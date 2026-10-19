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Μέχρι το τέλος του μήνα αναμένεται η έκδοση της NAVTEX , οπότε θα επαναρχίσουν τα έργα για την ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου- Ελλάδας, ανέφερε ο Υπουργός Ενέργειας Μιχάλης Δαμιανός. Κατά τη συζήτηση του προϋπολογισμού του Υπουργείου Ενέργειας για το 2027 στη Βουλή το πρωί της Δευτέρας, επανέλαβε πως μετά τη NAVTEX θα καταβληθεί το ποσό των €25 εκατ. στον ΑΔΜΗΕ, ως η πρώτη δόση οφειλομένων.

Ο υπουργός αναφέρθηκε και στη διαφορά που υπάρχει μεταξύ ΑΔΜΗΕ και ΡΑΕΚ για την αναγνώριση εξόδων που έγιναν για τη διασύνδεση. Όπως είπε, ο φορέας υλοποίησης ΑΔΜΗΕ ζήτησε να του αναγνωριστεί (για μελλοντική απόδοση) ποσό €302 εκατ., ενώ η ΡΑΕΚ έχει αναγνωρίσει μέχρι στιγμής έξοδα €82 εκατ. και ζητά πρόσθετα στοιχεία για τη δικαιολόγηση και άλλου ποσού.

Σημείωσε, επίσης, πως βρίσκεται σε εξέλιξη η μελέτη από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕΠ) για τα επικαιροποιημένα δεδομένα του έργου, επισημαίνοντας πως το κράτος θα καταβάλλει €25 εκατ. το χρόνο μέχρι και το 2029 (συνολικά, 125 εκατ.), ποσά που δεν θα επιβαρύνουν άμεσα τους καταναλωτές ρεύματος.

Το 2031 θα ολοκληρωθεί το έργο

Είπε ακόμα πως η ηλεκτρική διασύνδεση θα πρέπει να προχωρήσει, επισημαίνοντας πως σε περίπτωση αύξησης του προϋπολογισμένου κόστους (1,9 δισ. ευρώ) θα πρέπει να εξευρεθούν άλλοι πόροι χρηματοδότησης. Υπέδειξε, επίσης, πως οι καταναλωτές θα πληρώσουν για το κόστος του έργου σε βάθος 30ετίας, νοούμενου ότι ολοκληρωθεί το έργο και υπάρχει ηλεκτρισμός από τον GSI.

Παράλληλα, σημείωσε πως το έργο εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί το 2031. Υπέδειξε πως σε περίπτωση που δεν ολοκληρωθεί το έργο, δεν θα φταίει ο καταναλωτής, αφήνοντας να νοηθεί πως υπάρχει και η νομική οδός. Όπως, εξήγησε, εάν δεν προχωρήσει το έργο, τότε αναμένεται η υπόθεση να οδηγηθεί στο ευρωπαϊκό δικαστήριο. Τόνισε, όμως, πως ακόμη και αν δεν ολοκληρωθεί το έργο, θα υπάρχει κόστος για το δημόσιο. Απαντώντας σε ερωτήσεις, είπε πως θα εξεταστεί μεταγενέστερα το ενδεχόμενο το κράτος να είναι μέτοχος στον GSI.

Τερματικό Βασιλικού: Το καλοκαίρι η κατακύρωση

Σε σχέση με το τερματικό του Βασιλικού, σημείωσε πως αποτελεί μόνοδρομο η ολοκλήρωση του, προσθέτοντας πως πρόκειται για σημαντικό έργο για το κράτος. Σύμφωνα με τον Υπουργό Ενέργειας, η έλευση του φυσικού αερίου θα συμβάλει στη μείωση του ηλεκτρικού ρεύματος. Όπως είπε, πριν το καλοκαίρι του 2027 αναμένεται να κατακυρωθούν οι προσφορές.

«Το 2030 πρέπει να έχουμε φυσικό αέριο στην Κύπρο, διαφορετικά θα έχουμε πρόβλημα επάρκειας ηλεκτρικού ρεύματος» συμπλήρωσε.

Σύμφωνα με τον Υπουργό Ενέργειας, γίνονται σκέψεις για την αξιοποίηση κοιτασμάτων της Δημοκρατίας, επισημαίνοντας πως υπάρχει συμφωνία για το κοίτασμα Αφροδίτη για να αξιοποιηθεί για εμπορικούς σκοπούς στην Αίγυπτο.

Αναφορικά με το ζήτημα της αποθήκευσης ενέργειας, όπως είπε ο κ. Δαμιανούς τα σχέδια προχωρούν. Για την χρήση των μπαταριών από επιχειρήσεις, σημείωσε πως χρειάζονται κάποιες νομοθετικές ρυθμίσεις.

Καύσιμα: Πληρώνουμε τον πιο χαμηλό φόρο

Ερωτηθείς για το ζήτημα των καυσίμων, επανέλαβε πως δεν υπάρχει αισχροκέρδεια, τονίζοντας πως η Κύπρος πληρώνει το χαμηλότερο φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα. Σύμφωνα με τον Υπουργό Ενέργειας, η Κυβέρνηση προχώρησε στις μέγιστες μειώσεις φορολογιών στα καύσιμα και στον ηλεκτρισμό, τονίζοντας πως ζητήθηκε από τις Βρυξέλλες -από τον Υπουργό Οικονομικών- να υπάρξουν περαιτέρω μειώσεις.

E–kalathi, εξετάζεται αναβάθμιση του

Σε σχέση με το e-kalathi, ο Υπουργός Ενέργειας, βρίσκεται σε εξέλιξη διάλογο για αναβάθμιση του, με την συμπερίληψη άλλων προϊόντων ή υπηρεσιών. Τέλος, σημείωσε, πως η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή κάνει ελέγχους στην αγορά για να διαπιστώσει εάν όταν οι μειώσεις στο ΦΠΑ σε διάφορα προϊόντα μετακυλίσθηκε στους καταναλωτές.