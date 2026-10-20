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Έχοντας αυξήσει γρήγορα το μερίδιό τους στην ευρωπαϊκή αγορά αυτοκινήτου μαζικής κατανάλωσης, με προσιτά μοντέλα και προηγμένη τεχνολογία, οι Κινέζοι κατασκευαστές στρέφουν πλέον το βλέμμα σε έναν μεγαλύτερο στόχο, την ιδιαίτερα προσοδοφόρα αγορά πολυτελών αυτοκινήτων της Ευρώπης.

Στη φετινή Έκθεση Αυτοκινήτου του Παρισιού, κινεζικές μάρκες παρουσίασαν πολυτελή οχήματα εξοπλισμένα με προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού, ταχεία φόρτιση και χαρακτηριστικά άνεσης. Το εγχείρημα δεν είναι εύκολο και σίγουρα θα χρειαστεί χρόνο. Κάτι που αναγνωρίζουν και οι ίδιοι οι Κινέζοι κατασκευαστές, οι οποίοι θέτουν ένα χρονοδιάγραμμα δύο περίπου δεκαετιών.

Από την άλλη, οι κορυφαίες μάρκες πολυτελών αυτοκινήτων της Ευρώπης, όπως η Bentley του ομίλου Volkswagen, δεν φαίνεται να ανησυχούν ιδιαίτερα. Ο διευθύνων σύμβουλος Φρανκ-Στέφεν Βάλιζερ δήλωσε πρόσφατα ότι η πραγματική πολυτέλεια προέρχεται από την «καρδιά της Ευρώπης» και δεν μπορεί να αντικατασταθεί. Θα δούμε φυσικά αν θα λέει τα ίδια σε μια δεκαετία. Διότι θέλουμε δεν θέλουμε, οι εποχές αλλάζουν. Κολοσσοί έχασαν το στοίχημα της επιβίωσης επειδή δεν έλαβαν έγκαιρα τα σημάδια των καιρών. Θα συμβεί και εδώ το ίδιο;

Αγ.Αγ.