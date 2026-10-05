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Τις επόμενες εβδομάδες αναμένεται να καταβληθεί η δεύτερη δόση προς τους κουρεμένους καταθέτες της πρώην Λαϊκής Τράπεζας και τους κατόχους αξιογράφων. Σήμερα θα τεθεί στο μικροσκόπιο των μελών της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών ο προϋπολογισμός του Εθνικού Ταμείου Αλληλεγγύης για το 2026, μέσω του οποίου θα καταβληθεί ποσό €28,7 εκατ.

Οι νέες πληρωμές αποτελούν συνέχεια των πληρωμών από το Σχέδιο Μερικής Αναπλήρωσης που πραγματοποιήθηκαν πέρσι.

Στον προϋπολογισμό του 2025 είχαν περιληφθεί πιστώσεις €100 εκατ., από τις οποίες δαπανήθηκαν κονδύλια γύρω στα €70 εκατ.Το ποσό διατέθηκε σε 4.500 δικαιούχους, ενώ το υπόλοιπο ποσό θα παραχωρηθεί σε όσους είχαν μείνει εκτός του Σχεδίου.

Ο συνολικός αριθμός των αιτήσεων που υποβλήθηκαν ήταν γύρω στις 7 χιλ., από τις οποίες εγκρίθηκαν μόνο 4.500 και καταβλήθηκαν οι πρώτες αποζημιώσεις, καθώς στις υπόλοιπες αιτήσεις παρουσιάστηκαν κενά και ελλείψεις στα στοιχεία.

Ποιοι θα μοιραστούν τα €28,7 εκατ.

Σύμφωνα με τον προϋπολογισμό του Εθνικού Ταμείου Αλληλεγγύης για το 2026, το ποσό των €28,7 εκατ. θα καταβληθεί για να καλυφθούν οι κουρεμένοι που έμειναν πίσω από την αρχική πληρωμή.

Αναλυτικά, από το ποσό των €28,7 εκατ. θα επωφεληθούν οι εξής δικαιούχοι:



· Καταβολή ποσών που αντιστοιχούν σε περιπτώσεις φυσικών προσώπων του εγκεκριμένου Σχεδίου Μερικής Αναπλήρωσης του Ταμείου για το έτος 2025, τα οποία είχαν υποβάλει αίτηση από τις 20/12/2023 έως τις 25/5/2024, αλλά δεν είχαν προβεί σε επιβεβαίωση στοιχείων από τις 19/6/2025 μέχρι τις 31/10/2025.



· Καταβολή ποσών για ενστάσεις που θα εγκριθούν σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του εγκεκριμένου Σχεδίου Μερικής Αναπλήρωσης του Ταμείου για το 2025.



· Διενέργεια πληρωμών του Ταμείου προς δικαιούχα φυσικά πρόσωπα του Σχεδίου Μερικής Αναπλήρωσης που καταρτίζεται από την Επιτροπή Διαχείρισης του Ταμείου και εγκρίνεται από το Υπουργικό Συμβούλιο.

· Καταβολή υπολειπόμενων ποσών χωρίς ενστάσεις για τις περιπτώσεις δικαιούχων φυσικών προσώπων του εγκεκριμένου Σχεδίου Μερικής Αναπλήρωσης του Ταμείου για το έτος 2025, οι οποίοι προέβησαν σε επιβεβαίωση στοιχείων, αλλά εκκρεμεί η επιβεβαίωση των στοιχείων του τραπεζικού λογαριασμού τους.

Ανοίγει εκ νέου η πλατφόρμα – Τα ποσά για το 2027

Στο μεταξύ, σύντομα αναμένεται να ανοίξει εκ νέου η ηλεκτρονική πλατφόρμα για τους κουρεμένους καταθέτες και κατόχους αξιογράφων, ώστε να υποβάλουν τα στοιχεία τους όσοι έχουν εγκριθεί, με στόχο να τους καταβληθεί το ποσό της αποζημίωσης. Σήμερα, τα συνολικά έσοδα του προϋπολογισμού του Ταμείου για το έτος 2026 ανέρχονται σε €50 εκατ., πλέον χρηματικού αποθεματικού €189,1 εκατ. κατά το τέλος του 2025. Αξίζει να σημειωθεί ότι το ποσό των €50 εκατ. προέρχεται από κρατική χορηγία.

Σε σχέση με το 2027 και το 2028, στον προϋπολογισμό του Ταμείου πρόνοια ποσού €10 για το Σχέδιο Μερικής Αναπλήρωσης. Συνεπώς, τα ποσά που θα καταβληθούν τα επόμενα δύο χρόνια θα εξαρτηθούν από την πορεία των δημόσιων οικονομικών.

Βάσει του νόμου περί Δημοσιονομικής, για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας των δημόσιων οικονομικών και των εθνικών δεσμεύσεων σε σχέση με την αύξηση των καθαρών πρωτογενών δαπανών, στη βάση του Μεσοπρόθεσμου Δημοσιονομικού και Διαρθρωτικού Σχεδίου 2025-2028, τα ποσά θα προϋπολογιστούν βάσει του Σχεδίου που θα καταρτίσει η Επιτροπή στον προϋπολογισμό του 2027.



Εξηγήσεις για το ύψος της κάλυψης το 2026



Κατά την καταβολή της πρώτης δόσης το 2025, το Σχέδιο Μερικής Αναπλήρωσης προέβλεπε κάλυψη 10% στους καταθέτες και στους κατόχους αξιογράφων, με ανώτατο όριο αποζημίωσης τις €100 χιλ. Στη σημερινή συνεδρία της Επιτροπής Οικονομικών ενδεχομένως να ξεκαθαρίσει και το ποσοστό κάλυψης των δικαιούχων για το 2026, καθώς οι βουλευτές θα κληθούν να πάρουν απαντήσεις από τους τεχνοκράτες του Υπουργείου Οικονομικών.

Συγκεκριμένα, πέραν του προϋπολογισμού του Εθνικού Ταμείου Αλληλεγγύης, τα μέλη της Επιτροπής θα συζητήσουν τη λειτουργία του Ταμείου και τα προβλήματα που προκύπτουν από την καθυστέρηση που παρατηρείται στην ενίσχυσή του. Επίσης, θα συζητηθούν η συμπερίληψη των παλαιών μετοχών, καθώς και οι διαδικασίες απαίτησης των νομικών εξόδων από τους επηρεαζόμενους από το κούρεμα τον Μάρτιο του 2013 για αγωγές που έχουν αποσυρθεί ή έχουν τελεσιδικήσει.