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Με κριτήριο την ικανότητα παραγωγής και ελέγχου των πιο προηγμένων τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης σήμερα, οι Ηνωμένες Πολιτείες κατέχουν σαφή υπεροχή. Η υπεροχή αυτή στηρίζεται σε πολιτικούς, οικονομικούς και επενδυτικούς παράγοντες που έχουν δημιουργήσει ένα αυτοενισχυόμενο πλεονέκτημα σε κεφάλαιο, υπολογιστική ισχύ και ταλέντο. Η Ευρώπη βρίσκεται σε θέση σαφούς υστέρησης, ενώ η Κίνα σημειώνει πρόοδο σε στοχευμένους τομείς χωρίς να απειλεί, επί του παρόντος, την αμερικανική πρωτοκαθεδρία.

Η αμερικανική υπεροχή αποτυπώνεται στις κεφαλαιοποιήσεις και στις ροές επενδυτικών κεφαλαίων. Η Nvidia έχει ξεπεράσει σε κεφαλαιοποίηση τα 5 τρισεκατομμύρια δολάρια και ελέγχει το μεγαλύτερο μέρος των προηγμένων επιταχυντών (GPU) που χρησιμοποιούνται για την εκπαίδευση μεγάλων γλωσσικών μοντέλων. Η SpaceX έχει κεφαλαιοποίηση πέραν του ενός τρισεκατομμυρίου δολαρίων, η OpenAI έχει αποτιμηθεί σε επίπεδα που ξεπερνούν το 1,5 τρισεκατομμύριο δολάρια, ενώ η Anthropic έχει φτάσει αποτιμήσεις κοντά στα 2 τρισεκατομμύρια. Η Microsoft και η Alphabet διατηρούν κεφαλαιοποιήσεις κοντά στα 4 τρισεκατομμύρια δολάρια έκαστη. Αυτές οι αποτιμήσεις αντανακλούν την ικανότητα των αμερικανικών κεφαλαιαγορών να διοχετεύουν τεράστια ποσά σε εταιρείες που πρωτοπορούν τεχνολογικά. Γύροι χρηματοδότησης δισεκατομμυρίων δολαρίων επιτρέπουν την αγορά υπολογιστικής ισχύος, την προσέλκυση ερευνητών και την εκπαίδευση μοντέλων σε κλίμακα που δεν είναι διαθέσιμη στην Ευρώπη.

Σε επίπεδο δυνατοτήτων, τα πιο πρόσφατα μοντέλα της OpenAI και της Anthropic βρίσκονται σταθερά στην αιχμή σε σύνθετες εργασίες συλλογισμού, προγραμματισμού και παραγοντικών χρήσεων. Η κυριότερη εταιρεία ανάπτυξης μεγάλων γλωσσικών μοντέλων στην Ευρώπη είναι η Mistral AI η οποία δίνει στον χρήστη τόσο τη δυνατότητα διεκπεραίωσης εργασιών συλλογισμού όσο και τη δόμηση εργαλείων παραγοντικής νοημοσύνης. Ωστόσο, τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης της Mistral, δεν φτάνουν το επίπεδο των κορυφαίων μοντέλων της OpenAI και της Anthropic στις απαιτητικές δοκιμασίες. Η διαφορά αυτή συνδέεται με την κλίμακα της υποδομής μεταξύ των τριών αυτών εταιρειών η οποία απορρέει από τα επενδυτικά κεφάλαια που έχουν διατεθεί στην κάθε εταιρεία.

Το επενδυτικό πλεονέκτημα των Ηνωμένων Πολιτειών είναι καθοριστικό. Οι αγορές επιχειρηματικού κεφαλαίου και οι δημόσιες αγορές διοχετεύουν κεφάλαια σε εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης σε όγκους που υπερβαίνουν κατά πολύ τους ευρωπαϊκούς. Αυτό επιτρέπει όχι μόνο την ανάπτυξη μοντέλων αλλά και τον έλεγχο της υποδομής. Ευρωπαϊκές εταιρείες συχνά αναγκάζονται να αναζητούν χρηματοδότηση στις Ηνωμένες Πολιτείες ή να αγοράζουν υπολογιστική ισχύ από αμερικανικούς παρόχους. Η συγκέντρωση κεφαλαίου ενισχύει τη συγκέντρωση ταλέντου, καθώς οι υψηλότερες αποδοχές και οι μεγαλύτερες δυνατότητες πειραματισμού προσελκύουν ερευνητές.

Στην Κίνα η χρηματοδότηση είναι σε μεγάλο βαθμό κρατικά κατευθυνόμενη. Εταιρείες όπως η Baidu, η Alibaba και η Huawei λαμβάνουν στήριξη για την ανάπτυξη μοντέλων και επιταχυντών, ωστόσο η συνολική κλίμακα ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων παραμένει μικρότερη σε σύγκριση με την Αμερική. Επίσης, η πρόσβαση στους πιο προηγμένους επεξεργαστές, οι οποίοι διατίθενται στο εμπόριο κατά κύριο λόγο από εταιρείες Αμερικανικών συμφερόντων, είναι περιορισμένη. Το αποτέλεσμα είναι πρόοδος σε συγκεκριμένες εφαρμογές χωρίς ισοδύναμο έλεγχο της απόλυτης τεχνολογικής αιχμής.

Στην Ευρώπη οι οικονομικοί περιορισμοί είναι εντονότεροι. Οι κεφαλαιαγορές απέτυχαν σε πολλές περιπτώσεις να προσελκύσουν τον αντίστοιχο όγκο επενδύσεων με τις Αμερικάνικες, εκτός και αν αναφερόμαστε σε εταιρείες όπως η LVMH και η Estee Lauder. Επίσης, το τραπεζοκεντρικό σύστημα χρηματοδότησης δυσχεραίνει τις επενδύσεις σε ταχέως αναπτυσσόμενες εταιρείες (hyperscalers). Η Mistral έχει συγκεντρώσει σημαντικά κεφάλαια σε ευρωπαϊκά επίπεδα, αλλά αυτά ωχριούν σε σύγκριση με τα κεφάλαια που συγκέντρωσαν η OpenAI και η Anthropic. Η ASML (εταιρεία Ολλανδικών συμφερόντων) διατηρεί υψηλή κεφαλαιοποίηση χάρη στη θέση της στην παραγωγή μηχανών ψηφιακής λιθογραφίας, ωστόσο αυτό δεν μεταφράζεται σε έλεγχο της παραγωγής μοντέλων Τεχνητής Νοημοσύνης. Εξάλλου, μέρος της κεφαλαιοποίησης αυτής οφείλεται στη διάθεση μετοχών της εταιρείας τόσο στο χρηματιστήριο αξιών της Ολλανδίας, όσο και στον Αμερικανικό Nasdaq.

Η πολιτική διάσταση οξύνει τις οικονομικές διαφορές. Στις Ηνωμένες Πολιτείες το χαλαρότερο ρυθμιστικό πλαίσιο διευκολύνει την ταχεία διάθεση κεφαλαίων και την πειραματική ανάπτυξη. Αντίθετα, στην Ευρώπη, ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός για την Τεχνητή Νοημοσύνη επιφέρει πρόσθετο κόστος συμμόρφωσης, αποθαρρύνοντας τις ιδιωτικές επενδύσεις σε νεοφυείς επιχειρήσεις. Το αποτέλεσμα είναι ότι τα επενδυτικά κεφάλαια κατευθύνονται εκεί όπου η απόδοση και η ταχύτητα είναι υψηλότερες.

Οι συνέπειες για τον ευρωπαϊκό δημόσιο και ιδιωτικό τομέα είναι ήδη ορατές και τείνουν να παγιωθούν. Δημόσιες διοικήσεις, συστήματα υγείας, εκπαιδευτικά ιδρύματα και κρίσιμες υποδομές εξαρτώνται ολοένα περισσότερο από μοντέλα και πλατφόρμες που αναπτύσσονται και ελέγχονται από αμερικανικές εταιρείες. Στον ιδιωτικό τομέα, ευρωπαϊκές επιχειρήσεις ενσωματώνουν λύσεις τεχνητής νοημοσύνης μέσω συμβάσεων με παρόχους που καθορίζουν τους όρους πρόσβασης, τις τιμές τα όρια χρήσης, αλλά και τα αποτελέσματα από την χρήση αυτή. Η απουσία εγχώριων εναλλακτικών σημαίνει ότι τόσο το κράτος όσο και οι επιχειρήσεις λειτουργούν ως ατέρμονοι πελάτες, οι οποίοι μάλιστα αδυνατούν να κρίνουν ποιοτικά το τελικό αποτέλεσμα. Αυτό περιορίζει τη δυνατότητα επιβολής ευρωπαϊκών προτύπων διαφάνειας, προστασίας δεδομένων και λογοδοσίας, καθώς οι βασικές αποφάσεις σχεδιασμού λαμβάνονται εκτός της Ένωσης.

Το ερώτημα που τίθεται είναι κατά πόσον η Ευρώπη θα βρεθεί σε καθεστώς διαρκούς εξάρτησης από ιδιωτικές εταιρείες όπως η Anthropic, η Palantir και η SpaceX. Η Anthropic ελέγχει μεγάλα γλωσσικά μοντέλα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε διοικητικές λειτουργίες και τεχνοκρατικές αποφάσεις. Η Palantir παρέχει πλατφόρμες ανάλυσης δεδομένων που χαράζουν στρατηγική και παραθέτουν σενάρια προβλέψεων και εναλλακτικού μέλλοντος. Η SpaceX, πέρα από τις διαστημικές δραστηριότητες, αντιπροσωπεύει ένα επιχειρησιακό μοντέλο το οποίο παρέχει λύσεις ανάλυσης και πληροφορίας με την αξιοποίηση παραγοντικής Τεχνητής Νοημοσύνης.

Η πολιτική διάσταση αυτής της εξάρτησης είναι κρίσιμη: η στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης μειώνεται όταν κρίσιμες λειτουργίες στηρίζονται σε τεχνολογίες των οποίων οι ιδιοκτήτες υπόκεινται σε αμερικανική δικαιοδοσία και μπορούν να υπόκεινται σε εξαγωγικούς ελέγχους, πολιτικές πιέσεις και γραμμές βαθέως κράτους. Η απώλεια της ικανότητας παραγωγής και ελέγχου της συγκεκριμένης τεχνολογίας μεταφράζεται σε μειωμένη διαπραγματευτική ισχύ, τόσο έναντι των εταιρειών όσο και έναντι των Ηνωμένων Πολιτειών. Μακροπρόθεσμα αυτό συνεπάγεται περιορισμό στη δυνατότητα της Ευρώπης να καθορίζει τους όρους υπό τους οποίους χρησιμοποιείται η τεχνητή νοημοσύνη στο έδαφός της. Ακόμη ανησυχητικότερη όμως, είναι η αδυναμία για αξιολόγηση και αντιπαραβολή των παραδοτέων των συγκεκριμένων μοντέλων, αφού η Ένωση δεν θα είναι σε θέση να γνωρίζει κατά πόσον τα μοντέλα τις παραδίδουν λύσεις, εισηγήσεις και μοντέλα στρατηγικής, βασιζόμενα στο καλώς νοούμενο συμφέρον της Ένωσης, ή στο υποβόσκων συμφέρον του κατασκευαστή τους και των Ηνωμένων Πολιτειών ευρύτερα.

Υποψήφιος Διδάκτορας σε θέματα Τεχνητής Νοημοσύνης και Εκπαιδευτικής Διοίκησης