Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Ιρανικό δίκτυο κυβερνοκατασκοπείας είχε θέσει στο στόχαστρο στρατηγικές υποδομές της Κύπρου, μεταξύ των οποίων αεροπορική εταιρεία που πραγματοποιεί κυρίως πτήσεις μεταξύ Κύπρου και Ισραήλ, χρησιμοποιώντας ακόμη και πλαστές ταυτότητες δημιουργημένες με τεχνητή νοημοσύνη, όπως γράφει σήμερα η ισραηλινή ιστοσελίδα Walla, η οποίο ανήκει στον ίδιο όμιλο με τη Μααρίβ και την Jerusalem Post.

Επικαλούμενη νέα έρευνα της εταιρείας κυβερνοασφάλειας Check Point, η ιστοσελίδα αναφέρει ότι πίσω από τις επιθέσεις βρίσκεται μια μέχρι πρότινος άγνωστη ομάδα Ιρανών χάκερ, με την ονομασία Volant Manticore, η οποία δραστηριοποιείται τουλάχιστον από τον Σεπτέμβριο του 2025.

Σύμφωνα πάντοτε με την ιστοσελίδα, σε μία από τις επιχειρήσεις της, η ομάδα φέρεται να χρησιμοποίησε το πλαστό βιογραφικό μιας γυναίκας με το όνομα Αθηνά Μαρίνου, η φωτογραφία της οποίας είχε δημιουργηθεί με τεχνητή νοημοσύνη. Το βιογραφικό την παρουσίαζε ως επαγγελματία του τουριστικού τομέα, κάτοικο Κύπρου, και περιλάμβανε σύνδεσμο για τη λήψη πρόσθετων στοιχείων.

Στην πραγματικότητα, συνεχίζει το δημοσίευμα, ο σύνδεσμος οδηγούσε σε κακόβουλο λογισμικό με την ονομασία KuboShell, το οποίο επέτρεπε στους επιτιθέμενους να αποκτήσουν απομακρυσμένη πρόσβαση σε υπολογιστές, να συλλέγουν πληροφορίες και να εκτελούν εντολές.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, πιθανός αποδέκτης ήταν αεροπορική εταιρεία με δραστηριότητα κυρίως στις πτήσεις προς το Ισραήλ. Δεν έχει, ωστόσο, επιβεβαιωθεί ότι η εταιρεία παραβιάστηκε ή ότι υποκλάπηκαν δεδομένα, αναφέρεται.

Η Check Point φέρεται επίσης να εντόπισε κακόβουλο έγγραφο του Ιανουαρίου 2026, με στρατιωτικό περιεχόμενο, το οποίο φέρεται να προοριζόταν για κυπριακή κρατική υπηρεσία. Στο στόχαστρο του δικτύου βρίσκονταν ακόμη τηλεπικοινωνιακές εταιρείες και κρίσιμες υποδομές.

Οι ερευνητές συνδέουν την επιλογή της Κύπρου με τη στενή συνεργασία της με το Ισραήλ και την Ελλάδα σε ζητήματα ασφάλειας και ενέργειας.

Όπως αναφέρεται, η έρευνα εντόπισε ενδείξεις διασύνδεσης της Volant Manticore με την παλαιότερη ιρανική ομάδα MuddyWater, η οποία έχει συνδεθεί με το ιρανικό υπουργείο Πληροφοριών.

Η Check Point αποδίδει τη δραστηριότητα της νέας ομάδας στο Ιράν με υψηλό βαθμό βεβαιότητας, αλλά θεωρεί λιγότερο βέβαιη τη σύνδεσή της με την ιρανική υπηρεσία πληροφοριών.

Από τον Σεπτέμβριο του 2026, αναφέρεται στο δημοσίευμα, το δίκτυο μετέφερε σημαντικό μέρος της δραστηριότητάς του στη Σαουδική Αραβία, στοχεύοντας κυρίως νοσοκομεία και άλλους οργανισμούς υγείας.

Σύμφωνα με τη Check Point, πρόκειται για την πρώτη καταγεγραμμένη περίπτωση ιρανικής ομάδας κυβερνοκατασκοπείας που επέλεξε την Κύπρο ως βασικό και συστηματικό στόχο των επιχειρήσεών της.

ΚΥΠΕ