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Την ετοιμότητά του να καθίσει στο ίδιο τραπέζι με τον Βλαντίμιρ Πούτιν στην Τουρκία εξέφρασε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, προσβλέποντας στη μεσολάβηση του Τούρκου ομολόγου του, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, για τη διοργάνωση μιας συνάντησης με τον Ρώσο ηγέτη.

Σε συνέντευξή του στο CNN Türk, ο Ουκρανός πρόεδρος χαρακτήρισε αναγκαίες τις απευθείας διαπραγματεύσεις σε επίπεδο προέδρων, υποστηρίζοντας ότι οι προηγούμενες επαφές μεταξύ των δύο πλευρών δεν κατάφεραν να οδηγήσουν στον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας.

«Είμαστε έτοιμοι για αυτή τη συνάντηση στην Τουρκία. Γνωρίζω ότι ο πρόεδρος Ερντογάν έχει τις δικές του επαφές με τον Πούτιν. Γι’ αυτό υποστηρίζουμε την πραγματοποίηση μιας συνάντησης στην Τουρκία», δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος.

Κατά τον Ζελένσκι, μια συνάντηση πρόσωπο με πρόσωπο θα μπορούσε να συμβάλει στην επίλυση ζητημάτων που παραμένουν ανοιχτά στις διαπραγματεύσεις μεταξύ των αντιπροσωπειών των δύο χωρών και των τεχνικών ομάδων εργασίας. «Ακριβώς γι’ αυτό θέλω να συναντηθώ μαζί του, ως τον άνθρωπο που λαμβάνει τις αποφάσεις», είπε.

🇺🇦 🇹🇷 NEW: ZELENSKY SAYS HE IS READY TO MEET PUTIN IN TÜRKIYE

He told CNN Türk Erdoğan's ties with Trump and Putin could help, and "we would accept it and would only be happy" if Türkiye makes it happen. Good. Sit down and end it. pic.twitter.com/tondKIWsDX November 1, 2026

Ο Ζελένσκι ανέφερε ότι μεταξύ των βασικών θεμάτων μιας πιθανής συνάντησης θα πρέπει να βρίσκονται η κατάπαυση του πυρός κατά μήκος της γραμμής του μετώπου και η δημιουργία μηχανισμού για την παρακολούθηση της εφαρμογής οποιασδήποτε συμφωνίας. Όπως είπε, οι δύο ηγέτες θα πρέπει επίσης να συζητήσουν τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία, την ανοικοδόμηση της χώρας και το καθεστώς των κατεχόμενων εδαφών.

Ο Ουκρανός πρόεδρος απέκλεισε, ωστόσο, το ενδεχόμενο να αποδεχθεί τις απαιτήσεις του Πούτιν για παραχώρηση του Ντονμπάς ή για αναγνώριση της Κριμαίας ως ρωσικού εδάφους, υποστηρίζοντας ότι τέτοιες παραχωρήσεις θα παραβίαζαν το ουκρανικό Σύνταγμα.

«Η τύχη της Ουκρανίας δεν μπορεί να αποφασιστεί χωρίς την Ουκρανία»

Ο Ζελένσκι αναφέρθηκε επίσης στο ενδεχόμενο συμμετοχής του στη Σύνοδο Κορυφής της G20 στο Μαϊάμι τον Δεκέμβριο, λέγοντας ότι το Κίεβο δεν έχει ακόμη λάβει επίσημη πρόσκληση από την Ουάσινγκτον.

Όπως είπε, έχουν υπάρξει ενδείξεις ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ενδέχεται να προσκαλέσει την Ουκρανία, πιθανώς στο πλαίσιο μιας πρωτοβουλίας με στόχο τον τερματισμό του πολέμου.

«Η συζήτηση αφορούσε το ενδεχόμενο ο πρόεδρος Τραμπ να μας προσκαλέσει στη Σύνοδο της G20 και ίσως να παρουσιάσει μια πρωτοβουλία με στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Φυσικά, εάν ο Τραμπ απευθύνει επίσημη πρόσκληση, θα τη δεχθούμε θετικά», δήλωσε ο Ζελένσκι.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν προσκαλέσει τον Πούτιν στη Σύνοδο τον Σεπτέμβριο, γεγονός που άνοιξε το ενδεχόμενο μιας συνάντησης μεταξύ του Ρώσου προέδρου και του Τραμπ. Το Κρεμλίνο είχε προηγουμένως απορρίψει πρόταση του Ζελένσκι να συναντηθεί με τον Πούτιν στο περιθώριο της Συνόδου.

Στις 31 Οκτωβρίου, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι η Ουάσινγκτον θα μπορούσε να προσκαλέσει τον Ζελένσκι εφόσον η συμμετοχή του θα μπορούσε να συμβάλει σε θετικά αποτελέσματα. Μία ημέρα αργότερα, την 1η Νοεμβρίου, ο Τραμπ δεν απέκλεισε επίσης αυτό το ενδεχόμενο.

Ο Ζελένσκι τόνισε ότι οποιεσδήποτε διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου θα πρέπει να διεξαχθούν με τη συμμετοχή της Ουκρανίας, απορρίπτοντας την προοπτική άλλες χώρες να αποφασίσουν για το μέλλον της χωρίς την παρουσία του Κιέβου. «Είναι αδύνατον. Δεν μπορείς να αποφασίσεις την τύχη της Ουκρανίας χωρίς την Ουκρανία. Θα ήταν άδικο και δεν θα οδηγούσε πουθενά. Είναι παράλογο να διαπραγματεύεσαι για την τύχη μιας χώρας χωρίς να είναι παρούσα η ίδια η χώρα», είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι ανάλογες προσπάθειες άλλων ηγετών στο παρελθόν δεν είχαν φέρει αποτελέσματα.

Ο Ουκρανός πρόεδρος αναφέρθηκε ακόμη στην αποτυχία της Ρωσίας να επιτύχει τους αρχικούς στρατιωτικούς στόχους της, υπενθυμίζοντας τους ισχυρισμούς ότι η Μόσχα θα μπορούσε να καταλάβει την Ουκρανία μέσα σε λίγες ημέρες. «Η Ρωσία, για παράδειγμα, θεωρούσε τον εαυτό της μεγάλη δύναμη και ισχυριζόταν ότι θα κατακτούσε την Ουκρανία σε τρεις ημέρες. Τώρα μπαίνουμε στον πέμπτο χρόνο του πολέμου. Εδώ και πέντε χρόνια, η Ρωσία δεν έχει καταφέρει να κατακτήσει την Ουκρανία», είπε και κατέληξε υπογραμμίζοντας ότι καμία τρίτη χώρα δεν έχει το δικαίωμα να διαπραγματεύεται ζητήματα που αφορούν την κυριαρχία της Ουκρανίας χωρίς την άμεση συμμετοχή της.

protothema.gr