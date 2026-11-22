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Άγνωστες λεπτομέρειες από τα πιλοτήρια των αμερικανικών βομβαρδιστικών και τις αίθουσες όπου σχεδιάστηκε η επιχείρηση «Midnight Hammer» κατά του Ιράν φέρνει στο φως εκτενές δημοσίευμα του αμερικανικού στρατιωτικού περιοδικού «Air & Space Forces Magazine», που δημοσιεύθηκε αυτή την εβδομάδα. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το καλοκαίρι του 2025, όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν αεροπορικά πλήγματα εναντίον των ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων στο Φορντό.

Ήταν ξημερώματα Κυριακής 22 του περσινού Ιουνίου και ένα κόκκινο μισοφέγγαρο φώτιζε τον ουρανό του Ιράν. Έπειτα από 18 ώρες πτήσης, δύο Αμερικανοί πιλότοι ενός βομβαρδιστικού B-2 πλησίαζαν στον στόχο τους. Έλεγξαν ξανά τους διακόπτες, ύστερα τους χάρτες και τα ρολόγια τους, και ξαφνικά διέκριναν τα φώτα της πόλης κάτω από το αεροσκάφος.

«Θεέ μου, είναι η Τεχεράνη!» αναφώνησε ο ένας. Είχαν κάνει πρόβες για τη συγκεκριμένη αποστολή ξανά και ξανά, όμως τώρα τη ζούσαν. «Το κάνουμε. Συμβαίνει στ’ αλήθεια» είπαν, προσπαθώντας να συνειδητοποιήσουν πως η επιχείρηση ξεδιπλωνόταν κάτω από τα πόδια τους.

Λίγα λεπτά αργότερα, άνοιξαν οι θυρίδες του χώρου οπλισμού. Δύο τεράστιες βόμβες, βάρους περίπου 13,6 τόνων η καθεμία, απελευθερώθηκαν από το κάτω μέρος του αεροσκάφους και έπεσαν προς την υπόγεια πυρηνική εγκατάσταση του Φορντό. Μόλις απαλλάχθηκε από το βάρος τους, το βομβαρδιστικό έγινε αισθητά πιο ευέλικτο.

«Πάμε να φύγουμε από εδώ!» είπε ο ένας πιλότος. «Όχι, περίμενε», απάντησε ο συνάδελφός Τότε, έστρεψαν το αεροσκάφος και κοίταξαν πίσω, περιμένοντας να δουν αν οι βόμβες θα εκρήγνυνταν. Ξαφνικά, μετά από περίπου 15 δευτερόλεπτα, μια πύρινη σφαίρα υψώθηκε όσο ένα δεκαώροφο κτίριο και έκανε τη νύχτα μέρα στα ιρανικά βουνά.

⚠️ The United States struck Iran’s nuclear facilities



In the early hours of June 22 (around 2:30 AM Iranian time), the U.S. launched strikes on key nuclear sites — Fordow, Natanz, and Isfahan. B-2 bombers, Massive Ordnance Penetrators (weighing 13–30 tons), and Tomahawk… pic.twitter.com/UW4xn8Wicx — NEXTA (@nexta_tv) June 22, 2025

Δεκαπέντε χρόνια προετοιμασίας και αλλαγές της τελευταίας στιγμής

Ο σχεδιασμός για την καταστροφή των εγκαταστάσεων στο Φορντό είχε αρχίσει το 2009, όταν οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών εντόπισαν ύποπτες κατασκευαστικές εργασίες στα βουνά νοτιοδυτικά της Τεχεράνης. Για περίπου 15 χρόνια, Αμερικανοί ειδικοί μελετούσαν την κατασκευή της εγκατάστασης και τα συστήματα που την υποστήριζαν.

Κεντρικό στοιχείο του προγράμματος ήταν η ανάπτυξη της GBU-57, μιας βόμβας σχεδιασμένης να πλήττει εγκαταστάσεις που βρίσκονται σε μεγάλο βάθος. Το B-2 είναι το μοναδικό αεροσκάφος που μπορεί να τη μεταφέρει.

Τις ημέρες πριν από την επίθεση, οι Αμερικανοί διαπίστωσαν ότι η ιρανική πλευρά είχε επιχειρήσει να σφραγίσει σημεία της εγκατάστασης με σκυρόδεμα. Η εξέλιξη ανάγκασε τους επιτελείς να αναθεωρήσουν το σχέδιο. Οι αλλαγές συνεχίστηκαν μέχρι τις τελευταίες ώρες, όταν ορισμένοι πιλότοι είχαν ήδη πέσει για ύπνο για να ξεκουραστούν πριν από την αποστολή.

Η επιχείρηση παραπλάνησης και οι ώρες στο πιλοτήριο

Μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις ήταν να μείνει κρυφή η αναχώρηση επτά βομβαρδιστικών B-2 από την αεροπορική βάση Γουάιτμαν στο Μιζούρι. Η ορατή κινητοποίηση άλλων βομβαρδιστικών, που, σύμφωνα με όσα είχαν διαρρεύσει, κατευθύνονταν προς το Γκουάμ ή τη βάση του Ντιέγκο Γκαρσία στον Ινδικό Ωκεανό, αποτέλεσε μέρος της επιχείρησης παραπλάνησης.

Ούτε οι οικογένειες των πιλότων γνώριζαν πού πήγαιναν. «Δεν της είπα τίποτα», ανέφερε για τη σύζυγό του ο πιλότος με το ψευδώνυμο «Άλφα» προσθέτοντας: «Απλώς πήγα στη δουλειά και δεν γύρισα».

Η αποστολή ήταν μια δοκιμασία αντοχής. Δύο πιλότοι ανά αεροσκάφος, πολλές ώρες σε στενό πιλοτήριο, ανεφοδιασμοί εν πτήσει και ύπνος σε διαστήματα 30 έως 45 λεπτών. Ορισμένοι στηρίχθηκαν σε διεγερτικά που τους είχαν χορηγηθεί με ιατρική συνταγή, άλλοι σε καφέ και ενεργειακά ποτά. Στο αεροσκάφος υπήρχαν φούρνος μικροκυμάτων, τουαλέτα και λίγος χώρος για να ξαπλώσει κανείς.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν συνολικά περίπου 125 αεροσκάφη, μεταξύ τους μαχητικά F-22 και F-35, αεροσκάφη κρούσης και ιπτάμενα τάνκερ. Οι πιλότοι χαρακτήρισαν τον εναέριο ανεφοδιασμό έναν από τους καθοριστικούς παράγοντες για την επιτυχία της αποστολής.

This summer, @POTUS asked the @usairforce to do something complex, dangerous and consequential. We followed through and did it. pic.twitter.com/9fdsAz6Lgk — General Ken Wilsbach (@OfficialCSAF) September 23, 2025

Ο ρόλος των ισραηλινών πληγμάτων

Η ισραηλινή επίθεση στο Ιράν, που άρχισε στις 13 Ιουνίου στο πλαίσιο της επιχείρησης «Rising Lion», επηρέασε σημαντικά το αμερικανικό σχέδιο. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες των πιλότων, τα ισραηλινά F-35 και F-15 είχαν εξουδετερώσει σημαντικό μέρος της ιρανικής αεράμυνας που ανησυχούσε τους Αμερικανούς επιτελείς.

«Εξουδετέρωσαν πολλές απειλές και έκαναν την αποστολή πολύ πιο ασφαλή για εμάς», είπε ο «Άλφα», περιγράφοντας την ισραηλινή επιχείρηση ως εντυπωσιακό μάθημα αξιοποίησης της δυτικής αεροπορικής ισχύος.

Τα αμερικανικά βομβαρδιστικά έπληξαν τις πυρηνικές εγκαταστάσεις στο Φορντό και στη Νατάνζ. Μετά τον βομβαρδισμό επιτάχυναν για να βγουν από τον ιρανικό εναέριο χώρο. Στα πιλοτήρια ακούστηκαν προειδοποιήσεις για εχθρική δραστηριότητα, αλλά η ανάλυση μετά την αποστολή έδειξε ότι οι ιρανικές δυνάμεις δεν άνοιξαν πυρ κατά των B-2.

«Τελειώσαμε, είμαστε ασφαλείς»

Μόλις βγήκαν με ασφάλεια από τον ιρανικό εναέριο χώρο, οι πιλότοι μετέδωσαν το δεύτερο μήνυμά τους από την είσοδό τους στην περιοχή της επιχείρησης. «Τελειώσαμε, είμαστε ασφαλείς!»

Στην πτήση της επιστροφής, το πλήρωμα ενός αεροσκάφους ανεφοδιασμού διαπίστωσε ότι η επιχείρηση είχε ήδη δημοσιοποιηθεί και ότι τα μέσα ενημέρωσης μετέδιδαν την είδηση της επίθεσης. Ο Ντόναλντ Τραμπ την είχε ανακοινώσει ενώ τα βομβαρδιστικά βρίσκονταν ακόμη στον δρόμο της επιστροφής.

Ύστερα από περίπου 37 ώρες στον αέρα, τα πληρώματα προσγειώθηκαν στη βάση τους στο Μιζούρι, εξαντλημένα και ιδρωμένα. Ορισμένοι έμαθαν ότι οι οικογένειές τους είχαν ακούσει για την αποστολή στην τηλεόραση. Αφού είδαν για λίγο τους δικούς τους, υποβλήθηκαν σε ιατρικές εξετάσεις, τους χορηγήθηκαν ενδοφλεβίως υγρά και ακολούθησε απόρρητη ενημέρωση, στην οποία τους έδειξαν δορυφορικές εικόνες των στόχων που είχαν πληγεί.

Εκεί, στην απόρρητη ενημέρωση, ορισμένοι από τους συμμετέχοντες έμαθαν για πρώτη φορά την επίσημη ονομασία της επιχείρησης.

Συνολικά ρίφθηκαν 14 βόμβες διάτρησης οχυρώσεων, συνολικού βάρους περίπου 190 τόνων. Τις πυρηνικές εγκαταστάσεις στο Ισφαχάν έπληξαν επίσης πύραυλοι Τόμαχοκ που εκτοξεύθηκαν από υποβρύχιο.

Οι αποτιμήσεις μετά την επιχείρηση δείχνουν ότι το πλήγμα περιόρισε σε μεγάλο βαθμό τη δυνατότητα του Ιράν να εμπλουτίζει πυρηνικό υλικό σε επίπεδα κατάλληλα για στρατιωτική χρήση. Η ακριβής έκταση των ζημιών παραμένει άγνωστη.

Ο Ντέιβιντ Όλμπραϊτ, πρώην επιθεωρητής όπλων του ΟΗΕ και σήμερα πρόεδρος του Ινστιτούτου Επιστήμης και Διεθνούς Ασφάλειας, δήλωσε ότι το ιρανικό πρόγραμμα φυγοκεντρητών, όπως λειτουργούσε πριν από την επίθεση, έχει πάψει να υπάρχει και ότι έχουν απομείνει κυρίως κατάλοιπά του.

protothema.gr