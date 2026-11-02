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Η Λένια Ιακωβίδη μιλά για τη σημασία της επένδυσης στο ανθρώπινο δυναμικό, τις προκλήσεις των κυπριακών επιχειρήσεων και την 25χρονη πορεία της interFRONTIERS

Η ανάπτυξη των εργαζομένων, η αποτελεσματική συνεργασία και η καλλιέργεια μιας κουλτούρας συνεχούς βελτίωσης αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες για την επιτυχία των επιχειρήσεων. Σε συνέντευξή της στο Philenews, η συνιδρύτρια και διευθύντρια της interFRONTIERS, Λένια Ιακωβίδη, αναλύει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν σήμερα οι κυπριακές επιχειρήσεις και εξηγεί γιατί η επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό είναι ουσιαστική προϋπόθεση για την ανάπτυξή τους. Παράλληλα, ανατρέχει στην 25χρονη πορεία της εταιρείας, από την εκπροσώπηση της NEC Computers μέχρι τη σημερινή δραστηριοποίησή της στην εκπαίδευση και ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού.

Η interFRONTIERS συμπληρώνει φέτος 25 χρόνια παρουσίας. Πώς ξεκίνησε και ποιες υπηρεσίες προσέφερε αρχικά;

Η ιδέα για τη δημιουργία της εταιρείας προέκυψε το 2000, όταν η NEC Computers αποφάσισε να αναπτύξει την παρουσία της σε νέες αγορές, περιλαμβανομένης της Κύπρου. Λόγω της εμπειρίας που διέθετα στον τομέα, στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, με προσέγγισαν και, μέσα από συζητήσεις, καταλήξαμε στη δημιουργία μιας δικής μας εταιρείας, η οποία θα είχε τα αποκλειστικά δικαιώματα εκπροσώπησης της NEC στην περιοχή. Αντικείμενό μας θα ήταν η ανάπτυξη δικτύου μεταπωλητών ηλεκτρονικών υπολογιστών και notebooks για τη NEC Computers. Κάπως έτσι γεννήθηκε η interFRONTIERS, το όνομα της οποίας αντανακλούσε τη φιλοσοφία μας για δραστηριοποίηση στις αγορές γύρω από την Κύπρο, σε διαφορετικές γεωγραφικές κατευθύνσεις.

Πώς προέκυψε η επέκταση της interFRONTIERS στον τομέα της ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού και πώς εξελίχθηκε αυτή η δραστηριότητα στην πορεία των χρόνων;

Μέσα από τις δραστηριότητές μας διαπιστώσαμε ένα σημαντικό κενό στην κυπριακή αγορά στον τομέα της εκπαίδευσης και ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού, ιδιαίτερα στην καλλιέργεια των λεγόμενων soft skills. Έτσι, το 2004 επεκταθήκαμε στον συγκεκριμένο τομέα, αρχικά μέσω συνεργασίας με μια έμπειρη ελληνική εταιρεία και στη συνέχεια αναπτύσσοντας τη δική μας τεχνογνωσία και ομάδα εξειδικευμένων συντονιστών εκπαιδευτικών προγραμμάτων (facilitators). Οι δύο δραστηριότητες αναπτύσσονταν παράλληλα για αρκετά χρόνια. Το 2013 ο σύζυγός μου, Κυριάκος Ιακωβίδης, ανέλαβε τη διεύθυνση της interFRONTIERS, ενώ εγώ συνέχισα να επικεντρώνομαι στον τομέα των ηλεκτρονικών υπολογιστών, μέχρι την ολοκλήρωση της σχετικής συνεργασίας το 2020. Ακολούθως, διευρύναμε τις υπηρεσίες μας, μέσω συνεργασιών με εξειδικευμένες εταιρείες του εξωτερικού.

Προγράμματα ενίσχυσης δεξιοτήτων

Ποιες υπηρεσίες προσφέρετε σήμερα;

Ως InterFRONTIERS επικεντρωνόμαστε στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και στην ενίσχυση των δεξιοτήτων που χρειάζονται οι εργαζόμενοι για να είναι αποτελεσματικότεροι στην εργασία τους. Οι υπηρεσίες μας καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα soft skills, όπως οι διαπραγματεύσεις, οι πωλήσεις, οι ηγετικές δεξιότητες η επικοινωνία και η συνεργασία. Παράλληλα, δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στη βιωματική εκπαίδευση και στο team building, μέσα από δραστηριότητες που ενισχύουν την κατανόηση της δυναμικής και της λειτουργίας μιας ομάδας. Στο πλαίσιο της συνεχούς ανανέωσής μας, αναπτύσσουμε συνεργασίες με εξειδικευμένες εταιρείες του εξωτερικού. Πριν από πέντε χρόνια ξεκινήσαμε τη συνεργασία μας με την Catalyst Global, μια εταιρεία με διεθνή παρουσία στον χώρο του team building, εμπλουτίζοντας τις υπηρεσίες μας με καινοτόμες δραστηριότητες και παιχνίδια που ενισχύουν την ομαδικότητα και τη δημιουργία αποτελεσματικότερων ομάδων. Επίσης, εισαγάγαμε μια συνεργασία με την εταιρία Think on Your Feet και αντικείμενο την ανάπτυξη δεξιοτήτων προφορικής επικοινωνίας. Επιπλέον, μέσω της συνεργασίας μας με το Great Place to Work, προσφέρουμε τη δυνατότητα αξιολόγησης και πιστοποίησης του εργασιακού περιβάλλοντος, με παρεμβάσεις για βελτίωση της εργασιακής κουλτούρας.

Σε ποιες επιχειρήσεις απευθύνεστε; Παίζει ρόλο το μέγεθος ή ο κλάδος δραστηριότητάς τους;

Απευθυνόμαστε σε επιχειρήσεις ανεξαρτήτως μεγέθους ή κλάδου δραστηριότητας, από μεγάλους οργανισμούς μέχρι πολύ μικρές εταιρείες. Οι πελάτες μας προέρχονται από διαφορετικούς τομείς της αγοράς, όπως οι συμβουλευτικές υπηρεσίες, το λιανικό εμπόριο, η μεταποίηση, η τεχνολογία, οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες κ.ά.. Για εμάς, το σημαντικότερο κριτήριο είναι η φιλοσοφία της διοίκησης. Μας ενδιαφέρει να συνεργαζόμαστε με επιχειρήσεις που αναγνωρίζουν ότι η συνεχής ανάπτυξη και βελτίωση των εργαζομένων συμβάλλει άμεσα και στη βελτίωση των επιχειρηματικών τους αποτελεσμάτων.

Ποιες είναι οι συχνότερες ανάγκες που οδηγούν τις επιχειρήσεις να ζητήσουν τη στήριξή σας;

Οι επιχειρήσεις μάς προσεγγίζουν όταν αναγνωρίζουν ότι η βελτίωση των δεξιοτήτων και των συμπεριφορών των εργαζομένων τους μπορεί να ενισχύσει την απόδοσή τους. Μία από τις συχνότερες προκλήσεις είναι η δυσκολία αποτελεσματικής επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ διαφορετικών τμημάτων, που μπορεί να προκαλέσει λάθη, καθυστερήσεις και δυσλειτουργίες. Γι’ αυτό, σημαντικό μέρος των παρεμβάσεών μας επικεντρώνεται στην ενίσχυση της συνοχής και της ομαδικότητας, ιδιαίτερα σε επίπεδο διευθυντικών ομάδων, καθώς η έλλειψη συντονισμού στην ηγεσία επηρεάζει ολόκληρο τον οργανισμό. Σε άλλες περιπτώσεις, επιχειρήσεις εντοπίζουν ανάγκη για ενίσχυση των δεξιοτήτων στις διαπραγματεύσεις και στις πωλήσεις, όταν, για παράδειγμα, οι εργαζόμενοι δυσκολεύονται να ολοκληρώσουν συμφωνίες ή καταφεύγουν συχνά σε εκπτώσεις. Παράλληλα, η προσαρμοστικότητα στις συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς αποτελεί ολοένα σημαντικότερη προτεραιότητα, με τις επιχειρήσεις να αναζητούν τρόπους ώστε τα στελέχη τους να ανταποκρίνονται αποτελεσματικότερα στις νέες απαιτήσεις. Ο ρόλος μας, ωστόσο, δεν περιορίζεται στην κάλυψη αναγκών που έχουν ήδη εντοπιστεί. Μέσα από την εμπειρία και τη συνεργασία μας με τους οργανισμούς, συμβάλλουμε και στην αναγνώριση τομέων που επιδέχονται βελτίωσης, με στόχο την ενίσχυση της αποτελεσματικότητάς τους.

Η αξία του ανθρώπινου δυναμικού

Πώς αξιολογείτε τη στάση των κυπριακών επιχειρήσεων απέναντι στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού;

Μέσα από την εμπειρία και τη δραστηριότητά μας στην αξιολόγηση και πιστοποίηση οργανισμών για το εργασιακό τους περιβάλλον, διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν πολλές εταιρείες που αναγνωρίζουν ότι οι άνθρωποί τους αποτελούν τη δύναμή τους και επενδύουν ουσιαστικά στη συνεχή ανάπτυξη και βελτίωσή τους. Αντιλαμβάνονται, δηλαδή, ότι όσο περισσότερο αναπτύσσονται οι εργαζόμενοί τους τόσο καλύτερα αποτελέσματα μπορεί να επιτύχει και η ίδια η επιχείρηση. Από την άλλη, υπάρχουν οργανισμοί που είτε δεν έχουν τη δυνατότητα είτε εξακολουθούν να θεωρούν πολυτέλεια τη διάθεση χρόνου και χρημάτων για την εκπαίδευση του προσωπικού τους. Η διαφοροποίηση αυτή δεν σχετίζεται απαραίτητα με το μέγεθος μιας επιχείρησης. Γνωρίζουμε και μικρές εταιρείες που έχουν καλλιεργήσει κουλτούρα συνεχούς βελτίωσης του προσωπικού. Θεωρώ ότι καθοριστικό ρόλο διαδραματίζει η ηγεσία και η αντίληψή της για την αξία του ανθρώπινου δυναμικού. Όταν οι διοικούντες πιστεύουν πραγματικά στη σημασία της ανάπτυξης του προσωπικού τους, είναι διατεθειμένοι να επενδύσουν χρόνο και χρήμα προς αυτή την κατεύθυνση.

Ποια είναι τα πιο συνήθη ζητήματα που εντοπίζετε στους οργανισμούς στην Κύπρο; Υπάρχει κάτι που δυσκολεύονται περισσότερο να αλλάξουν;

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι οι οικογενειακές επιχειρήσεις, οι οποίες αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες προκλήσεις, κυρίως σε θέματα διαδοχής και αλλαγής καθιερωμένων πρακτικών. Συχνά τίθεται το ερώτημα ποιος από τη νέα γενιά θα αναλάβει τη διοίκηση, κατά πόσο είναι έτοιμος για αυτόν τον ρόλο και πόσο πρόθυμοι είναι οι υπόλοιποι να αποδεχθούν τις αλλαγές που θα επιφέρει η μετάβαση. Οι δυσκολίες αυτές επιτείνονται από τις οικογενειακές σχέσεις, αλλά και από την αντίσταση στην αλλαγή εκ μέρους εργαζομένων που έχουν συνηθίσει επί δεκαετίες με συγκεκριμένο τρόπο εργασίας. Πρόκειται για καταστάσεις που έχουμε κληθεί να αντιμετωπίσουμε και οι οποίες απαιτούν προσεκτικό χειρισμό. Επίσης, πολύ σημαντική είναι η μετατροπή της γνώσης σε πράξη. Η επιτυχία ενός εκπαιδευτικού προγράμματος δεν κρίνεται μόνο από όσα μαθαίνουν οι συμμετέχοντες, αλλά κυρίως από το κατά πόσο τα εφαρμόζουν στην καθημερινή τους εργασία. Γι’ αυτό, η εκπαίδευση πρέπει να συνοδεύεται από συνέχεια και μηχανισμούς που ενθαρρύνουν την εφαρμογή όσων έχουν διδαχθεί. Μόνο έτσι η επένδυση μιας επιχείρησης στην ανάπτυξη των ανθρώπων της μπορεί να οδηγήσει σε ουσιαστική και διαρκή αλλαγή.

Ποιο είναι το μυστικό ενός οργανισμού 25 ετών ώστε να ξεπερνά τις προκλήσεις και να διατηρεί μακροχρόνιες συνεργασίες;

Από την αρχή επιδιώκαμε να χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας, προσφέροντας ποιοτικές υπηρεσίες, σεβόμενοι τους συνεργάτες μας και ανταποκρινόμενοι στις ανάγκες τους. Παράλληλα, φροντίζαμε να εξελισσόμαστε διαρκώς, αναζητώντας νέες συνεργασίες στο εξωτερικό και φέρνοντας στην κυπριακή αγορά λύσεις που συχνά δεν ήταν ακόμη γνωστές. Πιστεύω ότι αυτός ο συνδυασμός συνέπειας, εμπιστοσύνης και συνεχούς ανανέωσης μάς επέτρεψε να διατηρήσουμε συνεργασίες με τους ίδιους πελάτες ακόμη και για 20 χρόνια.

Η εργασία μέσα από τα μάτια της νέας γενιάς

Πώς βλέπει η νεότερη γενιά το σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον και τη συνεργασία με πιο έμπειρους συναδέλφους; Τη δική της οπτική καταθέτει η Ειρήνη Καλλή, η νεότερη συντονίστρια εκπαιδευτικών προγραμμάτων της interFRONTIERS. Όπως επισημαίνει, πέρα από τις οικονομικές απολαβές και τον επαγγελματικό τίτλο, οι νέοι αναζητούν προοπτικές εξέλιξης, συνεχή μάθηση, ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής και εργασία με ουσιαστικό αντίκτυπο. Παράλληλα, δίνουν έμφαση στην ανοιχτή επικοινωνία, την τακτική ανατροφοδότηση και τη δυνατότητα έκφρασης απόψεων σε περιβάλλον εμπιστοσύνης. Εργαζόμενη δίπλα σε ανθρώπους με περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας, η κ. Καλλή αντλεί γνώσεις και γνωρίζει διαφορετικούς τρόπους διαχείρισης καταστάσεων. Τονίζει, όμως, ότι και η νεότερη γενιά συνεισφέρει στις επιχειρήσεις με τα δικά της χαρακτηριστικά, όπως μεγαλύτερη εξοικείωση με την τεχνολογία, νέες ιδέες και διαφορετικές προσεγγίσεις. Κατά την ίδια, ο συνδυασμός εμπειρίας και νέας οπτικής ενισχύει τη συνεργασία μέσα σε έναν οργανισμό.