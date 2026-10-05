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Ο Elfyn Evans και ο Scott Martin είναι οι νέοι Παγκόσμιοι Πρωταθλητές Ράλι, κατακτώντας για πρώτη φορά στην καριέρα τους τους τίτλους οδηγών και συνοδηγών του WRC. Η μεγάλη επιτυχία ήρθε στο Ράλι Ιταλίας στη Σαρδηνία ύστερα από ένα δραματικό φινάλε όπου η μάχη με τους Oliver Solberg και Elliott Edmondson κρίθηκε κυριολεκτικά στην τελευταία ειδική διαδρομή της σεζόν.

Ο Evans έφτασε στον τελευταίο αγώνα έχοντας προβάδισμα 17 βαθμών από τον Sami Pajari και 21 από τον Solberg. Ωστόσο, η θέση του πρώτου αυτοκινήτου στον δρόμο αποδείχθηκε σημαντικό μειονέκτημα στις αμμώδεις χωμάτινες ειδικές της Σαρδηνίας. Ο Ουαλός ολοκλήρωσε την Παρασκευή έκτος, ενώ ο Pajari ήταν πέμπτος και ο Solberg, έχοντας ευνοϊκότερη σειρά εκκίνησης, ανέβηκε στην τρίτη θέση.

2026 FIA World Rally Championship / Round 13 / Rally Sardegna 2026 / 1st – 4th Oct 2026 // Worldwide Copyright: TGR WRT / McKlein

Το Σάββατο ο Solberg πέρασε στην κορυφή του ράλι και μπήκε στην τελευταία ημέρα με σημαντικό προβάδισμα. Ο Evans βρισκόταν πέμπτος και η διαφορά τους στη βαθμολογία είχε ουσιαστικά μειωθεί στους έξι βαθμούς. Με δέκα επιπλέον βαθμούς διαθέσιμους από το Super Sunday και την Power Stage, τίποτα δεν είχε ακόμη κριθεί.

Η μεγάλη ανατροπή ήρθε στο τελευταίο σκέλος όπου ο Evans αναγκάστηκε να σταματήσει για να αλλάξει κλαταρισμένο ελαστικό, χάνοντας σχεδόν δύο λεπτά. Παρέμεινε πέμπτος γενικής, αλλά έχασε τη δυνατότητα να διεκδικήσει βαθμούς από την κατάταξη της Κυριακής. Έτσι, πριν από την τελευταία Power Stage, το εικονικό του προβάδισμα απέναντι στον Solberg είχε περιοριστεί μόλις στον έναν βαθμό.

Η τελευταία ειδική μετατράπηκε σε μια πραγματική μονομαχία για τον τίτλο. Ο Solberg γνώριζε τον χρόνο που έπρεπε να νικήσει και στα ενδιάμεσα σημεία ήταν ταχύτερος από τον Evans. Δύο όμως στροφές πριν το τέλος βγήκε από τον δρόμο αλλά κατάφερε να τερματίσει για να πάρει τη νίκη. Όχι μόνος βαθμούς από την Power Stage. Αυτό ήταν αρκετό για να χαρίσει στον Ουαλό τον τίτλο.

Η επιτυχία αποτελεί μεγάλη δικαίωση για τους Evans και Martin, οι οποίοι τα προηγούμενα χρόνια είχαν φτάσει επανειλημμένα πολύ κοντά στην κορυφή. Σε έξι σεζόν είχαν τερματίσει πέντε φορές δεύτεροι στο πρωτάθλημα. Το 2026 βασίστηκαν στη σταθερότητα, αλλά και στις σημαντικές νίκες τους στη Σουηδία και την Ιαπωνία.

Ο Evans γίνεται ο πρώτος Ουαλός οδηγός που κατακτά το WRC, ακολουθώντας τους Βρετανούς Colin McRae και Richard Burns, ενώ ο Martin είναι ο πρώτος Άγγλος συνοδηγός που κερδίζει τον τίτλο. Για την TOYOTA GAZOO Racing είναι ο έβδομος τίτλος πληρώματος σε οκτώ χρόνια. Ο Solberg ολοκλήρωσε τη χρονιά μόλις πέντε βαθμούς πίσω, έχοντας κερδίσει περισσότερες ειδικές από οποιονδήποτε άλλο, ενώ ο Pajari τερμάτισε τρίτος. Παράλληλα, η Toyota έκλεισε εντυπωσιακά την εποχή του GR YARIS Rally1, με 12 νίκες σε 13 αγώνες μέσα στη σεζόν και 48 συνολικά στην πενταετή πορεία του. Η Toyota εξασφάλισε και τον τίτλο κατασκευαστών στον προηγούμενο αγώνα της σεζόν στη Χιλή.

2026 FIA World Rally Championship / Round 13 / Rally Sardegna 2026 / 1st – 4th Oct 2026 // Worldwide Copyright: TGR WRT / McKlein

Τελική κατάταξη

1 Oliver Solberg/Elliott Edmondson (Toyota GR YARIS Rally1) 3h24m57.0s

2 Sébastien Ogier/Vincent Landais (Toyota GR YARIS Rally1) +57.6s

3 Sami Pajari/Marko Salminen (Toyota GR YARIS Rally1) +1m37.4s

4 Adrien Fourmaux/Alexandre Coria (Hyundai i20 N Rally1) +2m38.6s

5 Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR YARIS Rally1) +4m48.1s

6 Takamoto Katsuta/Aaron Johnston (Toyota GR YARIS Rally1) +6m02.4s

7 Jon Armstrong/Shane Byrne (Ford Puma Rally1) +7m32.2s

8 Roope Korhonen/Anssi Viinikka (Toyota GR Yaris Rally2) +12m10.4s

9 Robert Virves/Jakko Viilo (Škoda Fabia RS Rally2) +12m11.1s

10 Gus Greensmith/Jonas Andersson (Toyota GR Yaris Rally2) +13m02.2s

Βαθμολογία Οδηγών

1 Elfyn Evans 243

2 Oliver Solberg 238

3 Sami Pajari 237

4 Sébastien Ogier 189

5 Adrien Fourmaux 183

6 Takamoto Katsuta 175

7 Thierry Neuville 134

8 Hayden Paddon 38

9 Josh McErlean 35

10 Esapekka Lappi 33

Βαθμολογία Κατασκευαστών

1 TOYOTA GAZOO Racing World Rally Team 662

2 Hyundai Shell Mobis World Rally Team 440

3 TOYOTA GAZOO Racing WRT2 251

4 M-Sport Ford World Rally Team 168