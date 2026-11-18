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Παρά τις αντιδράσεις κατοίκων, που για δεύτερη ημέρα χθες μαζεύτηκαν για να σταματήσουν τις εργασίες σε δρόμο, προχωρούν κανονικά οι κρατικοί σχεδιασμοί για τη δημιουργία κινητής μονάδας αφαλάτωσης στον Μαζωτό. Εντός του επόμενου μήνα, μάλιστα, θα υπογραφεί και η συμφωνία με τον επιτυχόντα προσφοροδότη, ο οποίος αναμένεται να πιάσει δουλειά αρχές του 2027.

«Το έργο θα προχωρήσει και δεν τίθεται θέμα για οποιαδήποτε αλλαγή τη δεδομένη στιγμή», ανέφερε στον «Φ» η διευθύντρια του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων, Ηλιάνα Τόφα, σημειώνοντας πως έχει ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός για τη μονάδα αφαλάτωσης και έχει ενημερωθεί σχετικά ο επιτυχών προσφοροδότης.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό η μονάδα στον Μαζωτό, που θα είναι δυναμικότητας 40.000 κυβικών μέτρων την ημέρα, αναμένεται να ολοκληρωθεί το φθινόπωρο του επόμενου έτους. «Εμείς προχωρούμε με τον σχεδιασμό για να διασφαλίσουμε πως θα καλυφθούν οι υδατικές ανάγκες, μέσω των κατάλληλων μονάδων. Για τη μονάδα του Μαζωτού λήφθηκαν όλα τα απαραίτητα μέτρα και έγιναν οι προσαρμογές ώστε να περιοριστεί στο ελάχιστο οποιαδήποτε περιβαλλοντική επίπτωση», σημείωσε η κ. Τόφα, προσθέτοντας πως συνυπολογίστηκε και το δημόσιο συμφέρον.

Εν τω μεταξύ, στον Μαζωτό συνεχίζονται οι αντιδράσεις με αφορμή τις εργασίες για τη δημιουργία δρόμου, που θα οδηγεί στην κινητή μονάδα αφαλάτωσης. Στον χώρο διανυκτερεύουν κάτοικοι από την περασμένη Δευτέρα, οι οποίοι διαμηνύουν πως θ’ αποτρέψουν τις εργασίες με κάθε τρόπο. «Χωρίς διαβούλευση, χωρίς ενημέρωση και χωρίς διάλογο με τους κατοίκους θα προχωρήσουν σ’ αυτό το έργο, που θα έχει καταστροφικές συνέπειες για τον Μαζωτό, για το φυσικό περιβάλλον και για το θαλάσσιο οικοσύστημα. Δεν θα τους αφήσουμε να περάσουν», ανέφερε η εκπρόσωπος της Ομάδας Πρωτοβουλίας για τη Διάσωση της Ακτής του Μαζωτού, Ελένη Χαϊλή, ζητώντας παρέμβαση του Νίκου Χριστοδουλίδη. «Περιμένουμε την παρέμβαση του επειδή υπάρχουν εναλλακτικές προτάσεις που δεν εξετάστηκαν και είναι χαμηλότερου κόστους, οικονομικού και περιβαλλοντικού», πρόσθεσε.

Σημειώνεται πως στην κοινότητα υπάρχει διχασμός, αφού πρόσφατα το κοινοτικό συμβούλιο έλαβε απόφαση, κατά πλειοψηφία, ώστε ν’ αρχίσει η συζήτηση παροχής αντισταθμιστικών. Η απόφαση εξόργισε τους διαμαρτυρόμενους κατοίκους, οι οποίοι χθες ζήτησαν την παραίτηση του κοινοτάρχη, Γιώργου Δημητρίου.