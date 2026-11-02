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Λάθη στην έκδοση παραπεμπτικών για κλινικούς ψυχολόγους μέσω του ΓεΣΥ, τα οποία οδηγούν σε ακυρώσεις, επανεκδόσεις και ενδεχόμενες καθυστερήσεις στην εξυπηρέτηση των ασθενών, διαπιστώνει ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ)

Ο Οργανισμός προχώρησε στην έκδοση νέων διευκρινίσεων προς προσωπικούς και ειδικούς ιατρούς και κλινικούς ψυχολόγους και στο επίκεντρο βρίσκεται η διαδικασία παραπομπής νέων ασθενών για αρχική αξιολόγηση της ψυχικής τους υγείας, όταν δεν υπάρχει ακόμη συγκεκριμένη, τεκμηριωμένη διάγνωση.

Για τις περιπτώσεις αυτές χρησιμοποιείται ο διαγνωστικός κωδικός F99, ο οποίος, σύμφωνα με τη διεθνή ταξινόμηση νοσημάτων του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ICD-10), σημαίνει «Ψυχική διαταραχή, μη προσδιοριζόμενη αλλιώς».

Πρόκειται για γενικό διαγνωστικό κωδικό, ο οποίος δεν αντιστοιχεί σε συγκεκριμένη ψυχική νόσο, όπως η κατάθλιψη ή κάποια αγχώδης διαταραχή. Στη διαδικασία του ΓεΣΥ χρησιμοποιείται κατά την αρχική παραπομπή, προκειμένου ο κλινικός ψυχολόγος να πραγματοποιήσει την αξιολόγηση και να καταλήξει, εφόσον προκύπτει, σε συγκεκριμένη διάγνωση.

Ο ΟΑΥ ξεκαθαρίζει ότι το αρχικό παραπεμπτικό με τον κωδικό F99 εκδίδεται για τρεις επισκέψεις αξιολόγησης και όχι για έξι, όπως έχει παρατηρηθεί ότι συμβαίνει σε ορισμένες περιπτώσεις.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Οργανισμού, η λανθασμένη έκδοση παραπεμπτικών για έξι επισκέψεις δημιουργεί προβλήματα στη διαχείρισή τους, καθώς απαιτείται η ακύρωση και επανέκδοσή τους, με αποτέλεσμα πρόσθετες διοικητικές διαδικασίες και πιθανές καθυστερήσεις για τους δικαιούχους.

Τι γίνεται μετά τις τρεις επισκέψεις

Η ολοκλήρωση των τριών αρχικών συνεδριών δεν σημαίνει απαραίτητα και τη διακοπή της θεραπευτικής διαδικασίας.

Μετά την αξιολόγηση, ο κλινικός ψυχολόγος καταγράφει την τεκμηριωμένη διάγνωση που έχει προκύψει και, εφόσον κρίνεται αναγκαία η συνέχιση των συνεδριών και η συγκεκριμένη διάγνωση καλύπτεται από το ΓεΣΥ, υποβάλλει σχετικό αίτημα προς τον θεράποντα ιατρό μέσω της διαδικασίας έγκρισης μακροχρόνιου παραπεμπτικού.

Το νέο παραπεμπτικό δεν πρέπει να εκδίδεται ξανά με τον γενικό κωδικό F99.

Πρέπει να αναγράφεται η συγκεκριμένη διάγνωση που έχει τεκμηριώσει και εισηγηθεί ο κλινικός ψυχολόγος ή η τεκμηριωμένη διάγνωση του θεράποντος ιατρού, όπου αυτό είναι δυνατό.

Ο ΟΑΥ αναφέρει ότι έχουν εντοπιστεί περιπτώσεις στις οποίες, παρά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης και την εισήγηση συγκεκριμένης διάγνωσης από τον κλινικό ψυχολόγο, εκδίδεται νέο παραπεμπτικό με τον αρχικό κωδικό F99.

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ασθενείς

Μια ακόμη σημαντική διευκρίνιση αφορά τον συνολικό αριθμό των συνεδριών που προβλέπονται μέσω του ΓεΣΥ.

Οι τρεις αρχικές επισκέψεις αξιολόγησης συνυπολογίζονται στον συνολικό αριθμό επισκέψεων που προβλέπεται για την τελική διάγνωση. Δεν προστίθενται, δηλαδή, ως επιπλέον συνεδρίες πέραν του αριθμού που αντιστοιχεί στη συγκεκριμένη πάθηση.

Παράλληλα, η διαδικασία αρχικής παραπομπής με τον κωδικό F99 δεν εφαρμόζεται σε ασθενείς για τους οποίους υπάρχει ήδη τεκμηριωμένη διάγνωση συγκεκριμένης ψυχικής νόσου από ψυχίατρο ή κλινικό ψυχολόγο.

Ο Οργανισμός καλεί τους εμπλεκόμενους επαγγελματίες υγείας να τηρούν τη διαδικασία, προκειμένου να αποφεύγονται περιττές ακυρώσεις και επανεκδόσεις παραπεμπτικών και να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη πρόσβαση των δικαιούχων στις υπηρεσίες κλινικής ψυχολογίας.