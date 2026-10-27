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Στα 1,44 δισ. δολάρια ανήλθε το εμπόριο Κύπρου–Κίνας το 2025, αυξημένο κατά 26% σε ετήσια βάση, σύμφωνα με στοιχεία που παρουσίασε ο Κινέζος Πρέσβης Γιανγκ Γιουντόνγκ. Η Κίνα αναδείχθηκε στον τέταρτο μεγαλύτερο εμπορικό εταίρο της Κύπρου και στην τρίτη μεγαλύτερη χώρα προέλευσης των εισαγωγών της.

Τα στοιχεία παρουσιάστηκαν την Τρίτη στο Φόρουμ Συνεργασίας και Επιχειρηματικότητας Κύπρου–Κίνας, στο ΚΕΒΕ στη Λευκωσία, όπου συζητήθηκαν δυνατότητες νέων συνεργασιών στις επενδύσεις, στη ναυτιλία, στον τουρισμό, στην πράσινη ενέργεια και στις ψηφιακές τεχνολογίες.

Στο επίκεντρο βρέθηκαν επίσης συγκεκριμένες πρωτοβουλίες, μεταξύ των οποίων η προγραμματισμένη συμφωνία συνεργασίας κυπριακής και κινεζικής τουριστικής επιχείρησης και το ενεργειακό έργο που προωθεί ο Δήμος Λευκωσίας.

Χαλλούμι, ζιβανία και χυμοί στην κινεζική αγορά

Ο κ. Γιανγκ ανέφερε ότι κυπριακά προϊόντα, όπως το χαλλούμι, η ζιβανία και οι χυμοί, αποκτούν παρουσία στην κινεζική αγορά. Παράλληλα, επισήμανε περιθώρια συνεργασίας στη ναυτιλία, στον τουρισμό, στην πράσινη ανάπτυξη και στην ψηφιακή οικονομία, χαρακτηρίζοντας την Κύπρο δυνητική γέφυρα μεταξύ Κίνας και Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αναφέρθηκε ακόμη στις ευκαιρίες για ξένες επιχειρήσεις από την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, της ρομποτικής και άλλων καινοτόμων κλάδων στην Κίνα.

Το φόρουμ εντάσσεται στις εκδηλώσεις για την 55η επέτειο των διπλωματικών σχέσεων των δύο χωρών. Ο Πρέσβης υπογράμμισε τη σημασία της συνεργασίας των τοπικών αρχών, υπενθυμίζοντας τη δημιουργία της Συμμαχίας Αδελφοποιημένων Πόλεων Κίνας–Κύπρου τον Σεπτέμβριο του 2023.

ΚΕΒΕ: Ζητούμενο οι συγκεκριμένες επιχειρηματικές συμφωνίες

Την ανάγκη οι διμερείς σχέσεις να μετατραπούν σε σταθερές επιχειρηματικές συνεργασίες τόνισε ο Πρόεδρος του ΚΕΒΕ, Σταύρος Σταύρου, σε ομιλία που ανέγνωσε ο Γενικός Διευθυντής του Επιμελητηρίου, Φιλόκυπρος Ρουσουνίδης.

Όπως ανέφερε, η Κύπρος μπορεί να λειτουργήσει ως σημείο εισόδου κινεζικών επιχειρήσεων στην ενιαία ευρωπαϊκή αγορά, αξιοποιώντας τη γεωγραφική της θέση, το ανθρώπινο δυναμικό, τις επαγγελματικές υπηρεσίες και το νομικό και ρυθμιστικό της πλαίσιο. Αντίστοιχα, η κινεζική αγορά προσφέρει ευκαιρίες στις κυπριακές επιχειρήσεις στους τομείς της τεχνολογίας, της παραγωγής και των επενδύσεων.

Ως παράδειγμα ανέφερε την προγραμματισμένη υπογραφή τουριστικής συμφωνίας μεταξύ της Top Kinisis και της Zhejiang Overseas (Ningbo) International Travel Service Co., Ltd.

Ο κ. Σταύρου σημείωσε ότι η συμμετοχή επιχειρήσεων, δημοτικών αρχών και περιφερειακών οργανισμών μπορεί να δημιουργήσει άμεσες εμπορικές ευκαιρίες. Πρόσθεσε ότι η αξία του φόρουμ θα κριθεί από τις συνεργασίες που θα προκύψουν μετά την ολοκλήρωσή του και διαβεβαίωσε ότι το ΚΕΒΕ θα συνεχίσει να στηρίζει τις επιχειρηματικές επαφές.

Φωτοβολταϊκό έργο 11 μεγαβάτ προωθεί η Λευκωσία

Ο Δήμαρχος Λευκωσίας, Χαράλαμπος Προύντζος, παρουσίασε έργο που προωθεί η πρωτεύουσα με στόχο ενεργειακή αυτονομία 80% μέσω ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Το σχέδιο προβλέπει φωτοβολταϊκή εγκατάσταση ισχύος 11 μεγαβάτ, με δυνατότητες αποθήκευσης ενέργειας.

Σύμφωνα με τον Δήμαρχο, έχουν ολοκληρωθεί δύο σχετικές μελέτες με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση και το έργο βρίσκεται σε εξέλιξη. Όπως είπε, υπάρχουν δυνατότητες συνεργασίας με κινεζικές πόλεις και επιχειρήσεις που διαθέτουν σχετική τεχνογνωσία.

Ανακοίνωσε επίσης ότι την Παρασκευή προγραμματίζεται η υπογραφή συμφωνίας, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας στο Πεκίνο, για τη διασύνδεση ακαδημαϊκών και ερευνητικών κέντρων της Λευκωσίας με αντίστοιχους φορείς κινεζικών πόλεων.

Ο κ. Προύντζος αναφέρθηκε στην παρουσία έξι πανεπιστημίων, έξι κέντρων αριστείας και περίπου 50.000 φοιτητών στην πρωτεύουσα, καθώς και στις δυνατότητες προσέλκυσης διεθνών επιχειρήσεων και εξειδικευμένου προσωπικού.

Παρουσίασε ακόμη τις υποδομές έξυπνης πόλης, όπως το ιδιόκτητο δίκτυο οπτικών ινών, τους αισθητήρες, τον έξυπνο φωτισμό, τα συστήματα διαχείρισης αποβλήτων και την πλατφόρμα επικοινωνίας με τους δημότες Novoville. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι υποδομές αυτές προσφέρονται για περαιτέρω συνεργασία με κινεζικές εταιρείες.

Στα πλεονεκτήματα της Λευκωσίας συμπεριέλαβε το ανταγωνιστικό κόστος εγκατάστασης επιχειρήσεων και στέγασης, την πανεπιστημιακή και ερευνητική παρουσία και την οικονομική δραστηριότητα που δεν εξαρτάται από την εποχικότητα του τουρισμού.

Συνεργασίες δήμων για έξυπνες και βιώσιμες πόλεις

Ο Πρόεδρος της Ένωσης Δήμων Κύπρου και Δήμαρχος Λάρνακας, Ανδρέας Βύρας, επισήμανε ότι οι τοπικές αρχές των δύο χωρών αντιμετωπίζουν κοινές προκλήσεις, παρά τις διαφορές μεγέθους.

Αυτές αφορούν την παροχή υπηρεσιών στους πολίτες, τις έξυπνες πόλεις, τη διαχείριση αποβλήτων, τον πολεοδομικό σχεδιασμό και τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη.

Ο κ. Βύρας χαρακτήρισε την Κίνα σημαντικό δυνητικό εταίρο στην τεχνολογική ανάπτυξη και στον εκσυγχρονισμό, σημειώνοντας ότι η Κύπρος μπορεί να προσφέρει πρόσβαση στην ευρωπαϊκή αγορά και στη Μέση Ανατολή.

Υπενθύμισε την εκπαιδευτική επίσκεψη 26μελούς αντιπροσωπείας της κυπριακής τοπικής αυτοδιοίκησης στην Κίνα το 2025, στο πλαίσιο προγράμματος για τη σύγχρονη αστική ανάπτυξη και διαχείριση. Η επίσκεψη, ανέφερε, επέτρεψε τη γνωριμία με πρακτικές τεχνολογικής ανάπτυξης και αστικού σχεδιασμού, αλλά και με τρόπους συνδυασμού της οικονομικής προόδου με τη διατήρηση της ιστορικής κληρονομιάς.

Invest Cyprus: Πάνω από €4 δισ. η συνεισφορά της τεχνολογίας

Ο Γενικός Διευθυντής του Invest Cyprus, Μάριος Ταννούσης, ανέφερε ότι ο τομέας των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών συνεισφέρει περισσότερα από €4 δισ. ετησίως, περίπου το 15%–16% του ΑΕΠ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλέστηκε, η Κύπρος συγκαταλέγεται στις δέκα πρώτες χώρες παγκοσμίως ως προς τις άμεσες ξένες επενδύσεις ανά κάτοικο, προσελκύοντας επενδύσεις από διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές.

Πέραν της τεχνολογίας, αναφέρθηκε στη θετική πορεία της ναυτιλίας, της εκπαίδευσης, των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και του τουρισμού. Παρουσίασε επίσης τις δυνατότητες αξιοποίησης της Κύπρου ως περιφερειακής βάσης κινεζικών επιχειρήσεων για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική.

Ειδική αναφορά έκανε στη χρηματοοικονομική τεχνολογία, σημειώνοντας ότι το οικοσύστημα καινοτομίας και οι εποπτικοί μηχανισμοί μπορούν να στηρίξουν νέες επιχειρηματικές δραστηριότητες.

Νέα πρωτοβουλία στην Κίνα ετοιμάζει ο Επιχειρηματικός Σύνδεσμος

Ο Πρόεδρος του Κυπροκινεζικού Επιχειρηματικού Συνδέσμου, Θεόδωρος Παρπέρης, ανέφερε ότι ο Σύνδεσμος αριθμεί περισσότερα από 200 μέλη και αναπτύσσει επιχειρηματικές επαφές μέσω αποστολών, συνεδρίων και εκδηλώσεων δικτύωσης στις δύο χώρες.

Πρόσθεσε ότι προετοιμάζεται νέα πρωτοβουλία στην Κίνα, εκφράζοντας την προσδοκία ότι θα υλοποιηθεί σύντομα.

Ο κ. Παρπέρης υπογράμμισε τα πλεονεκτήματα της γεωγραφικής θέσης, του νομικού και φορολογικού περιβάλλοντος και των επαγγελματικών και ψηφιακών υπηρεσιών της Κύπρου. Τόνισε ότι η περαιτέρω διεύρυνση των διμερών σχέσεων προϋποθέτει τη μετατροπή των διαθέσιμων ευκαιριών σε συγκεκριμένα επιχειρηματικά αποτελέσματα.

Πηγή: ΚΥΠΕ