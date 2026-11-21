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Στο GTA 6 μπήκε τραγούδι της Άλκηστης Πρωτοψάλτη, με την Ελληνίδα ερμηνεύτρια να μην κρύβει τη χαρά της για την εξέλιξη. Πρόκειται για το «Όλα αυτά που φοβάμαι», το οποίο ακούγεται στον ραδιοφωνικό σταθμό Kaleidoscope FM του δημοφιλούς παιχνιδιού, που κυκλοφόρησε την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου. Το τραγούδι εντοπίστηκε σε βίντεο που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο, αλλά και σε livestream του γνωστού Αμερικανού YouTuber IShowSpeed.

Η τραγουδίστρια μίλησε στο κεντρικό δελτίο του ΑΝΤ1 το βράδυ της Παρασκευής 20 Νοεμβρίου και εξομολογήθηκε πως αρχικά θεωρούσε πως κάποιος της έκανε φάρσα: «Το πιο δυνατό συναίσθημα είναι ότι στην αρχή δεν το πίστευα, νόμιζα ότι κάποιος μου κάνει πλάκα. Ήμουν στην πρόβα και μετά μόλις γύρισα στο σπίτι δέχθηκα ένα μήνυμα και μετά ήρθε καταιγισμός μηνυμάτων και μετά αντιλήφθηκα τελικά ότι αυτό που είχε προτείνει ο CEO της Heaven, ο Σπύρος Σταμούλης, στην εταιρεία που έχει το παιχνίδι, προκρίθηκε και το “Όλα αυτά που φοβάμαι” μπήκε σε αυτό το συγκλονιστικό παγκόσμιο παιχνίδι», είπε χαρακτηριστικά.

Δείτε το βίντεο

Και πρόσθεσε: «Είναι πολλά πράγματα που θα συμβούν τώρα. Εγώ είμαι πολύ ψύχραιμη και πολύ κουλ. Έχω χαρεί πάρα πολύ και για την προσπάθεια του ομίλου ΑΝΤ1 και για την προσπάθεια της Heaven και ότι τελικά προκρίθηκε ένα τραγούδι σε μία γλώσσα που δεν είναι μέσα στο παιχνίδι αυτό, είναι μόνο τα αγγλικά και τα ισπανικά και ξαφνικά ξεπετάγεται και ένα τραγούδι με ελληνικά. Αυτό για μένα είναι ίσως το μεγαλύτερο δώρο που θα μπορούσα να σκεφτώ, το τι συμβαίνει, το τι γίνεται. Έχω χαρεί πραγματικά πάρα πολύ, απλώς δεν το έχω συνειδητοποιήσει 100%».

Η Άλκηστις Πρωτοψάλτη, από την πρώτη στιγμή που έγινε γνωστή η είδηση, έκανε ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, εκφράζοντας τον ενθουσιασμό της. «Τι να πω!!! Τρομερή έκπληξη», έγραψε στη λεζάντα φωτογραφίας της την οποία διαμόρφωσε ώστε να ταιριάζει στην αισθητική του παιχνιδιού.

protothema.gr