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Η Εθνική Τράπεζα στην Κύπρο και η KPMG στην Κύπρο προχώρησαν στην υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας, διαμορφώνοντας ένα στρατηγικό πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ του προγράμματος NBG Business Seeds και του KPMG Startup Innovation Lab. Στόχος είναι η στήριξη καινοτόμων επιχειρήσεων και η ενίσχυση της πρόσβασής τους σε δίκτυα, τεχνογνωσία, καθοδήγηση και ευκαιρίες ανάπτυξης στην Κύπρο και την Ελλάδα.

Η συμφωνία επισφραγίζει μια συνεργασία που έχει ήδη αποδείξει στην πράξη τη δυναμική και την αξία της. Κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους, οι δυο οργανισμοί συνεργάστηκαν με σκοπό τη διασύνδεση επιχειρήσεων με τα αντίστοιχα οικοσυστήματα, τα δίκτυα και την τεχνογνωσία τους, δημιουργώντας νέες ευκαιρίες ανάπτυξης και εξωστρέφειας. Η επιτυχής αυτή πορεία αποτέλεσε το εφαλτήριο για τη δημιουργία ενός πιο δομημένου και μακροπρόθεσμου πλαισίου συνεργασίας.

Στόχος της συνεργασίας είναι η δημιουργία μιας ισχυρότερης γέφυρας μεταξύ Κύπρου και Ελλάδας, ενισχύοντας τις προοπτικές ανάπτυξης των καινοτόμων επιχειρήσεων και την παρουσία τους πέρα από τα όρια των τοπικών τους αγορών.

Στο πλαίσιο του Μνημονίου, το NBG Business Seeds και το KPMG Startup Innovation Lab θα εστιάσουν σε τέσσερις βασικούς άξονες:

• Διασυνοριακή δικτύωση και πρόσβαση: Διασύνδεση επιλεγμένων επιχειρήσεων με προγράμματα, επενδυτές, μέντορες, επιχειρηματικά δίκτυα και ευκαιρίες ανάπτυξης σε Κύπρο και Ελλάδα.

• Υποστήριξη της ανάπτυξης των επιχειρήσεων: Διαμόρφωση ενός πιο ολοκληρωμένου και συντονισμένου πλαισίου υποστήριξης, που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες των επιχειρήσεων σε διαφορετικά στάδια της εξέλιξής τους.

• Κοινές πρωτοβουλίες για την καινοτομία: Διοργάνωση δράσεων και ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ νεοφυών επιχειρήσεων, επενδυτών, καθιερωμένων επιχειρήσεων και άλλων φορέων της αγοράς.

• Ανταλλαγή γνώσης και τεχνογνωσίας: Αξιοποίηση της εμπειρίας και των βέλτιστων πρακτικών των δύο οργανισμών για την περαιτέρω ενδυνάμωση της καινοτόμου επιχειρηματικότητας.

Αξιοποιώντας τις υφιστάμενες δυνατότητες και τα δίκτυα των δύο οργανισμών, η συνεργασία επιδιώκει να διευκολύνει την πρόσβαση των επιχειρήσεων στους κατάλληλους πόρους και συνεργάτες, ανάλογα με το στάδιο ανάπτυξής τους. Με αυτόν τον τρόπο, δημιουργεί ένα πιο συνεκτικό πλαίσιο υποστήριξης και ενισχύει τις ευκαιρίες επιχειρηματικής και επενδυτικής διασύνδεσης μεταξύ των δύο χωρών.

Για την Εθνική Τράπεζα στην Κύπρο, η συμφωνία ενισχύει περαιτέρω την παρουσία και τη δράση του NBG Business Seeds, του βραβευμένου προγράμματος καινοτομίας και επιχειρηματικότητας του Ομίλου Εθνικής Τράπεζας. Παράλληλα, διευρύνει τη συμβολή του στη σύνδεση του κυπριακού και του ελληνικού οικοσυστήματος καινοτομίας και δημιουργεί νέες ευκαιρίες συνεργασίας, επενδύσεων και ανταλλαγής τεχνογνωσίας.

Η υπογραφή του Μνημονίου αποτελεί το επόμενο βήμα σε μια ήδη ενεργή συνεργασία, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για ισχυρότερες διασυνδέσεις και νέες προοπτικές ανάπτυξης για τις καινοτόμες επιχειρήσεις στην Κύπρο και την Ελλάδα.