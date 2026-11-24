Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Με μια ασυνήθιστη παρέμβαση, ο Χριστόδουλος Πατσαλίδης προειδοποιεί για τον «πόλεμο αλγορίθμων» της Τεχνητής Νοημοσύνης και καλεί κράτη, επιχειρήσεις και πολίτες να ετοιμαστούν ακόμη και για το σενάριο μιας «ζωής εκτός δικτύου» έχοντας μετρητά και έγγραφα σε έντυπη μορφή.

Ο Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας σε άρθρο του με θέμα «Ο πληθωρισμός των κυβερνοεπιθέσεων» θέτει το ζήτημα ωμά. Οι κυβερνοεπιθέσεις δεν είναι πλέον απλώς ένα τεχνικό πρόβλημα των τμημάτων πληροφορικής. Έχουν εξελιχθεί σε συστημική απειλή, ικανή να κλονίσει την εμπιστοσύνη και τη ρευστότητα ολόκληρου του χρηματοπιστωτικού συστήματος.

Η έκρηξη του φαινομένου -το οποίο ο διοικητής ονομάζει εύστοχα «πληθωρισμό των κυβερνοεπιθέσεων»- αποτυπώνεται ανάγλυφα στα στοιχεία της περιόδου 2022–2025, που αναφέρονται στο άρθρο. Το 2025 καταγράφηκαν παγκοσμίως περίπου 800 δημοσιοποιημένες επιθέσεις με πολιτική διάσταση ή με στόχο κρίσιμες υποδομές, αριθμό διπλάσιο σε σύγκριση με το 2022. Στην Ευρωζώνη, ο αριθμός των επιθέσεων προσέγγισε τις 200, σημειώνοντας εξαπλάσια αύξηση κατά την ίδια περίοδο. Η κυβερνοασφάλεια αναφέρει δεν αποτελεί πλέον αποκλειστική ευθύνη των εξειδικευμένων τεχνολογικών μονάδων, αλλά οριζόντια προτεραιότητα για κάθε επιχείρηση και οργανισμό.

Απαιτείται, σύμφωνα με τον Διοικητή, συστηματική χαρτογράφηση των κρίσιμων λειτουργιών και των αλληλοεξαρτήσεων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων με εξωτερικούς συνεργάτες και παρόχους υπηρεσιών, επένδυση σε βασικά πρωτόκολλα κυβερνουγιεινής, ανάπτυξη μηχανισμών διαχείρισης κρίσεων, η τακτική διενέργεια ασκήσεων προσομοίωσης ακραίων περιστατικών, και η ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας μέσα από τους αρμόδιους θεσμούς.

Η δεύτερη τάση, όπως αναφέρει το άρθρο του κεντρικού τραπεζίτη, αφορά την προετοιμασία για μια ενδεχόμενη «ζωή εκτός δικτύου», και σ’ αυτή την περίπτωση, κράτη, θεσμοί, οργανισμοί, επιχειρήσεις αλλά και νοικοκυριά καλούνται να εξετάσουν ένα μέχρι πρότινος δύσκολα νοητό ενδεχόμενο: τη λειτουργία τους χωρίς πρόσβαση στο διαδίκτυο ή ακόμη και χωρίς ηλεκτρική ενέργεια. Η προετοιμασία αυτή προϋποθέτει σχεδιασμό επιχειρησιακής συνέχειας, εφεδρικές πηγές ενέργειας και εναλλακτικά μέσα επικοινωνίας και δοκιμασμένες διαδικασίες διατήρησης βασικών υπηρεσιών. Αντίστοιχα, τα νοικοκυριά οφείλουν να διαθέτουν στοιχειώδη ετοιμότητα, κρίσιμα έγγραφα, και εύλογο απόθεμα μετρητών.

Η ανθεκτικότητα σημειώνεται. δεν εξαντλείται στην ψηφιακή ασφάλεια, αλλά περιλαμβάνει και την ικανότητα της κοινωνίας και της οικονομίας να συνεχίζουν να λειτουργούν όταν οι ψηφιακές υποδομές καθίστανται προσωρινά μη διαθέσιμες.

Επικαλούμενος στοιχεία του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, ο κ. Πατσαλίδης αποκαλύπτει μια δραματική ανατροπή. Μέχρι το 2026, σε πάνω από 7 στις 10 επιθέσεις (ποσοστό άνω του 70%), οι χάκερς αξιοποίησαν κενά ασφαλείας προτού καν προλάβουν οι εταιρείες λογισμικού να εκδώσουν διορθωτικές ενημερώσεις (οι λεγόμενες επιθέσεις zero-day). Το 2021, το ποσοστό αυτό βρισκόταν μόλις στο 31%. Σε αυτόν τον «πόλεμο των αλγορίθμων», ακόμη και ένα χτύπημα σε έναν φαινομενικά μικρό «κρίκο» της αλυσίδας μπορεί να προκαλέσει φαινόμενο ντόμινο. Αν κλονιστεί η εμπιστοσύνη των πολιτών στην ασφάλεια των καταθέσεων ή στη λειτουργία των πληρωμών, οι τράπεζες κινδυνεύουν να βρεθούν αντιμέτωπες με αιφνίδιες κρίσεις ρευστότητας, τις οποίες τα παραδοσιακά μοντέλα κινδύνου ίσως υποτιμούν.

Αντλώντας έμπνευση από τη θεωρία του κοινωνιολόγου Charles Perrow για τα «φυσιολογικά ατυχήματα» – την ιδέα ότι όσο πιο πολύπλοκο γίνεται ένα σύστημα, τόσο πιο αναπόφευκτες γίνονται οι αλυσιδωτές αστοχίες- ο Διοικητής της ΚΤΚ προτείνει μια ριζική αλλαγή νοοτροπίας και καταλήγει «η ευθύνη ανήκει σε όλους μας και η προετοιμασία δεν μπορεί να περιμένει. Διότι η ανθεκτικότητα δεν οικοδομείται την ώρα της κρίσης, αλλά πολύ πριν από αυτήν».