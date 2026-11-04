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Την ένταξη τριών φαρμακευτικών προϊόντων στον Κατάλογο Φαρμακευτικών Προϊόντων (ΚΦΠ) του Γενικού Συστήματος Υγείας ανακοίνωσε ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ), ενημερώνοντας σχετικά τους προσωπικούς ιατρούς, τους ειδικούς ιατρούς και τους φαρμακοποιούς.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Οργανισμού, ημερομηνίας 2 Νοεμβρίου 2026, οι νέες προσθήκες τέθηκαν ήδη σε ισχύ, κατόπιν εισήγησης της Συμβουλευτικής Επιτροπής Φαρμάκων (ΣΕΦ), έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΑΥ και συνεννόησης με τους κατόχους άδειας κυκλοφορίας ή τους τοπικούς αντιπροσώπους των προϊόντων.

Οι προσθήκες αφορούν δύο εισπνεόμενα φαρμακευτικά προϊόντα με συνδυασμό τριών δραστικών ουσιών και ένα αντιβιοτικό σε μορφή δισκίων.

Τα φαρμακευτικά προϊόντα που εντάχθηκαν

1. TRIMBOW PRESSURISED INHALATION, SOLUTION 87 mcg/5 mcg/9 mcg

Δραστικές ουσίες: Beclometasone 87 mcg, Formoterol 5 mcg, Glycopyrronium 9 mcg

Beclometasone 87 mcg, Formoterol 5 mcg, Glycopyrronium 9 mcg Μορφή και συσκευασία: Εισπνεόμενο διάλυμα υπό πίεση, μία συσκευή εισπνοών με 120 δόσεις

Εισπνεόμενο διάλυμα υπό πίεση, μία συσκευή εισπνοών με 120 δόσεις Κωδικός προϊόντος: C120802/1

C120802/1 Barcode: 08025153020240

08025153020240 PC2: €0,00

2. TRIMBOW PRESSURISED INHALATION, SOLUTION 88 mcg/5 mcg/9 mcg

Δραστικές ουσίες: Beclometasone 88 mcg, Formoterol 5 mcg, Glycopyrronium 9 mcg

Beclometasone 88 mcg, Formoterol 5 mcg, Glycopyrronium 9 mcg Μορφή και συσκευασία: Μία συσκευή εισπνοών με 120 δόσεις (NEXThaler, όπως αναγράφεται στην ανακοίνωση)

Μία συσκευή εισπνοών με 120 δόσεις (NEXThaler, όπως αναγράφεται στην ανακοίνωση) Κωδικός προϊόντος: C120810/1

C120810/1 Barcode: 08025153009603

08025153009603 PC2: €1,98

3. CEFIMED TABLET, FILM COATED 400 mg

Δραστική ουσία: Cefixime 400 mg

Cefixime 400 mg Μορφή και συσκευασία: Επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία, συσκευασία επτά δισκίων

Επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία, συσκευασία επτά δισκίων Κωδικός προϊόντος: 43M0160/3

43M0160/3 Barcode: 5290931047945

5290931047945 PC2: €1,75

Ενημέρωση για συνταγογράφηση και διάθεση

Οι νέες καταχωρίσεις αφορούν προϊόντα που περιλαμβάνονται πλέον στον ΚΦΠ του ΓεΣΥ και ενδιαφέρουν άμεσα τους επαγγελματίες υγείας που εμπλέκονται στη συνταγογράφηση και στη διάθεση φαρμακευτικών προϊόντων.

Ο συνδυασμός beclometasone, formoterol και glycopyrronium χρησιμοποιείται στην εισπνεόμενη θεραπεία αποφρακτικών παθήσεων των αεραγωγών, σύμφωνα με τις εγκεκριμένες ενδείξεις κάθε προϊόντος.

Η cefixime είναι αντιβιοτικό της κατηγορίας των κεφαλοσπορινών τρίτης γενιάς, το οποίο χρησιμοποιείται για τη θεραπεία συγκεκριμένων βακτηριακών λοιμώξεων, σύμφωνα με τις εγκεκριμένες ενδείξεις του.

Οι επαγγελματίες υγείας θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις ισχύουσες ενδείξεις, τους όρους συνταγογράφησης και τις τυχόν προϋποθέσεις αποζημίωσης που εφαρμόζονται μέσω του ΓεΣΥ.

Σημειώνεται ότι τα ποσά PC2 που αναγράφονται στην ανακοίνωση του ΟΑΥ αποτελούν στοιχεία του σχετικού πίνακα και δεν ταυτίζονται κατ’ ανάγκην με τη συνολική επιβάρυνση του δικαιούχου.

Η ανακοίνωση δεν περιλαμβάνει πρόσθετες πληροφορίες για ενδεχόμενα πρωτόκολλα συνταγογράφησης ή ειδικούς περιορισμούς πρόσβασης στα συγκεκριμένα προϊόντα.

Διαβάστε ολόκληρη την ανακοίνωση εδώ