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Αναβρασμός επικρατεί στον Μαζωτό μετά την απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου, που λήφθηκε κατά πλειοψηφία, να αρχίσει τη συζήτηση παροχής αντισταθμιστικών με αντάλλαγμα τη δημιουργία της κινητής μονάδας αφαλάτωσης στην περιοχή Πετούντας, που αναμένεται να έχει κόστος €92 εκατ. Μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου, μάλιστα, είχαν συνάντηση τη Δευτέρα με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κατά την οποία συζητήθηκε το θέμα.

Στη συνάντηση δεν κλήθηκε η Ομάδα Πρωτοβουλίας για τη Διάσωση της Ακτής του Μαζωτού, που διοργάνωσε πρόσφατα και εκδήλωση διαμαρτυρίας, γεγονός που προκάλεσε την αντίδρασή της. Μέσω ανακοίνωσης η Ομάδα Πρωτοβουλίας εξέφρασε την έντονη διαμαρτυρία της, σημειώνοντας πως απαριθμεί 500 άτομα. «Στάλθηκε επίσημο αίτημα στον ΠτΔ για να μας συναντήσει, προκειμένου να του εκφράσουμε τις ανησυχίες μας για την εγκατάσταση εργοστασίου αφαλάτωσης και την αντίθεσή μας ως προς την υλοποίησή του, αλλά μας αγνόησαν», σημειώνεται στην ανακοίνωση και διαμηνύεται πως δεν θα γίνει αποδεκτό κανένα αντισταθμιστικό. «Δεν υπάρχει κανένα αντισταθμιστικό μέτρο που να μπορεί να αποκαταστήσει τη ζημιά, η οποία θα προκληθεί στο θαλάσσιο και στο χερσαίο περιβάλλον του Μαζωτού», αναφέρει ο Ομάδα Πρωτοβουλίας.

Στην ανακοίνωση γίνεται ξανά αναφορά σε ενδεχόμενες περιβαλλοντικές επιπτώσεις στην περιοχή. «Η ζωή των κατοίκων δεν θα είναι η ίδια και θα υποβαθμιστεί η ποιότητα ζωής μας. Θα χαθεί μια πανέμορφη φυσική περιοχή, αφού θα προκύψουν πολλές αρνητικές επιπτώσεις από την εγκατάσταση του εργοστασίου αφαλάτωσης, όπως ηχορύπανση, απόρριψη άλμης και χημικών αποβλήτων στη θάλασσα, υποβάθμιση και ρύπανση των θαλάσσιων υδάτων, διαμόρφωση του πρανούς της περιοχής για εγκατάσταση δεξαμενών ύψους 11 μέτρων, εκσκαφή του πυθμένα για διάνοιξη ορυγμάτων πλάτους 3,5 μέτρων, βάθους 3 μέτρων και μήκους 1.250 μέτρων, ρίψη ογκολίθων για θωρακίσεις, καθώς και εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγού υποσταθμού», σημειώνεται.

Ο «Φ» επικοινώνησε με τον κοινοτάρχη Μαζωτού, Γιώργο Δημητρίου, ο οποίος δεν θέλησε να σχολιάσει το περιεχόμενο της επιστολής διαμαρτυρίας της Ομάδας Πρωτοβουλίας, αλλά ούτε και το τι συζητήθηκε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κατά τη συνάντηση της Δευτέρας.