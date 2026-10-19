Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Εργαστηριακά αποτελέσματα, διαγνωστικές εικόνες, ιατρικές εκθέσεις και εξιτήρια νοσοκομείων θα μπορούν να ανταλλάσσονται ηλεκτρονικά μεταξύ της Κύπρου και άλλων ευρωπαϊκών χωρών, στο πλαίσιο της επέκτασης των διασυνοριακών υπηρεσιών ηλεκτρονικής υγείας.

Πρόκειται για το επόμενο βήμα στη διασύνδεση των συστημάτων υγείας, το οποίο θα επιτρέπει τη διαβίβαση περισσότερων και πιο εξειδικευμένων ιατρικών πληροφοριών, διευκολύνοντας τη φροντίδα ασθενών που χρειάζονται περίθαλψη εκτός της χώρας τους.

Η Κύπρος εξασφάλισε την απαραίτητη ευρωπαϊκή έγκριση για να προχωρήσει στο επόμενο στάδιο δοκιμών, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των προηγούμενων ελέγχων. Η νέα υπηρεσία, ωστόσο, δεν έχει ακόμη τεθεί σε πλήρη λειτουργία.

Από τις συνταγές στις διαγνωστικές εξετάσεις

Η σημαντικότερη αλλαγή αφορά το είδος των ιατρικών πληροφοριών που θα μπορούν να ανταλλάσσονται μέσω του ευρωπαϊκού δικτύου MyHealth@EU.

Πέραν του συνοπτικού ιστορικού υγείας ασθενούς και των υπηρεσιών ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, ο σχεδιασμός επεκτείνεται πλέον σε αναλυτικότερα κλινικά έγγραφα.

Σε αυτά περιλαμβάνονται τα αποτελέσματα εργαστηριακών εξετάσεων, οι ιατρικές εικόνες, οι εκθέσεις που συντάσσονται κατά τη νοσηλεία, καθώς και τα εξιτήρια που περιέχουν πληροφορίες για τη θεραπεία και τη μετέπειτα φροντίδα.

Η εξέλιξη αυτή έχει πρακτική σημασία, ιδιαίτερα για ασθενείς που υποβάλλονται σε εξετάσεις ή θεραπείες στην Κύπρο και στη συνέχεια χρειάζονται ιατρική παρακολούθηση σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα.

Αντίστοιχα, θα μπορεί να διευκολύνεται και η περίθαλψη ασθενών από άλλες συμμετέχουσες χώρες που επισκέπτονται την Κύπρο.

Στόχος είναι οι επαγγελματίες υγείας να έχουν πρόσβαση σε πληρέστερα στοιχεία για την κατάσταση του ασθενούς, όταν αυτό είναι αναγκαίο για την παροχή φροντίδας και πληρούνται οι προϋποθέσεις ανταλλαγής των δεδομένων.

Τι περιλαμβάνει η επέκταση

Σύμφωνα με την Αρχή Ηλεκτρονικής Υγείας, η νέα φάση αφορά τέσσερις βασικές κατηγορίες πληροφοριών.

Η πρώτη είναι οι εργαστηριακές εξετάσεις , με δυνατότητα ηλεκτρονικής ανταλλαγής των αποτελεσμάτων τους.

, με δυνατότητα ηλεκτρονικής ανταλλαγής των αποτελεσμάτων τους. Η δεύτερη αφορά τις ιατρικές εικόνες, οι οποίες αποτελούν σημαντικό μέρος της διαγνωστικής διερεύνησης και της παρακολούθησης ασθενών.

οι οποίες αποτελούν σημαντικό μέρος της διαγνωστικής διερεύνησης και της παρακολούθησης ασθενών. Στην τρίτη κατηγορία εντάσσονται οι ιατρικές εκθέσεις, ενώ η τέταρτη περιλαμβάνει τις νοσοκομειακές εκθέσεις και τα εξιτήρια.

Με την προσθήκη αυτών των εγγράφων, η ανταλλαγή πληροφοριών θα μπορεί να καλύπτει μεγαλύτερο μέρος της κλινικής πορείας ενός ασθενούς, πέραν των βασικών δεδομένων που περιλαμβάνονται στο συνοπτικό ιστορικό του.

Η εξέλιξη της περασμένης εβδομάδας

Η επέκταση εγκρίθηκε στις 13 Οκτωβρίου 2026, όταν η αρμόδια Ομάδα Εμπειρογνωμόνων των Κρατών Μελών για την Ηλεκτρονική Υγεία έδωσε ομόφωνα το πράσινο φως στην Κύπρο για τη συνέχιση της διαδικασίας.

Είχαν προηγηθεί λειτουργικές δοκιμές τον Ιούλιο του 2026, οι οποίες ολοκληρώθηκαν επιτυχώς, και έλεγχος συμμόρφωσης τον Αύγουστο.

Ο έλεγχος συμμόρφωσης ολοκληρώθηκε χωρίς παρατηρήσεις, επιτρέποντας στο Εθνικό Σημείο Επαφής για την Ηλεκτρονική Υγεία να προχωρήσει στην επόμενη φάση.

Η έγκριση αφορά την περαιτέρω δοκιμή των νέων υπηρεσιών και δεν σημαίνει ότι όλες οι δυνατότητες ανταλλαγής εγγράφων είναι ήδη διαθέσιμες στους πολίτες.

Η Κύπρος συμμετέχει στο ευρωπαϊκό δίκτυο MyHealth@EU από τον Μάιο του 2025, με την ανταλλαγή βασικών πληροφοριών υγείας και τις υπηρεσίες ηλεκτρονικών συνταγών να αποτελούν το αρχικό στάδιο της διασυνοριακής συνεργασίας.

Η προσθήκη εργαστηριακών αποτελεσμάτων, ιατρικών εικόνων και εκθέσεων αποτελεί τη συνέχεια αυτής της προσπάθειας, η οποία συνδέεται και με τον ευρύτερο σχεδιασμό για τον Ευρωπαϊκό Χώρο Δεδομένων Υγείας.

Προς το παρόν, δεν έχει ανακοινωθεί συγκεκριμένη ημερομηνία ενεργοποίησης των νέων υπηρεσιών, ούτε έχει προσδιοριστεί με ποιες χώρες θα είναι αρχικά δυνατή η ανταλλαγή όλων των κατηγοριών εγγράφων.

Το επόμενο στάδιο αφορά την ολοκλήρωση των απαραίτητων δοκιμών, προκειμένου η ηλεκτρονική διαβίβαση των κλινικών δεδομένων να μπορεί να αξιοποιηθεί στην πράξη.