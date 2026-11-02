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Οι δυνατότητες ανάπτυξης κοινωνικών επιχειρήσεων και ο ρόλος της υπεύθυνης επιχειρηματικότητας στην προώθηση της συμπερίληψης συζητήθηκαν σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στις 21 Οκτωβρίου 2026, στα κεντρικά γραφεία της Ομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ).

Την εκδήλωση, με θέμα «Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και Συμπερίληψη – Από την ιδέα στη συμμετοχή, την εργασία και την κοινωνική αλλαγή», συνδιοργάνωσαν η ΟΕΒ, η Υπηρεσία Συνεργατικών Εταιρειών, ως αρμόδια αρχή για τις κοινωνικές επιχειρήσεις, και η Οργάνωση Πολιτισμού «Νεόφυτος».

Οι εργασίες επικεντρώθηκαν στην παρουσίαση του θεσμικού πλαισίου για τις κοινωνικές επιχειρήσεις στην Κύπρο, στις προοπτικές ανάπτυξής τους και στη συμβολή της υπεύθυνης επιχειρηματικότητας στην κοινωνική συμπερίληψη.

Χαιρετισμούς απηύθυναν ο διευθυντής Επιχειρηματικής Ανάπτυξης και Πράσινης Μετάβασης της ΟΕΒ, Πάρης Αναστασίου, και οι εκπρόσωποι της Οργάνωσης Πολιτισμού «Νεόφυτος», Λουκάς Ιωάννου και Αριστείδης Χαραλάμπους. Την εκδήλωση χαιρέτισαν επίσης ο έφορος Συνεργατικών Εταιρειών και Κοινωνικών Επιχειρήσεων, Κύπρος Πρωτοπαπάς, και η υπεύθυνη Πολιτικού Τομέα της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο, Γρηγορία Γαβριηλίδου.

Σύμφωνα με την ΟΕΒ, η εκδήλωση εντάσσεται στις πρωτοβουλίες της για την ενίσχυση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και τη διεύρυνση των ευκαιριών απασχόλησης και ουσιαστικής συμμετοχής στην αγορά εργασίας.

Μέσω της ενημέρωσης των επιχειρήσεων, της ανταλλαγής εμπειριών και της συνεργασίας με τους αρμόδιους φορείς, η Ομοσπονδία επιδιώκει να συμβάλει στη διαμόρφωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος που δημιουργεί οικονομική και κοινωνική αξία.