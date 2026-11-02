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Συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα για την άρση των εμποδίων στην ιδιοκατανάλωση, την ανάπτυξη συστημάτων αποθήκευσης και την αναβάθμιση των ηλεκτρικών δικτύων ζητά ο Σύνδεσμος Εκπροσώπων Προμηθευτών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΣΕΠΗΕ), επισημαίνοντας ότι οι περικοπές στην παραγωγή φωτοβολταϊκών περιορίζουν τα οφέλη για τους καταναλωτές.

Ο Σύνδεσμος καλεί την Πολιτεία, τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) και τους αρμόδιους διαχειριστές να προχωρήσουν σε συντονισμένες ενέργειες, ώστε νοικοκυριά και επιχειρήσεις να μπορούν να παράγουν, να αποθηκεύουν και να αξιοποιούν αποτελεσματικότερα τη δική τους ηλεκτρική ενέργεια.

Όπως αναφέρει, οι επαναλαμβανόμενες περικοπές στην παραγωγή φωτοβολταϊκών αναδεικνύουν τις αδυναμίες του ηλεκτρικού συστήματος. Ενέργεια που θα μπορούσε να αξιοποιηθεί περιορίζεται για λόγους ασφαλούς λειτουργίας του συστήματος, ενώ οι καταναλωτές εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν υψηλό ενεργειακό κόστος.

Κατά τον ΣΕΠΗΕ, οι καθυστερήσεις στην προσαρμογή των υποδομών δεν μπορούν να περιορίζουν διαρκώς τα οφέλη όσων επενδύουν σε φωτοβολταϊκά, χωρίς σαφή προοπτική επίλυσης των προβλημάτων.

«Ο καταναλωτής που επενδύει σε ένα φωτοβολταϊκό σύστημα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να αξιοποιεί όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερα την ενέργεια που παράγει», τονίζει.

Κρίσιμο μέρος της λύσης αποτελεί, σύμφωνα με τον Σύνδεσμο, η αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας σε μπαταρίες. Ο συνδυασμός τους με φωτοβολταϊκά μπορεί να επιτρέψει την αξιοποίηση μεγαλύτερου μέρους της παραγωγής, να μειώσει την εξάρτηση των καταναλωτών από το δίκτυο και να διευκολύνει τη διαχείριση της κατανάλωσής τους.

Για την ευρύτερη εγκατάσταση και λειτουργία τέτοιων συστημάτων, ο ΣΕΠΗΕ ζητά απλές διαδικασίες και σαφείς, αναλογικές τεχνικές προϋποθέσεις, καθώς και κατάλληλο ρυθμιστικό περιβάλλον. Παράλληλα, υπογραμμίζει την ανάγκη αναβάθμισης των δικτύων και ανάπτυξης λύσεων που προσφέρουν μεγαλύτερη ευελιξία στη διαχείριση της ενέργειας.

Ο Σύνδεσμος συνδέει την ενίσχυση της ιδιοκατανάλωσης με τη λειτουργία μιας ανοικτής και ανταγωνιστικής αγοράς ηλεκτρισμού. Όπως επισημαίνει, οι καταναλωτές χρειάζονται περισσότερες επιλογές και πρόσβαση σε νέες υπηρεσίες και τεχνολογίες. Αντίστοιχα, οι προμηθευτές πρέπει να μπορούν να αναπτύσσουν καινοτόμες λύσεις μέσα σε σταθερό πλαίσιο, με διαφάνεια και ίσους όρους ανταγωνισμού.

Επικαλούμενος την Οδηγία (ΕΕ) 2018/2001, ο ΣΕΠΗΕ σημειώνει ότι η ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική αναγνωρίζει τη δυνατότητα των καταναλωτών να παράγουν ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές για δική τους χρήση, να την αποθηκεύουν και να διαθέτουν την πλεονάζουσα παραγωγή, υπό τους προβλεπόμενους όρους.

Η ουσιαστική άσκηση αυτού του δικαιώματος προϋποθέτει, σύμφωνα με τον Σύνδεσμο, κατάλληλες υποδομές, ξεκάθαρους κανόνες και ισότιμη πρόσβαση στο ηλεκτρικό σύστημα.

«Η ενεργειακή μετάβαση πρέπει να αποφέρει μετρήσιμα οφέλη στον ίδιο τον καταναλωτή», υπογραμμίζει ο ΣΕΠΗΕ, προσθέτοντας ότι η Κύπρος διαθέτει σημαντικό δυναμικό ηλιακής ενέργειας που δεν πρέπει να παραμένει αναξιοποίητο.