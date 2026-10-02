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Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού – Πάφου.

Σύμφωνα με ενημέρωση από την Αστυνομία, το ατύχημα σημειώθηκε γύρω στις 8:00, παρά την έξοδο του Καντού.

Στο ατύχημα εμπλέκεται μόνο ένα όχημα, στο οποίο επέβαιναν τα τέσσερα πρόσωπα.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο το οποίο και μετέφερε τους επιβάτες στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους.

Οι συνθήκες της σύγκρουσης διερευνώνται από τις Αρχές.