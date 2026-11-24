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Σοβαρές ελλείψεις στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, καταγγελίες για ισχυρές ομάδες κρατουμένων που επιβάλλουν άτυπους κανόνες, καθώς και συνθήκες διαβίωσης που προσβάλλουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, φέρνει στο φως η νέα ειδική έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για τις Κεντρικές Φυλακές.

Η χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής από δεσμοφύλακες αντί νοσηλευτών, η παρουσία ενός μόλις σωφρονιστικού υπαλλήλου κατά τη νύχτα σε πτέρυγα περίπου 100 κρατουμένων, αλλά και οι αναφορές για ούρηση σε μπουκάλια και αφόδευση σε σακούλες, συνθέτουν κομμάτι – κομμάτι την προβληματική εικόνα που καταγράφεται.

Η Ελεγκτική Υπηρεσία, μέσα από την Ειδική Έκθεση για το 2026, επισημαίνει ότι τα προβλήματα δεν μπορούν να αποδοθούν αποκλειστικά στον υπερπληθυσμό, καθώς σημαντικές αδυναμίες συνδέονται με την καθημερινή διοίκηση, την οργάνωση και την εποπτεία του σωφρονιστικού ιδρύματος.

Φαρμακευτική αγωγή από δεσμοφύλακες αντί νοσηλευτών

Ιδιαίτερα σοβαρές είναι οι διαπιστώσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για την παροχή υπηρεσιών υγείας, με αιχμή τη χορήγηση φαρμάκων στους κρατουμένους από σωφρονιστικούς υπαλλήλους αντί από κατάλληλα καταρτισμένο νοσηλευτικό προσωπικό.

Παράλληλα, σύμφωνα με στοιχεία που περιλαμβάνονται σε επιστολή του Τμήματος Φυλακών ημερομηνίας 15 Μαΐου 2024, ενώ κρίνονταν αναγκαίοι έξι νοσηλευτές παθολογίας για τη χορήγηση φαρμάκων, δεν υπηρετούσε κανένας στη συγκεκριμένη κατηγορία.

Σημαντικά κενά καταγράφονταν και στην ψυχιατρική περίθαλψη, καθώς υπηρετούσε ένας ψυχίατρος αντί δύο, ενώ στην Πτέρυγα 10 υπηρετούσαν έξι νοσηλευτές ψυχικής υγείας έναντι 12 που κρίνονταν αναγκαίοι.

Ισχυρές ομάδες κρατουμένων, εκβιασμοί και άτυπες τιμωρίες

Σοβαρούς προβληματισμούς ως προς την ασφάλεια εντός των Κεντρικών Φυλακών εγείρουν οι αναφορές για ισχυρές ομάδες κρατουμένων και περιστατικά εκφοβισμού.

Ο Γενικός Ελεγκτής Ανδρέας Παπακωνσταντίνου, στον προλογισμό της έκθεσης, σημειώνει ότι «κρατούμενοι ανέφεραν στην Υπηρεσία μας την ύπαρξη ισχυρών ομάδων κρατουμένων και περιστατικών εκφοβισμού».

Παράλληλα, η έκθεση παραπέμπει στις διαπιστώσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων (CPT) σύμφωνα με τις οποίες, η έλλειψη προσωπικού πρώτης γραμμής επέτρεψε την ανάπτυξη ισχυρών ομάδων εντός των Φυλακών.

Οι ομάδες αυτές, όπως καταγράφεται, «επιβάλλουν άτυπους κανόνες, εκφοβισμό, εκβιασμούς και, σε ορισμένες περιπτώσεις, άτυπες τιμωρίες και σωματική βία εις βάρος άλλων κρατουμένων».

Υπόδικοι και ελαφροποινίτες μαζί με ισοβίτες

Σύμφωνα με την Ελεγκτική Υπηρεσία, ο προβλεπόμενος διαχωρισμός των κρατουμένων ανάλογα με το ποινικό καθεστώς και τις ιδιαίτερες ανάγκες τους δεν εφαρμόζεται επαρκώς.

Ενδεικτική είναι η περίπτωση της Πτέρυγας 2Α, όπου το 73,8% των κρατουμένων ήταν ισοβίτες και βαρυποινίτες. Στην ίδια πτέρυγα διέμεναν, ωστόσο, ελαφροποινίτες και υπόδικοι που αντιμετώπιζαν λιγότερο σοβαρές κατηγορίες, ακόμη και για οικονομικά αδικήματα.

Ένας δεσμοφύλακας για περίπου 100 κρατουμένους

Στο επίκεντρο της έκθεσης βρίσκεται και η ανεπαρκής παρουσία σωφρονιστικών υπαλλήλων στους χώρους διαμονής.

Στην Πτέρυγα 10Α, σύμφωνα με τον έλεγχο, ένα έως δύο μέλη προσωπικού είχαν την ευθύνη περίπου 100 κρατουμένων την ημέρα, ενώ τη νύχτα υπηρετούσε μόνο ένας.

Η κατάσταση επιβαρύνεται από το γεγονός ότι οι περισσότερες πτέρυγες δεν διαθέτουν τουαλέτες εντός των κελιών, με αποτέλεσμα ο δεσμοφύλακας της νυχτερινής βάρδιας να χρειάζεται να ανοίγει ξεχωριστά κάθε κελί όταν κρατούμενος ζητήσει πρόσβαση στις εγκαταστάσεις υγιεινής.

Σύμφωνα με την CPT, καταγράφηκε συστηματική πρακτική κρατουμένων να «ουρούν σε μπουκάλια ή να αφοδεύουν σε σακούλες».

Ψύλλοι, κοριοί και αποπνικτική ατμόσφαιρα

Απαράδεκτες συνθήκες καθαριότητας και υγιεινής διαπίστωσε κλιμάκιο της Ελεγκτικής Υπηρεσίας κατά την απροειδοποίητη επίσκεψή του στις 18 Αυγούστου 2026.

Σύμφωνα με την έκθεση, κρατούμενοι παραπονέθηκαν για ψύλλους ή κοριούς και τσιμπήματα, ενώ οι ελεγκτές επιβεβαίωσαν την παρουσία ψύλλου.

«Το γεγονός επιβεβαιώθηκε και από την Υπηρεσία μας εφόσον κρατούμενος σκότωσε ψύλλο στην παρουσία μας», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Στρώματα στο πάτωμα και κρεβάτια από πλαστικά κιβώτια

Ακόμη πιο αποκαλυπτική είναι η εικόνα που καταγράφηκε σε υπερπλήρη κελιά, όπου κρατούμενοι κοιμούνταν σε στρώματα τοποθετημένα απευθείας στο πάτωμα ή σε αυτοσχέδια κρεβάτια κατασκευασμένα από πλαστικά κιβώτια.

Σε ορισμένες πτέρυγες, η πληρότητα ξεπερνούσε το 150% της σχεδιασμένης χωρητικότητας.

101 κρατούμενοι μόνοι τους στα κελιά

Αντιφατική εικόνα καταγράφεται ως προς την κατανομή του διαθέσιμου χώρου, καθώς στις 19 Δεκεμβρίου 2025, ενώ αρκετοί κρατούμενοι διέμεναν σε υπερπλήρη κελιά, 101 πρόσωπα είχαν αποκλειστική χρήση κελιού.

Από αυτούς, οι 27 ήταν ισοβίτες, για τους οποίους, σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν στους ελεγκτές, εφαρμοζόταν άτυπη πρακτική ατομικής διαμονής, ενώ άλλοι 19 βρίσκονταν σε πτέρυγες κρατουμένων με ψυχιατρικά προβλήματα.

Η περαιτέρω εξέταση επικεντρώθηκε σε 55 περιπτώσεις για τις οποίες δεν προέκυπτε εκ πρώτης όψεως αιτιολογία αποκλειστικής χρήσης κελιού.

Ο υπερπληθυσμός ‘’καλά κρατεί’’

Την ίδια ώρα ο υπερπληθυσμός εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα των Κεντρικών Φυλακών.

Στις 6 Ιουλίου 2026 ο πληθυσμός ανερχόταν σε 1.169 πρόσωπα, έναντι κανονικής επιχειρησιακής χωρητικότητας 927 θέσεων και χωρητικότητας έκτακτης ανάγκης 1.077 θέσεων.

Το 85% των εργαζόμενων κρατουμένων ήταν «καθαριστές»

Προβληματισμό εγείρει και η οργάνωση της εργασίας των κρατουμένων.

Από τους 767 κρατουμένους που εμφανίζονταν ως εργαζόμενοι στις 19 Δεκεμβρίου 2025, το 85% ήταν καταχωρισμένο στην κατηγορία «Καθαριστές».

Το ποσοστό αυτό, «δεν συνάδει με την έντονα προβληματική εικόνα καθαριότητας» που διαπιστώθηκε σε ορισμένους χώρους διαμονής.

Τι απαντούν οι Κεντρικές Φυλακές για τη χορήγηση φαρμάκων

Στην απαντητική επιστολή του Τμήματος Φυλακών, ημερομηνίας 29 Οκτωβρίου 2026, αναγνωρίζεται η ανάγκη ενίσχυσης της ιατρικής και νοσηλευτικής στελέχωσης.

Το Τμήμα αναφέρει ότι έχει επανειλημμένα αναδείξει και τεκμηριώσει τις πραγματικές ανάγκες των Κεντρικών Φυλακών προς το Υπουργείο Υγείας και τον ΟΚΥπΥ, λαμβάνοντας υπόψη την αύξηση του αριθμού των κρατουμένων και τις σύνθετες ανάγκες περίθαλψής τους.

Αναφορικά με την αποκλειστική χρήση κελιών από ορισμένους κρατουμένους, το Τμήμα Φυλακών υποστηρίζει ότι η συγκεκριμένη διευθέτηση δεν αποτελεί αυθαίρετη πρακτική, αλλά εφαρμόζεται όταν συντρέχουν σοβαροί λόγοι ασφάλειας, προστασίας και εξατομικευμένων αναγκών.

Για την καθαριότητα, σημειώνει ότι έχει ετοιμαστεί υπηρεσιακή διαταγή για υποχρεωτικές εβδομαδιαίες επιθεωρήσεις κελιών και κοινόχρηστων χώρων από αξιωματικό της κάθε πτέρυγας.

Όσον αφορά τους κρατουμένους που κοιμούνται σε στρώματα στο πάτωμα ή σε αυτοσχέδια κρεβάτια, το Τμήμα αναγνωρίζει το πρόβλημα και επισημαίνει ότι συνδέεται άμεσα με τον υπερπληθυσμό.