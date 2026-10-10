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4 η ώρα τα χαράματα Παρασκευής, 9 Οκτωβρίου, στην παραλιακή της Λεμεσού, κοντά στη θάλασσα, μα πιο κοντά στην πολυκατοικία μας, οι μεγάλου κυβισμού μοτοσικλέτες και τα αυτοκίνητα με «πειραγμένες» μηχανές και τρυπημένες εξατμίσεις. Περιφέροντας τη μαγκιά τους.

Η Αστυνομία, όπως πάντα, εκτός εαυτού! Παλιότερα, τους έπαιρνα τηλέφωνο, αλλά μου έκαναν πλάκα. Τότε, δεν ενοχλούσαν οι «μοτόρες» γιατί ο δρόμος ήταν χάλια.

Ενοχλούσε, όμως, η μουσική στη διαπασών, από το κέντρο «La Isla», που, ευτυχώς, έκλεισε.

Πήρα τηλέφωνο την Αστυνομία και όπως ίσως να θυμάστε, περίπου 10 χρόνια πριν, είπα στους «μπάτσους» ότι η μουσική τους ήταν ένας άγριος βρυχηθμός. Τρισχειρότερος από τον βρυχηθμό των μοτοσικλετών.

«Τι μουσική έπαιζαν;», με ρώτησε ο αστυνομικός.

«Έχει σημασία;», τον ρώτησα πριν εκραγώ.

«Αν έβαζαν ελληνικά, θα ήταν λιγότερο το κακό», με «άδειασε» ο μπάτσος, σήκωσα τα χέρια ψηλά, «παραδίνομαι», ψέλλισα και έφυγα με τη συνοδεία του τραγουδιού «I Will Survive», («Θα Επιζήσω»), της μεγάλης ντίβας τον 70’s-80’s, Γκλόρια Γκέινορ.

Αυτό μάλιστα!

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Πριν αλέκτορα φωνήσαι, άρχισαν τα όργανα για τις επερχόμενες εκλογές. Διάφοροι περιφερόμενοι τυχάρπαστοι, κάποιοι στις καφετέριες, άλλοι στη σκιά μιας μουριάς, αραδιάζουν το πολιτικό τους μανιφέστο. Η βλακεία σπάει κόκκαλα. Ένα στοιχείο που λείπει πολύ στην Κύπρο, ιδίως στην πολιτική και στις εκλογές, είναι το χιούμορ και ο πιπεράτος λόγος. Μακάρι να έπαιρναν κάτι από τους περιφερόμενους φιλόσοφους του Ζαππείου στην Αθήνα, τον Σούτσο και τον Σουρή, που κάθε κουβέντα τους ήταν σοφή, και έσπαγε κόκκαλα. Εδώ, ο λόγος γενικά –και ο πολιτικός λόγος ειδικά– είναι πολύ φτωχός.

Ερώτηση: Ποιος νομίζετε πως είναι ο όγκος των μπαζών, σε μετρικούς τόνους, που μαζεύτηκε στη Γάζα από την 7η Οκτωβρίου του 2023;

Απάντηση: 68.000.000.

Ερώτηση: Και πόσο είναι το ποσοστό που υπερβαίνει τον όγκο των μπαζών που μαζεύτηκε στην Νέα Υόρκη μετά τις επιθέσεις την 9/11;

Απάντηση: 42%

Ερώτηση: Ποιες ήταν οι πιθανότητες να επιτέθηκε το Ισραήλ στη Γάζα μια δεδομένη ημέρα, μετά τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός του περασμένου Οκτωβρίου;

Απάντηση: 9 στις 10.

Ερώτηση: Ποιο είναι το αναμενόμενο ποσοστό των φορτηγών με ανθρωπιστική βοήθεια που επέτρεψε το Ισραήλ να εισέρχονται στην Γάζα έκτοτε;

Απάντηση: 35.

Ερώτηση: Ποιος είναι ο αριθμός των Πολιτειών στις ΗΠΑ, που έχουν περισσότερα οχήματα από ανθρώπους;

Απάντηση: 11.

Ερώτηση: Ποσότητα, σε τόνους, επιπλέον CO2 που εκπέμπεται στις Ηνωμένες Πολιτείες καθημερινά λόγω υπερβολικής ταχύτητας οχημάτων;

Απάντηση: 57.000.

Ερώτηση: Μέρος της παγκόσμιας αύξησης των συνολικών εκπομπών που σχετίζονται με την ενέργεια πέρυσι που αποδίδεται στις Ηνωμένες Πολιτείες;

Απάντηση: 1/3.

ΥΓ1: Η ενότητα αυτή είναι από το Harper’s Index του περιοδικού «Harper’s». Το παλαιότερο μηνιαίο περιοδικό γενικού ενδιαφέροντος στην Αμερική, διερευνά τα ζητήματα που καθοδηγούν την εθνική συζήτηση, μέσα από μακροσκελή αφηγηματική δημοσιογραφία και δοκίμια, καθώς και δημοφιλείς ενότητες όπως το εμβληματικό Harper’s Index. Με έμφαση στην εξαιρετική γραφή και την πρωτότυπη σκέψη, το «Harper’s» παρέχει στους αναγνώστες μια μοναδική οπτική για την πολιτική, την κοινωνία, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Πρωτοκυκλοφόρησε τον Ιούνιο του 1850.

ΥΓ2: Από την Κύπρο, οι αριθμοί αυτήν την εβδομάδα είναι λίγοι. Τα νούμερα, όμως, περισσεύουν! Είμαστε σίγουροι ότι δεν θα μας αφήσουν σε ησυχία.

ΥΓ3: Με ρωτούν αναγνώστες και φίλοι αν έχω διαβάσει το βιβλίο «Συκοφάντης» του πρώην Προέδρου Αναστασιάδη. Η απάντηση είναι «σχεδόν στα μισά». Θα αναφερθώ συγκεκριμένα, όταν τελειώσω. Εύχομαι το επόμενό του, εάν υπάρξει, να είναι πιο φροντισμένο.

> Επί του παρόντος, δεν αφήνω από τα χέρια μου το βιβλίο «Peace Talks» («Ειρηνευτικές Συνομιλίες») του Tim Finch. «Ένα τρυφερό και καλαίσθητο πορτρέτο ενός ανθρώπου που πενθεί, αναζητώντας προσωπική και πολιτική ειρήνη». (Εκδόσεις Bloomsbery).

>ΥΓ: Όσοι το διαβάσετε, γράψτε μου τις απόψεις σας.