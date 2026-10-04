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Η Αστυνομία ανακοινώνει τη διενέργεια παγκύπριας εκστρατείας διαφώτισης και αστυνόμευσης για την αντιμετώπιση της απόσπασης της προσοχής κατά την οδήγηση, με έμφαση στη χρήση κινητού τηλεφώνου ή άλλων αντικειμένων χωρίς την χρήση ελεύθερων χεριών.

Η εκστρατεία θα αρχίσει αύριο Δευτέρα, 05 Οκτωβρίου 2026, και θα ολοκληρωθεί την ερχόμενη Κυριακή, 11 Οκτωβρίου 2026. Καθ’ όλη τη διάρκεια της, μέλη της Τροχαίας, θα διενεργούν στοχευμένους οδικούς ελέγχους παγκύπρια.

Η δράση εντάσσεται στο πλαίσιο της συνεργασίας της Αστυνομίας Κύπρου με το Ευρωπαϊκό Αστυνομικό Δίκτυο Τροχαίας ROADPOL και υλοποιείται ταυτόχρονα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, στο πλαίσιο της εκστρατείας “Focus on the Road”.

Σύμφωνα με στοιχεία, κατά την τριετία 2023 – 2025, οι οδικοί θάνατοι, οφείλονταν σε ποσοστό 22,1%, στην απρόσεκτη οδήγηση και την απόσπαση της προσοχής κατά την οδήγηση, ενώ οι σοβαροί οδικοί τραυματισμοί αποδίδονται σε ποσοστό 29,4% στην ίδια αιτία, καθιστώντας την ως την 1η αιτία πρόκλησης σοβαρών και θανατηφόρων οδικών τραυματισμών.