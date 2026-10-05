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Δύο οδικές συγκρούσεις που σημειώθηκαν στο ίδιο σημείο και εμπλέκονται οδηγοί οι οποίοι διαφάνηκε ότι τελούσαν υπό την επήρεια αλκοόλης διερευνά η Αστυνομία στη Λευκωσία.

Στη μία από τις δύο συγκρούσεις, τραυματίστηκε ελαφρά αστυνομικός αφού το αυτοκίνητο που οδηγούσε 22χρονος προσέκρουσε σε περιπολικό όχημα.

Συγκεκριμένα, γύρω στις 10 χθες βράδυ, ενώ 44χρονος οδηγούσε το αυτοκίνητο του στην οδό Αγίου Προκοπίου με κατεύθυνση τον κυκλικό κόμβο Παρισινού στη Λευκωσία, παρεξέκκλινε της πορείας του και προσέκρουσε σε μεταλλικό πάσσαλο οδικού φωτισμού όπου και ακινητοποιήθηκε στη μέση των δύο λωρίδων κυκλοφορίας.

Ο οδηγός του αυτοκινήτου τραυματίστηκε ελαφρά και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας.

Σε αυτόν διενεργήθηκε έλεγχος αλκοόλης με τελική ένδειξη 42μg αντί 22μg που είναι το ανώτατο από τον Νόμο όριο.

Η οδός Παρισινού, μεταξύ του κυκλικού κόμβου Παρισινού, και της φωτοελεγχόμενης διασταύρωσης της οδού Αγίου Προκοπίου με Γρίβα Διγενή, είχε αποκοπεί από την Αστυνομία για σκοπούς ασφάλειας μέχρι την επιδιόρθωση του πασσάλου από συνεργείο.

Γύρω στη 1.30 π.μ. και ενώ οι εργασίες επιδιόρθωσης βρίσκονταν σε εξέλιξη, αυτοκίνητο που οδηγούσε 22χρονος, εξερχόμενο από τον κυκλικό κόμβο Παρισινού και εισερχόμενο στην οδό Αγίου Προκοπίου, προσέκρουσε σε σταθμευμένο περιπολικό όχημα που βρισκόταν στο σημείο για σκοπούς ασφαλείας, έχοντας αναμμένα τα φώτα πορείας και τους φάρους σε λειτουργία.

Εντός του περιπολικού βρισκόταν μέλος της Αστυνομίας το οποίο τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας για εξετάσεις.

Στον οδηγό του αυτοκινήτου διενεργήθηκε έλεγχος αλκοτέστ με τελική ένδειξη 57μg αντί 22μg που είναι το ανώτατο από τον Νόμο όριο.

Οι δύο οδηγοί καταγγέλθηκαν εξωδίκως για την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης. Όσο αφορά στους δύο τραυματίες, αναμένεται να λάβουν εξιτήριο με την Τροχαία Λευκωσίας να συνεχίζει τη διερεύνηση για τις οδικές συγκρούσεις.

Οι δύο συγκρούσεις με οδηγούς που τελούσαν υπό την επήρεια αλκοόλης, καταδεικνύει την ανάγκη και τη σημασία των εντατικών ελέγχων και των στοχευμένων μέτρων που λαμβάνει η Αστυνομία για την πρόληψη των τροχαίων συγκρούσεων και την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας.