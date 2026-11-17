Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Ισχυρή ανάπτυξη πάνω από 3%, βουτιά του δημόσιου χρέους στο 35,1% του ΑΕΠ έως το 2028, αλλά και επίμονες πληθωριστικές πιέσεις (3,9% φέτος), λόγω του ενεργειακού σοκ, συνθέτουν την εικόνα της κυπριακής οικονομίας στις φθινοπωρινές οικονομικές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που δημοσιεύτηκαν σήμερα, 17 Νοεμβρίου 2026.

Τα 6 βασικά σημεία για την Κύπρο

1. Ανθεκτική ανάπτυξη παρά το ενεργειακό κόστος: Το ΑΕΠ προβλέπεται να αυξηθεί κατά 3,4% το 2026, 3,0% το 2027 και 3,2% το 2028 (αφού έτρεξε με 3,2% το α’ εξάμηνο του 2026). Το ενεργειακό σοκ επιβραδύνει προσωρινά την ιδιωτική κατανάλωση, η οποία όμως θα ανακάμψει το 2027 με την υποχώρηση του πληθωρισμού και την πλήρη καταβολή της ΑΤΑ.

2. Ακρίβεια λόγω πετρελαίου και τροφίμων: Ο πληθωρισμός εκτινάσσεται στο 3,9% το 2026 εξαιτίας της ανόδου στις τιμές του πετρελαίου (που συμπαρασύρει ενέργεια, μεταφορές και τρόφιμα), παρά τα μέτρα μείωσης ΦΠΑ και φόρων κατανάλωσης. Αποκλιμακώνεται στο 2,9% το 2027 και στο 2,4% το 2028.

3. Πλήρης ανάκαμψη τουρισμού το 2027: Οι τουριστικές ροές, που επηρεάστηκαν στα αρχικά στάδια της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, αναμένεται να ανακάμψουν πλήρως το 2027. Παράλληλα, οι εξαγωγές υπηρεσιών (τεχνολογία/ICT και πνευματικά δικαιώματα) συνεχίζουν να επεκτείνονται.

4. Ιστορικά χαμηλή ανεργία & άνοδος πραγματικών μισθών: Η ανεργία παραμένει καθηλωμένη στο 3,8% (2026–2027) και υποχωρεί στο 3,7% το 2028. Οι πραγματικοί μισθοί αναμένεται να επιταχυνθούν το 2027 λόγω της αυτόματης τιμαριθμικής αναπροσαρμογής (ΑΤΑ), η οποία όμως βραχυπρόθεσμα θα αυξήσει το μοναδιαίο κόστος εργασίας.

5. Υψηλά πλεονάσματα παρά τη φορολογική μεταρρύθμιση: Παρά το κόστος της φορολογικής μεταρρύθμισης (-0,7% του ΑΕΠ στα έσοδα) και των μέτρων στήριξης για την ενέργεια (-0,4% του ΑΕΠ), καθώς και τις ενισχύσεις σε οικογένειες και κτηνοτρόφους (λόγω αφθώδους πυρετού), το δημοσιονομικό πλεόνασμα διαμορφώνεται στο 2,9% του ΑΕΠ το 2026, 3,2% το 2027 και 3,3% το 2028. Αναφορά γίνεται και στις πρόσθετες αμυντικές δαπάνες μέσω δανείων SAFE (2027–2028).

6. Ραγδαία πτώση χρέους, αλλά «αγκάθι» το εξωτερικό ισοζύγιο: Μετά την πτώση κάτω από το 60% στο τέλος του 2025 (στο 52,3% από 114% το 2020), το δημόσιο χρέος κατρακυλά στο 46,3% το 2026, 40,6% το 2027 και 35,1% το 2028. Αντίθετα, το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών παραμένει διευρυμένο (-10,3% φέτος, -8,4% το 2028) λόγω του επαναπατρισμού κερδών ξένων εταιρειών.