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Λευκωσία, 6 Νοεμβρίου 2026 – Μια ακόμη σημαντική περιβαλλοντική παρέμβαση με ουσιαστικό αποτύπωμα στην πόλη πραγματοποίησε η GRAWE Cyprus, η οποία προχώρησε σε δεύτερη εθελοντική δεντροφύτευση στο πλαίσιο του προγράμματος GReen CYties, ενισχύοντας έμπρακτα την προσπάθεια για μια πιο πράσινη και βιώσιμη Λευκωσία.



Η δράση πραγματοποιήθηκε στο Πάρκο Γλαύκου, στη Λευκωσία, σε συνεργασία με τον Δήμο Λευκωσίας, με τη συμμετοχή στελεχών και εργαζομένων της εταιρείας, οι οποίοι ένωσαν τις δυνάμεις τους για την περαιτέρω ενίσχυση του αστικού πρασίνου και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στην πόλη.



Το «παρών» τους έδωσαν ο Dr. Othmar Ederer, CEO of GRAWE Vermögensverwaltung, ο Δρ Παναγιώτης Παναγιώτου, CEO της GRAWE Cyprus, καθώς και ο Χρύσανθος Φάκας, Αντιδήμαρχος Λευκωσίας, επιβεβαιώνοντας τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ ιδιωτικού και δημόσιου τομέα για την προώθηση δράσεων με ουσιαστικό περιβαλλοντικό και κοινωνικό αντίκτυπο.





Η δεύτερη αυτή δεντροφύτευση αποτελεί συνέχεια των δράσεων του προγράμματος GReen CYties, το οποίο υλοποιεί η GRAWE Cyprus με στόχο την ενίσχυση της περιβαλλοντικής συνείδησης, την αναβάθμιση των αστικών χώρων και τη δημιουργία διαχρονικής αξίας για τις τοπικές κοινωνίες. Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας, η εταιρεία στηρίζει επίσης την εγκατάσταση αρδευτικού συστήματος, διασφαλίζοντας τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη και βιωσιμότητα των νέων δέντρων.





Σε δήλωσή του, ο Dr. Othmar Ederer, CEO of GRAWE Vermögensverwaltung, μεταξύ άλλων ανέφερε:



«Στον Όμιλο GRAWE, η βιωσιμότητα δεν αποτελεί απλώς έναν εταιρικό στόχο. Αποτελεί θεμελιώδη πυλώνα του μακροπρόθεσμου οράματός μας και ευθύνη που καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο δημιουργούμε αξία για τις επόμενες γενιές. Μέσα από το GReen CYties, η GRAWE Cyprus μετατρέπει αυτή τη δέσμευση σε ουσιαστική δράση, επενδύοντας στην ενίσχυση του αστικού πρασίνου, στην περιβαλλοντική καινοτομία και σε πρωτοβουλίες που προσφέρουν απτά οφέλη στις τοπικές κοινωνίες.

Η σημερινή δεντροφύτευση στη Λευκωσία αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς η υπεύθυνη επιχειρηματικότητα, οι ισχυρές συνεργασίες και η συλλογική δράση μπορούν να δημιουργήσουν διαχρονικό θετικό αντίκτυπο. Μαζί με τον Δήμο Λευκωσίας και τους ανθρώπους της GRAWE Cyprus, δεν ενισχύουμε μόνο το αστικό πράσινο, αλλά στηρίζουμε και την εγκατάσταση αρδευτικού συστήματος, διασφαλίζοντας τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη και βιωσιμότητα των δέντρων που φυτεύονται σήμερα.

Κάθε δέντρο που φυτεύεται αποτελεί μια επένδυση σε πιο υγιείς πόλεις, σε καλύτερη ποιότητα ζωής και σε ένα πιο ανθεκτικό μέλλον. Η ουσιαστική αλλαγή ξεκινά μέσα από τη δέσμευση και, μέσω πρωτοβουλιών όπως το GReen CYties, συμβάλλουμε στη δημιουργία πιο πράσινων και βιώσιμων κοινοτήτων, οικοδομώντας ένα καλύτερο και πιο βιώσιμο αύριο για την Κύπρο και τις επόμενες γενιές.»





Από την πλευρά του, ο Δρ Παναγιώτης Παναγιώτου, CEO της GRAWE Cyprus, ανέφερε ότι η σημερινή δράση αποτελεί ακόμη ένα σημαντικό βήμα στην υλοποίηση του οράματος της εταιρείας για τη δημιουργία πιο πράσινων και βιώσιμων πόλεων, υπογραμμίζοντας ότι η περιβαλλοντική υπευθυνότητα βρίσκεται στον πυρήνα της στρατηγικής της εταιρείας και των πρωτοβουλιών που αναπτύσσει μέσα από το πρόγραμμα GReen CYties.





Ο Χρύσανθος Φάκας, Αντιδήμαρχος Λευκωσίας, χαιρέτισε τη συνέχιση της συνεργασίας με την GRAWE Cyprus, υπογραμμίζοντας τη σημασία δράσεων που ενισχύουν το αστικό πράσινο και συμβάλλουν ουσιαστικά στη δημιουργία μιας πιο βιώσιμης και ανθεκτικής πόλης για τους πολίτες.





Η σημερινή δράση εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλάνο πρωτοβουλιών του προγράμματος GReen CYties, το οποίο περιλαμβάνει επίσης τη στήριξη της ψηφιακής πλατφόρμας Cyprus Trees σε συνεργασία με το CYENS Centre of Excellence, καθώς και σειρά δράσεων που στοχεύουν στην ενίσχυση της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και της ενεργούς συμμετοχής των πολιτών.



Η GRAWE Cyprus εκφράζει τις θερμές της ευχαριστίες προς όλους τους εργαζομένους, συνεργάτες και φορείς που συμμετείχαν στη δράση, συμβάλλοντας έμπρακτα στη δημιουργία μιας πιο πράσινης και βιώσιμης Λευκωσίας.