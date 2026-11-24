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Μια διαφορετική διαδικασία ακολούθησε χθες ο υπουργός Εργασίας, σε σχέση με το διάλογο που διεξάγεται για τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος. Παρά το γεγονός ότι δεν πραγματοποιήθηκε συνεδρία του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος, ο Μαρίνος Μουσιούττας είχε συνάντηση με τις τρεις συνδικαλιστικές οργανώσεις ΣΕΚ, ΠΕΟ και ΔΕΟΚ.

Λόγω κωλύματος, δεν πραγματοποιήθηκε αντίστοιχη συνάντηση με την εργοδοτική πλευρά, η οποία ωστόσο αναμένεται ότι θα λάβει χώρα το συντομότερο δυνατό. Όσον αφορά στην επόμενη συνεδρία του Σώματος, η οποία είναι προγραμματισμένη για την ερχόμενη Δευτέρα, δεν υπήρξε μέχρι στιγμής οποιαδήποτε ενημέρωση κατά πόσο θα πραγματοποιηθεί κανονικά ή θα συνεχιστεί η διαδικασία των χωριστών συναντήσεων.

Ειδικότερα, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες μας, η χθεσινή συζήτηση επικεντρώθηκε στο κομμάτι που αφορά στα Ταμεία Προνοίας, με τις συντεχνίες να παρουσιάζονται κάθετες σε ένα συγκεκριμένο, όσο και κομβικό σημείο: «Μην πειράξετε τα υφιστάμενα Ταμεία». Η δήλωση του υπουργού Εργασίας περί μηνιαίας καταβολής του ποσού των Ταμείων Προνοίας αποτέλεσε σημείο έντονων συζητήσεων τις τελευταίες μέρες και ως εκ τούτου, οι συντεχνίες θέλησαν χθες να ξεκαθαρίσουν ότι αυτό, πρέπει να είναι μόνο το ένα κομμάτι των αποφάσεων που θα ληφθούν.

Συγκεκριμένα, όπως μας εξηγήθηκε, αυτό που επιδιώκουν ουσιαστικά οι συντεχνίες, είναι να παραμείνουν και να επεκταθούν – μέσω των συλλογικών συμβάσεων – τα υφιστάμενα Ταμεία Προνοίας. Αυτά θα δώσουν ένα εφάπαξ ποσό στους εργαζόμενους, ως μαξιλαράκι για να μπορέσουν να ικανοποιήσουν τις ανάγκες που θα προκύψουν μετά τη συνταξιοδότηση τους. Πέραν αυτού και χωρίς να προκύπτει οποιαδήποτε διασύνδεση, να δημιουργηθεί ένα νέο, οριζόντιο και υποχρεωτικό για όλους Ταμείο Προνοίας, το οποίο θα λειτουργεί συμπληρωματικά με τη μηνιαία σύνταξη του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ώστε το συνολικό ποσό να υπερβαίνει το όριο φτώχειας.

Βέβαια, στα πιο πάνω, όλοι φαίνεται να συμφωνούν ότι θα πρέπει να μπουν ασφαλιστικές δικλείδες, ώστε κάποιος να μην μπορεί να ρευστοποιήσει εύκολα το ποσό που υπάρχει στο Ταμείο Προνοίας όταν αποχωρεί από τη δουλειά του για οποιοδήποτε λόγο, ή ακόμα και να χρησιμοποιήσει ένα μέρος για σκοπούς δανειοδότησης. Πρέπει, όπως λέχθηκε να τεθούν κάποιοι κανόνες, ώστε τα ποσά που περιλαμβάνονται στα Ταμεία, να αξιοποιηθούν για το σκοπό τον οποίο καταβάλλονται.

Πέραν των Ταμείων Προνοίας, οι συνδικαλιστικές οργανώσεις βολιδοσκόπησαν τον υπουργό Εργασίας κατά πόσο προτίθεται να ανοίξει εκ νέου τη συζήτηση για τους πυλώνες «0» και «1». Η εντύπωση που εξέλαβαν είναι ότι δεν υπάρχει τέτοια πρόθεση, παρά τις διαφωνίες που εκφράστηκαν για ορισμένα βασικά ζητήματα. Συγκεκριμένα, οι διαφωνίες, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, εστιάζονται: (α) Στη φιλοσοφία της κυβέρνησης αναφορικά με τα προσκόμματα που προτίθεται να θέσει, όσον αφορά στη συνταξιοδότηση στο 63ο έτος της ηλικίας. (β) Στο κομμάτι των χαμηλοσυνταξιούχων και κατά πόσο θα τεθεί τελικά το όριο της φτώχειας ως βάση ή τα €900 ευρώ που πρότεινε η κυβέρνηση.

Ο υπουργός Εργασίας θα αναμένει να ακούσει και την εργοδοτική πλευρά και ακολούθως θα αποφασίσει την τακτική που θα ακολουθήσει σε σχέση με την πορεία της μεταρρύθμισης. Αυτό που διαφαίνεται πάντως, είναι ότι πολύ δύσκολα θα ικανοποιηθούν τα χρονοδιαγράμματα που τέθηκαν, δεδομένου ότι το κυβερνητικό νομοσχέδιο βρίσκεται ακόμη στη Νομική Υπηρεσία και δεν έχει καν ξεκινήσει η συζήτηση στη Βουλή.