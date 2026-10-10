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Οι γυναίκες εξακολουθούν συχνά να καλούνται να αποδείξουν την αξία τους περισσότερο και συχνότερα από τους άνδρες συναδέλφους τους

Ποια ήταν τα σημαντικότερα βήματα στην επαγγελματική σας πορεία, που σας οδήγησαν στη θέση της Partner, στη Michael Kyprianou – Law Firm;

Η επαγγελματική μου πορεία στη δικηγορική εταιρεία MICHAEL KYPRIANOU & CO LLC ξεκίνησε το 2011, μετά την ολοκλήρωση της πρακτικής μου εξάσκησης για την εγγραφή μου ως δικηγόρος στον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο.

Η πορεία μου ως νεαρή δικηγόρος περιλάμβανε πολλές ώρες αφοσίωσης και διάθεση για μάθηση, με σκοπό την εξέλιξη και τη διεύρυνση και εμβάθυνση των γνώσεων μου.

Από τα πρώτα μου χρόνια στη δικηγορική εταιρεία MICHAEL KYPRIANOU & CO LLC είχα την ευκαιρία να εργαστώ σε σύνθετες και απαιτητικές υποθέσεις, δίπλα σε εξαιρετικούς συναδέλφους.

Πιστεύω ότι η ανάπτυξη ισχυρής τεχνικής εξειδίκευσης διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην επαγγελματική μου εξέλιξη, όπως και η βαθιά κατανόηση των επιχειρηματικών αναγκών των πελατών μας και η δυνατότητα παροχής πρακτικών και στρατηγικών λύσεων.

Παράλληλα, η επένδυση στις σχέσεις εμπιστοσύνης με πελάτες και συναδέλφους, καθώς και η ενεργή συμβολή στην ανάπτυξη του γραφείου και της δικηγορικής μας εταιρείας, θεωρώ ότι συνέβαλαν ουσιαστικά στην εξέλιξή μου και με οδήγησαν στη θέση της Συνεταίρου (Partner).

Ως γυναίκα, ποιες προκλήσεις χρειάστηκε να αντιμετωπίσετε και ποια θεωρείτε ότι είναι τα σημαντικότερα στοιχεία που χαρακτηρίζουν μια σύγχρονη γυναίκα ηγέτιδα;

Παρόλο που έχουν γίνει σημαντικά βήματα προς την ισότητα, οι γυναίκες εξακολουθούν συχνά να καλούνται να αποδείξουν την αξία τους περισσότερο και συχνότερα από τους άνδρες συναδέλφους τους, ιδιαίτερα σε απαιτητικούς επαγγελματικούς χώρους.

Πιστεύω ότι μια σύγχρονη γυναίκα ηγέτιδα χαρακτηρίζεται από αυτοπεποίθηση, αυθεντικότητα, ανθεκτικότητα, προσαρμοστικότητα και συναισθηματική νοημοσύνη.

Η ηγεσία σήμερα δεν αφορά μόνο τη λήψη αποφάσεων, αλλά και την ικανότητα να εμπνέεις, να καθοδηγείς και να δημιουργείς ένα περιβάλλον εμπιστοσύνης και συνεργασίας. Η διαφορετικότητα στις ηγετικές ομάδες δεν αποτελεί μόνο ζήτημα ισότητας, αλλά και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για κάθε οργανισμό.

Ποιες είναι σήμερα οι σημαντικότερες νομικές ανάγκες και προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις στην Κύπρο;

Οι επιχειρήσεις λειτουργούν πλέον σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο και απαιτητικό κανονιστικό περιβάλλον ανεξάρτητα από τον τομέα δραστηριοποίησης τους. Ζητήματα εταιρικής διακυβέρνησης, κανονιστικής συμμόρφωσης, προστασίας δεδομένων, ESG, καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και διασυνοριακών συναλλαγών βρίσκονται στο επίκεντρο των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν.

Παράλληλα, οι επιχειρήσεις καλούνται να διαχειριστούν το αυξανόμενο λειτουργικό κόστος, τις γεωπολιτικές εξελίξεις, την ταχεία τεχνολογική πρόοδο και τις συνεχώς μεταβαλλόμενες ευρωπαϊκές νομοθετικές απαιτήσεις. Ως εκ τούτου, η ανάγκη για έγκαιρη και στρατηγική νομική καθοδήγηση είναι σήμερα μεγαλύτερη από ποτέ.

Πώς έχει αλλάξει ο ρόλος του σύγχρονου νομικού συμβούλου; Πέρα από την παροχή νομικής καθοδήγησης, πλέον λειτουργεί και ως στρατηγικός συνεργάτης μιας επιχείρησης.

Αναμφίβολα! Ο σύγχρονος νομικός σύμβουλος δεν περιορίζεται πλέον στην ερμηνεία της νομοθεσίας ή στη διαχείριση νομικών κινδύνων. Ο σύγχρονος νομικός σύμβουλος οφείλει να κατανοεί το επιχειρηματικό μοντέλο του πελάτη, τις αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται και τους στρατηγικούς του στόχους αλλά και τις μακροπρόθεσμες στρατηγικές επιδιώξεις του πελάτη του για να μπορέσει να συμμετάσχει ενεργά στην επίτευξη του καλύτερου αποτελέσματος για τον πελάτη.

Σήμερα, ο νομικός σύμβουλος αποτελεί βασικό στρατηγικό συνεργάτη μιας επιχείρησης. Συμμετέχει στη λήψη κρίσιμων αποφάσεων, συμβάλλει στην ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών ευκαιριών και βοηθά στον σχεδιασμό βιώσιμων στρατηγικών ανάπτυξης με τρόπο που να εξισορροπεί την επιχειρηματική φιλοδοξία με τη συμμόρφωση και τη διαχείριση κινδύνων.

Η τεχνολογία, η τεχνητή νοημοσύνη και ο ψηφιακός μετασχηματισμός δημιουργούν νέες ευκαιρίες αλλά και νέες νομικές προκλήσεις. Πώς εκτιμάτε ότι θα επηρεάσουν το νομικό επάγγελμα και τις επιχειρήσεις τα επόμενα χρόνια;

Η τεχνητή νοημοσύνη και ο ψηφιακός μετασχηματισμός έχουν ήδη αλλάξει (είτε σε μικρό είτε σε μεγάλο βαθμό) τον τρόπο λειτουργίας τόσο των επιχειρήσεων όσο και των δικηγορικών γραφείων.

Πολλές διαδικασίες γίνονται πιο γρήγορες και αποτελεσματικές, επιτρέποντας στους δικηγόρους να επικεντρώνονται περισσότερο σε στρατηγικής φύσεως εργασίες.

Την ίδια στιγμή, ανακύπτουν σημαντικά ζητήματα που αφορούν την προστασία δεδομένων, τη διαφάνεια των αλγορίθμων, την κυβερνοασφάλεια, την πνευματική ιδιοκτησία και τη ρυθμιστική συμμόρφωση. Θεωρώ ότι οι δικηγόροι του μέλλοντος θα πρέπει να συνδυάζουν βαθιά νομική γνώση, με κατανόηση των τεχνολογικών εξελίξεων, ώστε να μπορούν να καθοδηγούν αποτελεσματικά τους πελάτες τους στο νέο ψηφιακό και ρυθμιστικό περιβάλλον, όπως αυτό διαμορφώνεται.

Ποια θεωρείτε ότι είναι η μεγαλύτερη πρόκληση για τις γυναίκες που επιδιώκουν σήμερα να εξελιχθούν σε ηγετικές θέσεις στον νομικό και ευρύτερα στον επιχειρηματικό τομέα;

Η μεγαλύτερη πρόκληση εξακολουθεί να είναι η ισορροπία μεταξύ επαγγελματικών απαιτήσεων και προσωπικής ζωής, σε συνδυασμό με τις υψηλές προσδοκίες που συχνά η κοινωνία τοποθετεί στις γυναίκες. Οι γυναίκες συχνά καλούνται να ανταποκριθούν με επιτυχία σε πολλαπλούς και απαιτητικούς ρόλους, τόσο στην επαγγελματική, όσο και στην προσωπική τους ζωή.

Ωστόσο, θεωρώ ότι η πρόκληση αυτή αντιμετωπίζεται πιο αποτελεσματικά όταν οι οργανισμοί επενδύουν σε πολιτικές που υποστηρίζουν την ευελιξία, τη συμπερίληψη και την ίση πρόσβαση στις ευκαιρίες εξέλιξης. Η αλλαγή κουλτούρας είναι εξίσου σημαντική με τις θεσμικές αλλαγές.

Υπάρχουν στερεότυπα ή εμπόδια που εξακολουθούν να χρειάζονται αντιμετώπιση;

Ναι, παρά τη σημαντική πρόοδο των τελευταίων ετών, ορισμένα στερεότυπα εξακολουθούν να υπάρχουν. Συχνά οι γυναίκες κρίνονται με διαφορετικά κριτήρια σε θέματα ηγεσίας, διαπραγμάτευσης ή λήψης αποφάσεων. Η αντιμετώπιση αυτών των στερεοτύπων απαιτεί συλλογική προσπάθεια, εκπαίδευση και θετική εκπροσώπηση περισσότερων γυναικών σε θέσεις ευθύνης. Η πραγματική ισότητα επιτυγχάνεται όταν οι ευκαιρίες καθορίζονται από τις ικανότητες και τα αποτελέσματα και όχι από το φύλο.

Κοιτάζοντας προς το μέλλον, ποιο είναι το δικό σας όραμα για την επαγγελματική σας πορεία;

Στόχος μου είναι να συνεχίσω να συμβάλλω ουσιαστικά στην ανάπτυξη της δικηγορικής μας εταιρείας MICHAEL KYPRIANOU & CO LLC και κατ’ επέκταση στην περαιτέρω ενίσχυση της θέσης της Κύπρου ως διεθνούς επιχειρηματικού και επενδυτικού κέντρου.

Η Κύπρος αποτελεί έναν σημαντικό περιφερειακό επιχειρηματικό και επενδυτικό κόμβο και φιλοδοξώ να συνεχίσω να συμβάλλω στην ενίσχυση της θέσης της χώρας μας ως αξιόπιστου προορισμού για διεθνείς επενδύσεις και διασυνοριακές επιχειρηματικές δραστηριότητες.

Παράλληλα, επιδιώκω να συνεχίσω να προσφέρω υψηλού επιπέδου νομικές υπηρεσίες, ενώ θεωρώ εξίσου σημαντική τη στήριξη και καθοδήγηση των νεότερων επαγγελματιών, συμβάλλοντας στη δημιουργία της επόμενης γενιάς ηγετών του νομικού κλάδου.

Ποια συμβουλή θα δίνατε σε μια νέα γυναίκα που ξεκινά σήμερα την καριέρα της στη νομική επιστήμη και φιλοδοξεί να φτάσει σε ηγετική θέση;

Θα της έλεγα να επενδύσει στη γνώση, να παραμένει περίεργη και να μη σταματά ποτέ να εξελίσσεται. Να έχει αυτοπεποίθηση στις δυνατότητές της, να μην φοβάται να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και να αντιμετωπίζει τις προκλήσεις ως ευκαιρίες ανάπτυξης. Η επιτυχία δεν έρχεται από τη μια μέρα στην άλλη.

Χτίζεται μέσα από συνέπεια, εργατικότητα, επαγγελματική ακεραιότητα και συνεχή προσπάθεια. Εξίσου σημαντικό είναι να παραμένει αυθεντική και να θυμάται ότι η ηγεσία δεν μετριέται μόνο από τα επαγγελματικά επιτεύγματα, αλλά και από τη θετική επιρροή που ασκεί στους ανθρώπους γύρω της.

Από την Κυπριακή έκδοση του περιοδικού Forbes