να «μπλοκαριστεί» η πιθανή υποψηφιότητα.

Η εκτίμηση που υπάρχει στην ελληνική πλευρά είναι πως ο Σινιρλίογλου δύσκολα θα μπορούσε να συγκεντρώσει την απαιτούμενη υποστήριξη, καθώς το πρόσωπό του δεν φαίνεται να δημιουργεί τις ευρύτερες συναινέσεις που απαιτούνται για μια τόσο κρίσιμη θέση. Υπό αυτή την έννοια, στην Αθήνα δεν θεωρούν ότι, τουλάχιστον στην παρούσα φάση, απαιτείται κάποια ειδική ελληνική κινητοποίηση για την ανακοπή της τουρκικής προσπάθειας.

Το προφίλ του Φεριντούν Σινιρλίογλου

Η στάση αυτή δεν αναιρεί το ιδιαίτερο ενδιαφέρον με το οποίο παρακολουθεί η Αθήνα την υπόθεση. Ο Σινιρλίογλου είναι ένας από τους εμπειρότερους Τούρκους διπλωμάτες και διαχρονικά στενός συνεργάτης του Ερντογάν, με μακρά ενασχόληση με τα ελληνοτουρκικά και την Ανατολική Μεσόγειο. Διετέλεσε, μεταξύ άλλων, μόνιμος αντιπρόσωπος της Τουρκίας στον ΟΗΕ από το 2016 έως το 2023 και είχε υπογράψει επιστολές προς τα Ηνωμένα Έθνη στις οποίες αποτυπώνονταν οι τουρκικές θέσεις για τις θαλάσσιες ζώνες και την υφαλοκρηπίδα στην Ανατολική Μεσόγειο.

Από τον Δεκέμβριο του 2024 βρίσκεται στη θέση του Γενικού Γραμματέα του ΟΑΣΕ. Η εκλογή του είχε πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο μιας ευρύτερης ελληνοτουρκικής συνεννόησης, καθώς παράλληλα είχε επιλεγεί η Ελληνίδα διπλωμάτης Μάνια Τελαλιάν για τη διεύθυνση του Γραφείου Δημοκρατικών Θεσμών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Οργανισμού.

Γιατί η θέση του ΓΓ του ΟΗΕ έχει ιδιαίτερη σημασία

Η περίπτωση του ΟΗΕ, ωστόσο, είναι διαφορετική. Ο Γενικός Γραμματέας διαθέτει ιδιαίτερο θεσμικό βάρος σε ζητήματα άμεσου ελληνικού ενδιαφέροντος, με πρώτο το Κυπριακό, ενώ ο Οργανισμός αποτελεί σταθερά πεδίο στο οποίο αποτυπώνονται οι διαφορετικές θέσεις Αθήνας και Άγκυρας για σειρά ζητημάτων.

Υπάρχει, ταυτόχρονα, και μια ευρύτερη παράμετρος που δυσκολεύει τους τουρκικούς σχεδιασμούς. Στη διαδικασία για τη διαδοχή Γκουτέρες υπάρχει ισχυρή συζήτηση υπέρ της επιλογής προσώπου από τη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική, ενώ σημαντική είναι και η πίεση για την ανάδειξη γυναίκας για πρώτη φορά στη θέση του Γενικού Γραμματέα. Ο Σινιρλίογλου, άλλωστε, δεν περιλαμβάνεται μέχρι στιγμής μεταξύ των επισήμως κατατεθειμένων υποψηφιοτήτων.

Η προσπάθεια της Άγκυρας και το διεθνές παρασκήνιο

Η Άγκυρα φαίνεται να επιχειρεί να διαπιστώσει εάν υπάρχει χώρος για μια υποψηφιότητα που θα μπορούσε να εμφανιστεί σε μεταγενέστερο στάδιο, εφόσον δεν προκύψει συναίνεση γύρω από κάποιο από τα πρόσωπα που βρίσκονται ήδη στην κούρσα. Ο ίδιος ο Σινιρλίογλου διαθέτει πυκνό δίκτυο διεθνών επαφών, το οποίο έχει διευρύνει και από τη θέση του στον ΟΑΣΕ.

Η Αθήνα, συνεπώς, δεν υποτιμά την τουρκική κίνηση, αλλά ούτε θεωρεί ότι η προώθηση Σινιρλίογλου έχει αυτή τη στιγμή αποκτήσει τη δυναμική που θα μπορούσε να τον οδηγήσει στην κορυφή του ΟΗΕ. Με την Ελλάδα να προεδρεύει του Συμβουλίου Ασφαλείας σε μια κρίσιμη φάση της διαδικασίας, η ελληνική διπλωματία παρακολουθεί από πολύ κοντά τους συσχετισμούς, χωρίς μέχρι στιγμής να θεωρεί ότι χρειάστηκε να κινηθεί η ίδια για να ανακόψει μια υποψηφιότητα που, σύμφωνα με την εκτίμηση που υπάρχει στην Αθήνα, συναντά από μόνη της σημαντικές δυσκολίες.

iefimerida.gr