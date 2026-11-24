Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Ως εργολάβος στην εγκατάσταση και την υλοποίηση συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας δραστηριοποιείται ήδη η Cyta, η οποία κατάφερε να εξασφαλίσει έργα μέσω ανοικτών διαγωνισμών. Τα χέρια του Οργανισμού έλυσε η νομοθεσία που ενέκρινε πριν από μερικούς μήνες η Βουλή, με την οποία μπορεί να δραστηριοποιείται στον τομέα της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Τα συστήματα αποθήκευσης θα είναι ισχύος περίπου 300 MW και εκτιμάται ότι θα τεθούν σε λειτουργία εντός του 2027, με στόχο να ενισχύσουν την ενεργειακή επάρκεια της χώρας και να περιορίσουν τις αποκοπές.

Τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών εξέτασαν συμπληρωματικό προϋπολογισμό ύψους €44 εκατ., που αφορά εξοπλισμό και υπηρεσίες για τρίτους. Τα κονδύλια των €44 εκατ. θα καλύψουν τρία έργα που σχετίζονται με την αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας σε μπαταρίες και την ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών για την τοπική αυτοδιοίκηση, ενώ οι σχετικές πληρωμές θα πρέπει να καταβληθούν μέχρι το τέλος του χρόνου.

Πέραν του έργου αποθήκευσης στη Δεκέλεια, το δεύτερο έργο αφορά την εγκατάσταση συστημάτων αποθήκευσης εντός δικτύου, σε τρεις σταθμούς της ΑΗΚ. Όπως είπε η κ. Τσιάκκα, στόχος του δεύτερου έργου είναι η καλύτερη αξιοποίηση της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και η μείωση των αναγκαστικών περικοπών στην παραγωγή τους.

Το τρίτο έργο είναι το Smart Cyprus, που αφορά την ανάπτυξη ψηφιακών λύσεων για την τοπική αυτοδιοίκηση, με εφαρμογές που βελτιώνουν τη διαχείριση δημοτικών υπηρεσιών και την εξυπηρέτηση των πολιτών.

Κατά τη συζήτηση, η πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και βουλευτής του ΔΗΚΟ, Χριστιάνα Ερωτοκρίτου, εξέφρασε την ικανοποίησή της για τον τρόπο λειτουργίας της Cyta σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον. Επίσης, διερωτήθηκε κατά πόσο επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα θα μπορούσαν να κινηθούν με την ίδια ταχύτητα για την ανάληψη έργων αποθήκευσης ενέργειας, εκφράζοντας τη στήριξή της στη συνέχιση των συγκεκριμένων δραστηριοτήτων.

Ο βουλευτής του ΑΛΜΑ, Οδυσσέας Μιχαηλίδης, ανέφερε πως το κίνημα θεωρεί λανθασμένη την είσοδο της Cyta στον τομέα της ενέργειας, τονίζοντας πως με το νέο νομοθετικό πλαίσιο δημιουργείται ανταγωνισμός με την ΑΗΚ. Τόνισε, επίσης, την ανάγκη εξέτασης ενδεχόμενων στρεβλώσεων στον ανταγωνισμό. Σύμφωνα με τον κ. Μιχαηλίδη, η Cyta έχει τη δυνατότητα να έρχεται σε άμεση επαφή με εταιρείες, σε αντίθεση με την ΑΗΚ, η οποία υπόκειται στις διαδικασίες της νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων. Άμεση ήταν η απάντηση της κ. Ερωτοκρίτου, η οποία υποστήριξε πως το νέο νομικό πλαίσιο εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία από τη Βουλή.