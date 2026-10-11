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Συνέντευξη με τη Μαρία Α. Παπακώστα, Διοικητική Σύμβουλο, Ελεγκτικές Υπηρεσίες και Επικεφαλής Clients & Markets, KPMG Κύπρου

«Στις Ελεγκτικές Υπηρεσίες της KPMG Κύπρου, η ανεξαρτησία, η αντικειμενικότητα και η επαγγελματική κρίση είναι θεμελιώδεις. Μπορεί να αλλάζουν οι συνθήκες, οι απαιτήσεις ή οι πιέσεις, αλλά δεν μπορεί να αλλάζει ο πυρήνας των αξιών μας». Αυτό τονίζει στη συνέντευξή της στο Forbes Cyprus η Μαρία Α. Παπακώστα, Διοικητική Σύμβουλος στις Ελεγκτικές Υπηρεσίες και Επικεφαλής τμήματος Clients & Markets, KPMG Κύπρου.

Ποια εμπειρία της επαγγελματικής σας πορείας στην KPMG Κύπρου θεωρείτε ότι σας επηρέασε περισσότερο ως ηγέτιδα;

Να ξεκινήσω λέγοντας ότι βρίσκομαι στην KPMG Κύπρου για περισσότερα από 30 χρόνια. Κοιτάζοντας σήμερα αυτή τη διαδρομή, αισθάνομαι πραγματικά περήφανη για όσα έχω ζήσει και καταφέρει, αλλά κυρίως για τους ανθρώπους με τους οποίους είχα την ευκαιρία να συνεργαστώ και να εξελιχθώ μαζί.

Ήταν μια πορεία με πολλές προκλήσεις, απαιτητικές περιόδους και δύσκολες αποφάσεις, αλλά και με πολύ σημαντικές στιγμές προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης.

Σίγουρα, οι εμπειρίες είναι πολλές αλλά αν έπρεπε να ξεχωρίσω μία εμπειρία που με επηρέασε περισσότερο ως ηγέτιδα, θα έλεγα ότι είναι συνολικά η πορεία μου μέσα από τις Ελεγκτικές Υπηρεσίες και η σταδιακή ανάληψη μεγαλύτερης ευθύνης: από τον ρόλο της μαθητευόμενης ελέγκτριας μέχρι τη σημερινή μου θέση ως Διοικητική Σύμβουλος στις Ελεγκτικές Υπηρεσίες και Επικεφαλής Clients & Markets. Κάθε στάδιο αυτής της διαδρομής μου έδωσε διαφορετικά μαθήματα και, κυρίως, διαφορετική οπτική για το τι σημαίνει να ηγείσαι.

Ο χώρος των ελεγκτικών υπηρεσιών σε μαθαίνει από νωρίς να λειτουργείς με υψηλό αίσθημα ευθύνης, να παίρνεις δύσκολες αποφάσεις και, κυρίως, να υπερασπίζεσαι την επαγγελματική σου κρίση και τις αξίες σου. Η εμπιστοσύνη και η αξιοπιστία είναι στον πυρήνα των ελεγκτικών υπηρεσιών και αποτελούν, κατά τη γνώμη μου, τα σημαντικότερα κεφάλαια που μπορεί να έχει ένας επαγγελματίας.

Με τα χρόνια συνειδητοποίησα ότι η ηγεσία δεν είναι μόνο θέμα τεχνικής επάρκειας ή επαγγελματικής επιτυχίας. Είναι, πάνω απ’ όλα, η ικανότητα να δημιουργείς εμπιστοσύνη: στις ομάδες σου, στους πελάτες σου και στην αγορά. Να μπορείς να ακούς, να δίνεις χώρο στους ανθρώπους σου να αναπτυχθούν, αλλά ταυτόχρονα να έχεις το θάρρος να παίρνεις αποφάσεις όταν οι συνθήκες το απαιτούν.

Παράλληλα, η θέση μου ως Επικεφαλής Clients & Markets μου έχει δώσει μια ακόμη ευρύτερη οπτική. Με έχει βοηθήσει να βλέπω τον οργανισμό μας όχι μόνο από την πλευρά του ελεγκτή, αλλά και μέσα από τη στρατηγική οπτική του πελάτη: να κατανοώ τις ανάγκες του σήμερα, αλλά κυρίως να προσπαθώ να προβλέπω τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που θα αντιμετωπίσει αύριο.

Αυτό είναι ίσως το σημαντικότερο μάθημα που κρατώ από την πορεία μου στην KPMG Κύπρου: η ηγεσία δεν είναι να περιμένεις τις αλλαγές να έρθουν. Είναι να προετοιμάζεις τους ανθρώπους και τον οργανισμό σου ώστε να μπορούν να τις αντιμετωπίσουν με αυτοπεποίθηση και να τις μετατρέψουν σε ευκαιρίες.

Ποια αρχή ή αξία δεν θα θυσιάζατε ποτέ, ανεξάρτητα από τις απαιτήσεις του ρόλου σας;

Την ακεραιότητα. Απόλυτα.

Στις ελεγκτικές υπηρεσίες, η ανεξαρτησία, η αντικειμενικότητα και η επαγγελματική κρίση είναι θεμελιώδεις. Μπορεί να αλλάζουν οι συνθήκες, οι απαιτήσεις ή οι πιέσεις, αλλά δεν μπορεί να αλλάζει ο πυρήνας των αξιών μας.

Πιστεύω ότι η πραγματική ηγεσία φαίνεται ακριβώς στις δύσκολες αποφάσεις. Είναι εύκολο να μιλάμε για αξίες όταν όλα πηγαίνουν καλά. Η πρόκληση είναι να τις εφαρμόζουμε όταν το κόστος είναι μεγαλύτερο.

Η εμπιστοσύνη των πελατών, των ανθρώπων μας και της αγοράς δεν χτίζεται σε μία ημέρα. Χτίζεται μέσα από μικρές, συνεπείς πράξεις.

Τι σημαίνει για εσάς η γυναικεία ηγεσία;

Για μένα, γυναικεία ηγεσία σημαίνει πάνω απ’ όλα αυθεντικότητα. Δεν πιστεύω ότι μια γυναίκα πρέπει να υιοθετήσει ένα συγκεκριμένο μοντέλο συμπεριφοράς για να θεωρηθεί ηγέτιδα.

Η ενσυναίσθηση, η ανθεκτικότητα, η ικανότητα να ακούμε και να δημιουργούμε συνεργασίες είναι χαρακτηριστικά που μπορούν να κάνουν μια ηγεσία πιο ουσιαστική. Παράλληλα, όμως, χρειάζεται αποφασιστικότητα, στρατηγική σκέψη και θάρρος.

Στον χώρο των ελεγκτικών υπηρεσιών, όπου η ποιότητα της κρίσης είναι καθοριστική, η διαφορετικότητα στη σκέψη είναι πραγματικό πλεονέκτημα.

Αν μπορούσατε να δώσετε μία συμβουλή στη νεότερη γενιά επαγγελματιών της KPMG Κύπρου και της αγοράς, ποια θα ήταν;

Οι σημαντικότερες ευκαιρίες στην καριέρα μας συχνά συνοδεύονται από αβεβαιότητα. Εκεί είναι που μαθαίνουμε περισσότερο και που πρέπει να αφοσιωθούμε περισσότερο.

Θα τους έλεγα επίσης να επενδύσουν στην τεχνολογία, αλλά να μην ξεχάσουν ποτέ την ανθρώπινη κρίση και τα πιστεύω τους.

Ποιο θεωρείτε σήμερα το μεγαλύτερο στοίχημα για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο;

Το μεγαλύτερο στοίχημα είναι η προσαρμοστικότητα. Η Κύπρος έχει μια δυναμική επιχειρηματική βάση, αλλά το διεθνές περιβάλλον γίνεται πιο σύνθετο, πιο ψηφιακό και πιο απαιτητικό.

Οι επιχειρήσεις καλούνται να διαχειριστούν ταυτόχρονα τεχνολογικές αλλαγές, γεωπολιτικές εξελίξεις, νέες κανονιστικές απαιτήσεις, ζητήματα ανθρώπινου δυναμικού και αυξανόμενες απαιτήσεις γύρω από τη διαφάνεια και τη βιωσιμότητα.

Η KPMG μπορεί να διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο ακριβώς εδώ. Ως ελεγκτές έχουμε μια μοναδική εικόνα της οικονομίας και των επιχειρήσεων. Θέλουμε αυτή τη γνώση να τη μετατρέπουμε σε ουσιαστική αξία για τους πελάτες μας, βοηθώντας τους να κατανοούν τους κινδύνους, να αξιοποιούν τις ευκαιρίες και να λαμβάνουν πιο ενημερωμένες αποφάσεις.

Πώς αλλάζουν οι ανάγκες των επιχειρήσεων και πώς ανταποκρίνεται η KPMG στον νέο ρόλο του σύγχρονου συμβούλου;

Ο πελάτης σήμερα δεν θέλει απλώς έναν πάροχο υπηρεσιών. Θέλει έναν συνεργάτη που κατανοεί την επιχείρησή του.

Αυτό αλλάζει και τον δικό μας ρόλο. Στο audit, για παράδειγμα, η αξιοποίηση δεδομένων, η αυτοματοποίηση και η τεχνητή νοημοσύνη μας επιτρέπουν να δουλεύουμε πιο έξυπνα και να εστιάζουμε περισσότερο σε περιοχές κινδύνου και ουσιαστικής κρίσης.

Ο στόχος δεν είναι η τεχνολογία για την τεχνολογία. Είναι να απελευθερώνουμε χρόνο και δυνατότητες, ώστε οι άνθρωποί μας να επικεντρώνονται σε αυτό που δημιουργεί πραγματική αξία: την ανάλυση, την κρίση, τη συζήτηση και τη στρατηγική σκέψη.

Το μέλλον του audit δεν είναι λιγότερο ανθρώπινο. Είναι περισσότερο ανθρώπινο, αλλά υποστηριζόμενο από πολύ πιο ισχυρή τεχνολογία.

Ποιες τάσεις στην οικονομία και στις διεθνείς αγορές θα επηρεάσουν περισσότερο την Κύπρο;

Η τεχνητή νοημοσύνη και ο ψηφιακός μετασχηματισμός, οι γεωπολιτικές εξελίξεις, η ενεργειακή μετάβαση, η βιωσιμότητα και οι αυξημένες απαιτήσεις γύρω από τη διαφάνεια και την εταιρική διακυβέρνηση θα είναι ιδιαίτερα σημαντικές.

Για την KPMG, αυτό σημαίνει ότι πρέπει να επενδύουμε συνεχώς σε τεχνολογία, ανθρώπους και τεχνογνωσία. Αλλά και να αξιοποιούμε το γεγονός ότι ανήκουμε σε ένα διεθνές δίκτυο.

Πώς θα θέλατε να έχει εξελιχθεί η κυπριακή επιχειρηματική σκηνή σε δέκα χρόνια και ποιον ρόλο θα θέλατε να έχει διαδραματίσει η KPMG;

Θα ήθελα να δω μια κυπριακή επιχειρηματική σκηνή ακόμη πιο εξωστρεφή, καινοτόμο και ανταγωνιστική διεθνώς. Επιχειρήσεις που επενδύουν στην τεχνολογία, στους ανθρώπους τους, στην εταιρική διακυβέρνηση και στη βιώσιμη ανάπτυξη.

Και θα ήθελα η KPMG να έχει συμβάλει ουσιαστικά σε αυτή την εξέλιξη. Όχι μόνο μέσα από το audit, που αποτελεί τον πυρήνα της εμπιστοσύνης στις αγορές, αλλά και μέσα από τη γνώση, την καινοτομία και τη συνεργασία με την επιχειρηματική κοινότητα.

Για μένα, η επιτυχία δεν είναι μόνο να μεγαλώνει ένας οργανισμός. Είναι να δημιουργεί αξία γύρω του και οι άνθρωποί του να νιώθουν περήφανοι που ανήκουν εκεί.

Από την Κυπριακή έκδοση του περιοδικού Forbes