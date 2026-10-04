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Έξω από το Ανώτατο Δικαστήριο αναμένεται να βρεθούν αύριο Δευτέρα εκπρόσωποι και κάτοικοι των οκτώ κοινοτήτων που επηρεάζονται άμεσα από τη σχεδιαζόμενη εγκατάσταση ασφαλτικής μονάδας στην περιοχή Μιτσερού, καθώς αναμένεται η απόφαση του Δικαστηρίου επί του αιτήματος για αναστολή των εργασιών.

Εξάλλου, την Κυριακή το πρωί πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση διαμαρτυρίας στον δρόμο Αγίου Ιωάννη – Κάτω Μονής, με κατοίκους και μέλη της ομάδας πρωτοβουλίας «Κοινότητες εν Δράσει» να ζητούν την αναστολή των εργασιών για τη μετεγκατάσταση του εργοστασίου ασφάλτου στο Μιτσερό.

Στο επίκεντρο της κινητοποίησης βρέθηκε το σημείο, όπου έχουν ήδη αρχίσει οι εργασίες για την εγκατάσταση της μονάδας, η οποία πρόκειται να μεταφερθεί από το Τσέρι.

Οι οκτώ κοινότητες που επηρεάζονται άμεσα είναι το Μιτσερό, η Αγροκηπιά, η Μαλούντα, το Αρεδιού, ο Άγιος Ιωάννης, η Κάτω Μονή, η Ορούντα και το Μενoίκο.

Μιλώντας στο ΚΥΠΕ με αφορμή τη σημερινή συγκέντρωση, ο Κοινοτάρχης Αγροκηπιάς, Σωτήρης Κυριάκου, έκανε λόγο για «μεγάλη επιτυχία» από την κινητοποίηση, σημειώνοντας ότι «είχε αρκετό κόσμο» και ότι η διαμαρτυρία πραγματοποιήθηκε ειρηνικά.

«Δόθηκαν τα μηνύματα όλα που θέλαμε να δώσουμε», ανέφερε, ευχαριστώντας παράλληλα την Αστυνομία για τη διασφάλιση της ομαλής διακίνησης και τα ΜΜΕ για την παρουσία τους.

Ο Κοινοτάρχης Αγροκηπιάς υποστήριξε ότι η περιοχή είναι ήδη ιδιαίτερα επιβαρυμένη από σειρά δραστηριοτήτων και εξέφρασε την έντονη αντίθεσή του στην εγκατάσταση μιας ακόμη οχληρής δραστηριότητας.

«Έχουμε το τεράστιο πρόβλημα», είπε, αναφερόμενος στις υφιστάμενες δραστηριότητες στην περιοχή.

Όπως είπε, στην περιοχή λειτουργούν ήδη πολλαπλά λατομεία, ενώ υπάρχουν «πέραν των εκατό οχληρές αναπτύξεις», μεταξύ άλλων, κτηνοτροφικές και πτηνοτροφικές μονάδες, καθώς και σφαγεία.

Αναφέρθηκε ακόμη σε παλαιότερο αίτημα των κοινοτήτων για δημιουργία σταθμού επεξεργασίας λυμάτων, ο οποίος όπως είπε, θα μπορούσε παράλληλα να παράγει ενέργεια.

Υποστήριξε ότι παρά το γεγονός ότι υπήρχαν, όπως είπε, εγκεκριμένα κονδύλια πέραν των €30 εκ., δεν προχώρησε η ωρίμανση του έργου.

«Δεν ενδιαφέρθηκε κανένας λειτουργός αυτού του κράτους να κάνει το πρόγραμμα, να ωριμάσει το έργο για να γίνει αυτός ο σταθμός», ανέφερε, υποστηρίζοντας ότι μια τέτοια υποδομή θα μπορούσε να συμβάλει στην «αποσυμφόρηση» της περιοχής.

Εξέφρασε παράλληλα έντονες ανησυχίες για την ποιότητα του αέρα και τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει η λειτουργία της ασφαλτικής μονάδας σε μια ήδη επιβαρυμένη περιοχή.

«Εδώ τα εργοστάσια κλειστού τύπου, για να γνωρίζετε, είναι 160 βαθμούς θερμοκρασίας», είπε, αμφισβητώντας κατά πόσον οι προτεινόμενες λύσεις μπορούν να εφαρμοστούν αποτελεσματικά στις κλιματολογικές συνθήκες της Κύπρου.

Υποστήριξε ακόμη ότι οι κάτοικοι αντιμετωπίζουν ήδη προβλήματα από τη σκόνη και τις οσμές και εξέφρασε φόβους για επιβάρυνση της κατάστασης από τη λειτουργία της μονάδας.

«Τα σωματίδια, τα οποία περιέχουν μέσα, είναι πολύ καρκινογόνα», είπε, προσθέτοντας ότι, σε συνδυασμό με τη σκόνη που υπάρχει στην περιοχή, «γίνεται μια ανάμιξη δηλητηριώδης».

Ο ίδιος συνέδεσε τις ανησυχίες των κατοίκων με το ζήτημα της υγείας των παιδιών της περιοχής, λέγοντας ότι «σταματούμε το μέλλον των παιδιών μας».

Συνέχισε λέγοντας ότι οι κάτοικοι θα συνεχίσουν να αντιδρούν και να διεκδικούν την αναστολή των εργασιών.

«Εμείς, εάν δεν αντιδράσουμε και αν τους επιτρέψουμε, είμαστε εγκληματίες», ανέφερε, προσθέτοντας ότι «αυτοί που εξυπηρετούν συμφέροντα» είναι, κατά την άποψή του, υπεύθυνοι για την κατάσταση.

«Αναμένουμε το διάταγμα αναστολής»

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Σε σχέση με την αυριανή διαδικασία ενώπιον του Ανωτάτου, ο Κοινοτάρχης εξέφρασε την προσδοκία ότι θα εκδοθεί διάταγμα για αναστολή των εργασιών, ώστε να υπάρξει χρόνος για διάλογο με την Κυβέρνηση.

«Αναμένουμε ότι θα βγει το διάταγμα αναστολής των εργασιών», είπε.

Όπως εξήγησε, στόχος είναι να ανασταλούν οι εργασίες και στη συνέχεια να πραγματοποιηθεί η συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ώστε οι κοινότητες να παρουσιάσουν το πρόβλημα «στο μέγεθος που υπάρχει».

«Πιστεύω ο Πρόεδρος θα αντιληφθεί το πρόβλημα», ανέφερε.

Ο Κοινοτάρχης είπε ότι οι εκπρόσωποι των κοινοτήτων αναμένουν τον καθορισμό συνάντησης με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, σημειώνοντας ότι η συνάντηση έχει ήδη δρομολογηθεί, αλλά δεν έχει καθοριστεί ακόμη συγκεκριμένη ημερομηνία.

Ερωτηθείς κατά πόσον είναι αισιόδοξος για την αυριανή απόφαση, απάντησε: «Εγώ είμαι αισιόδοξος, πολύ. Διότι έχουμε όλα τα δίκαια με το μέρος μας».

Υποστήριξε ότι δεν έγιναν, κατά την άποψή του, όσα έπρεπε να γίνουν από τις αρμόδιες υπηρεσίες πριν ληφθεί η απόφαση για τη μεταφορά της μονάδας.

Οι κάτοικοι, είπε, θα βρίσκονται αύριο έξω από το Ανώτατο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, η οποία αναμένεται να αρχίσει γύρω στις 10:30.

«Σίγουρα θα είμαστε έξω από τα δικαστήρια», ανέφερε, σημειώνοντας ότι οι κοινότητες θα συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους.

Παράλληλα, ανέφερε ότι εξετάζεται προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, σημειώνοντας ωστόσο ότι θα πρέπει πρώτα να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες ενώπιον των κυπριακών δικαστηρίων.

Επόμενο βήμα η συνάντηση με τον Πρόεδρο

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Σε ερώτηση για το επόμενο βήμα μετά τη σημερινή κινητοποίηση, ο Κοινοτάρχης ανέφερε ότι προτεραιότητα αποτελεί η συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

«Σίγουρα, το επόμενο βήμα είναι η συνάντηση με τον Πρόεδρο», είπε.

Όπως ανέφερε, οι κοινότητες αναμένουν να καθοριστεί η ημερομηνία της συνάντησης, σημειώνοντας ότι αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί εντός της τρέχουσας ή της επόμενης εβδομάδας.

«Αναμένουμε», είπε, επαναλαμβάνοντας ότι για τις κοινότητες βασική προϋπόθεση για να υπάρξει ουσιαστικός διάλογος είναι η αναστολή των εργασιών.

(ΚΥΠΕ/ΕΛΑ/ΓΒΑ)