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Τέσσερις επιχειρήσεις και οργανισμοί και πέντε ερευνητές τιμήθηκαν στα 19α Κυπριακά Βραβεία Καινοτομίας της ΟΕΒ και στα Κυπριακά Βραβεία Έρευνας 2025 του ΙδΕΚ, σε τελετή που πραγματοποιήθηκε στις 26 Οκτωβρίου 2026 στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας.

Τα βραβεία απένειμε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, ο οποίος εξέφρασε τη στήριξη της Πολιτείας στις επιχειρήσεις που επενδύουν σε νέες ιδέες, τεχνολογίες και καινοτόμες λύσεις.

Η κοινή διοργάνωση της Ομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων και του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας ανέδειξε εφαρμογές καινοτομίας σε διαφορετικούς τομείς της οικονομίας, καθώς και την επιστημονική δραστηριότητα και την εμπορική αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων.

Οι τέσσερις νικητές των Βραβείων Καινοτομίας

Τα Κυπριακά Βραβεία Καινοτομίας της ΟΕΒ απονεμήθηκαν στις ακόλουθες κατηγορίες:

Πρωτογενής τομέας: Φάρμα Κουλουμπρή ΛΤΔ .

. Μεταποιητικός τομέας: Poupa Aluminium Systems .

. Τομέας υπηρεσιών: Neuranet Solutions Ltd .

. Κοινωνική καινοτομία: Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας (ΥΔΕΠ) του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας.

Ο θεσμός διοργανώνεται από το 2006 και επιβραβεύει την εφαρμογή καινοτόμων ιδεών σε προϊόντα, υπηρεσίες και διαδικασίες, με στόχο τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας για την οικονομία και την κοινωνία.

Οι ερευνητές που βραβεύθηκαν από το ΙδΕΚ

Στην ίδια τελετή απονεμήθηκαν τα Κυπριακά Βραβεία Έρευνας 2025, τα οποία αναγνωρίζουν την ερευνητική δραστηριότητα και τη συμβολή των επιστημόνων στην παραγωγή και αξιοποίηση νέας γνώσης.

Οι βραβευθέντες είναι:

Κώστας Φάντης , Καθηγητής Αναπτυξιακής Ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο Κύπρου: Βραβείο Διακεκριμένου Ερευνητή στις Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες.

, Καθηγητής Αναπτυξιακής Ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο Κύπρου: Βραβείο Διακεκριμένου Ερευνητή στις Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες. Δρ. Αναστασία Αντωνίου , Μεταδιδακτορική Συνεργάτιδα στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου: Βραβείο Νέου Ερευνητή στις Φυσικές Επιστήμες και τη Μηχανική.

, Μεταδιδακτορική Συνεργάτιδα στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου: Βραβείο Νέου Ερευνητή στις Φυσικές Επιστήμες και τη Μηχανική. Δρ. Μυροφόρα Παναγή , Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια στο Πανεπιστήμιο Κύπρου: Βραβείο Νέου Ερευνητή στις Επιστήμες Ζωής.

, Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια στο Πανεπιστήμιο Κύπρου: Βραβείο Νέου Ερευνητή στις Επιστήμες Ζωής. Δρ. Μαρίνα Χαραλάμπους , Μέλος Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου: Βραβείο Νέου Ερευνητή στις Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες.

, Μέλος Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου: Βραβείο Νέου Ερευνητή στις Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες. Δρ. Δημήτρης Κυριάκου, Ιδρυτής και CEO της EFEVRE TECH LTD: Βραβείο Εμπορικής Αξιοποίησης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων.

Σύνδεση της έρευνας με την επιχειρηματικότητα

Στον χαιρετισμό του, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφέρθηκε στα μέτρα και στις πρωτοβουλίες που προωθούνται για την ενίσχυση της καινοτόμου επιχειρηματικότητας. Χαρακτήρισε την έρευνα και την καινοτομία στρατηγικές προτεραιότητες για την ανάπτυξη μιας σύγχρονης και διεθνώς ανταγωνιστικής οικονομίας.

Ο Πρόεδρος της ΟΕΒ, Γιώργος Παντελίδης, υπογράμμισε τη συμβολή της καινοτομίας στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και τόνισε την ανάγκη ενθάρρυνσης της επιχειρηματικής πρωτοβουλίας για την ανάπτυξη νέων προϊόντων, υπηρεσιών και διαδικασιών.

Από την πλευρά του, ο Επικεφαλής Επιστήμονας για Έρευνα και Καινοτομία και Πρόεδρος του ΙδΕΚ, Δημήτρης Σκουρίδης, έδωσε έμφαση στη συνεργασία της ερευνητικής κοινότητας με τις επιχειρήσεις, ώστε η παραγόμενη γνώση να αξιοποιείται και να δημιουργεί νέες προοπτικές ανάπτυξης.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής. Τα Κυπριακά Βραβεία Καινοτομίας της ΟΕΒ εντάσσονται στις εκδηλώσεις της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (SME Week).