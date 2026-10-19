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Μια ανακάλυψη που αλλάζει όσα γνωρίζαμε για τα χρώματα των άστρων έκαναν αστρονόμοι, εντοπίζοντας για πρώτη φορά ένα αστέρι με πράσινη απόχρωση, σε απόσταση 284 ετών φωτός από τη Γη. Πρόκειται για έναν λευκό νάνο, η ασυνήθιστη εμφάνιση του οποίου αποδίδεται στη χημική σύσταση της ατμόσφαιράς του, αποκαλύπτοντας ότι το χρώμα των άστρων δεν εξαρτάται μόνο από τη θερμοκρασία τους.

Η ανακάλυψη αφορά έναν λευκό νάνο, το αστρικό υπόλειμμα που δημιουργείται όταν ένα άστρο όπως ο Ήλιος ολοκληρώσει τον κύκλο της ζωής του. Σύμφωνα με νέα μελέτη που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό RAS Techniques and Instruments, αυτά τα ουράνια σώματα μπορούν να εμφανίζουν πολύ περισσότερα χρώματα από όσα πιστεύαμε, ακόμη και πράσινο, ροζ ή μοβ.

Ο λευκός νάνος που συγκέντρωσε το ενδιαφέρον των επιστημόνων ονομάζεται WD J1330+6435 και βρίσκεται περίπου 284 έτη φωτός μακριά από τη Γη. Η θερμοκρασία της επιφάνειάς του φτάνει περίπου τους 4.000 βαθμούς Κελσίου, ωστόσο το χρώμα του δεν είναι πορτοκαλί ή λευκό, αλλά ένα ασυνήθιστο πράσινο, αναφέρει ο Independent.

Πώς εξηγείται το χρώμα

Η εξήγηση βρίσκεται στη χημική σύσταση της ατμόσφαιράς του. Το άστρο έχει απορροφήσει βραχώδες υλικό από το πλανητικό σύστημα που κάποτε περιέβαλλε το αρχικό άστρο, εμπλουτίζοντας την ατμόσφαιρά του με στοιχεία όπως ασβέστιο, λίθιο και νάτριο. Το νάτριο απορροφά μεγάλο μέρος της πορτοκαλί ακτινοβολίας, ενώ το ασβέστιο απορροφά φως στο ιώδες τμήμα του φάσματος. Ο συνδυασμός τους δημιουργεί τη χαρακτηριστική πράσινη απόχρωση.

«Τα ίχνη νατρίου στην ατμόσφαιρα αυτού του λευκού νάνου απορροφούν το πορτοκαλί τμήμα του φάσματος, αφήνοντας πίσω μια απόκοσμη πράσινη λάμψη», εξηγεί ο Μαρκ Χόλαντς από το Πανεπιστήμιο του Γουόρικ, επικεφαλής της έρευνας.

Οι επιστήμονες δεν παρατήρησαν απευθείας την πράσινη όψη του άστρου. Κανένας λευκός νάνος δεν βρίσκεται αρκετά κοντά ώστε να διακρίνεται το χρώμα του με γυμνό μάτι. Αντίθετα, ανέλυσαν το φάσμα του φωτός του, δηλαδή την κατανομή της ακτινοβολίας στα διαφορετικά μήκη κύματος. Στη συνέχεια, χρησιμοποίησαν υπολογιστικά μοντέλα που προσομοιώνουν πώς θα αντιλαμβανόταν το ανθρώπινο μάτι το φως εάν παρατηρούσε το άστρο από κοντά.

Εντυπωσιακή ποικιλία χρωμάτων

Η μέθοδος αποκάλυψε ότι οι λευκοί νάνοι μπορούν να εμφανίζουν εντυπωσιακή χρωματική ποικιλία, ανάλογα με τα χημικά στοιχεία της ατμόσφαιράς τους.

Όσοι περιέχουν μεγάλες ποσότητες άνθρακα μπορεί να φαίνονται ροζ ή μοβ, ενώ άλλοι, εμπλουτισμένοι με υλικά από παλαιά πλανητικά συστήματα, αποκτούν κίτρινες αποχρώσεις. Ορισμένοι ψυχρότεροι λευκοί νάνοι, με ατμόσφαιρες υδρογόνου και ηλίου, μπορούν να εμφανίζονται κυανοί.

Και ένα πολύ κόκκινο αστέρι

Οι ερευνητές εντόπισαν επίσης έναν ιδιαίτερα ερυθρό λευκό νάνο, τον WD J1011+2845, σε απόσταση μόλις 48 ετών φωτός. Στην περίπτωσή του, άνθρακας που αναδύεται από το εσωτερικό του μεταβάλλει το εκπεμπόμενο φως, δημιουργώντας μια έντονη σομόν απόχρωση.

Παρά τις ασυνήθιστες περιπτώσεις, η μελέτη επιβεβαίωσε ότι οι περισσότεροι λευκοί νάνοι είναι πράγματι λευκοί. Από δείγμα 152 τέτοιων άστρων στη γειτονιά του Ήλιου, η συντριπτική πλειονότητα εμφανίζει αποχρώσεις κοντά στο λευκό.

cnn.gr