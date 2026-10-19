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Έφυγε από τη ζωή τη Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου, ο αναπληρωτής γενικός διευθυντής του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου, Νίκος Τρυπάτσας, έπειτα από πολύχρονη μάχη με τον καρκίνο. Το ΧΑΚ ανακοίνωσε ότι θα τηρήσει τριήμερο πένθος, με τις σημαίες να κυματίζουν μεσίστιες στη μνήμη του.

Ο Νίκος Τρυπάτσας εντάχθηκε στο Χρηματιστήριο το 1994 και υπηρέτησε τον Οργανισμό για 32 χρόνια, συμβάλλοντας στο έργο και την αποστολή του.

Σε ανακοίνωσή τους, το Συμβούλιο και το προσωπικό του ΧΑΚ εκφράζουν βαθιά θλίψη για την απώλειά του, κάνοντας λόγο για ένα «δυσαναπλήρωτο κενό» στον Οργανισμό και σε όσους συνεργάστηκαν μαζί του.

Όπως αναφέρουν, η επαγγελματική του πορεία, η αφοσίωση στα καθήκοντά του και η προσφορά του αποτελούν παρακαταθήκη που θα διατηρήσουν με εκτίμηση και σεβασμό.

Πέρα από την υπηρεσιακή του ιδιότητα, το ΧΑΚ τον αποχαιρετά ως έναν άνθρωπο που υπηρέτησε τον Οργανισμό με συνέπεια και υπευθυνότητα, αφήνοντας το δικό του αποτύπωμα στην πορεία του.

«Η οικογένεια του ΧΑΚ αποχαιρετά έναν εξαιρετικό συνεργάτη αλλά κυρίως έναν πολύτιμο φίλο», σημειώνεται στην ανακοίνωση.

Το Συμβούλιο και το προσωπικό εκφράζουν ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του, τονίζοντας ότι η μνήμη και η προσφορά του θα παραμείνουν ζωντανές σε όσους τον γνώρισαν και συνεργάστηκαν μαζί του.