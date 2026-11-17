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Τον στρατηγικό ρόλο της Κύπρου ως επενδυτικού κόμβου μεταξύ Ινδίας και Ευρώπης ανέδειξε η Eurobank, στο πλαίσιο του 12ου International Funds Summit, που πραγματοποιήθηκε στη Λεμεσό με τη στήριξη της Τράπεζας. Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι νέες ευκαιρίες για διασυνοριακές επενδύσεις, η αυξανόμενη κινητικότητα κεφαλαίων μεταξύ Ασίας και Ευρώπης και η δυνατότητα αξιοποίησης κυπριακών επενδυτικών σχημάτων για τη διευκόλυνση των διεθνών συναλλαγών.

Το συνέδριο συγκέντρωσε εκπροσώπους της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας, διαχειριστές κεφαλαίων, θεσμικούς επενδυτές και στελέχη της χρηματοοικονομικής αγοράς από την Ευρώπη και την ευρύτερη περιοχή.

Οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν στις προοπτικές των ιδιωτικών αγορών, στις νέες τάσεις των διασυνοριακών επενδύσεων και στις ευκαιρίες που διαμορφώνονται μέσα από τις αλλαγές στο διεθνές οικονομικό περιβάλλον.

Ο ρόλος της Κύπρου στις επενδύσεις από και προς την Ινδία

Εκ μέρους της Eurobank, ο Παναγιώτης Χρυσοστόμου, Head of International Business Development & Group Representative Offices, συμμετείχε στο πάνελ «The India Dimension – Structuring Inbound and Outbound Investment Through Cyprus Funds».

Η συζήτηση επικεντρώθηκε στις προοπτικές ανάπτυξης του επενδυτικού διαδρόμου μεταξύ Ινδίας και Ευρώπης, καθώς και στον ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν τα κυπριακά επενδυτικά σχήματα στη διοχέτευση κεφαλαίων και στην υποστήριξη διεθνών επενδυτικών δραστηριοτήτων.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις δυνατότητες της Κύπρου ως κέντρου παροχής χρηματοοικονομικών και επενδυτικών υπηρεσιών, που μπορούν να αξιοποιηθούν από επιχειρήσεις και επενδυτές οι οποίοι δραστηριοποιούνται στις αγορές της Ινδίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κατά τη διάρκεια του πάνελ αναδείχθηκαν η αναπτυξιακή δυναμική της ινδικής οικονομίας, η αυξανόμενη διακίνηση επενδυτικών κεφαλαίων μεταξύ Ασίας και Ευρώπης και οι δυνατότητες που προσφέρονται μέσα από τη δημιουργία αξιόπιστων επενδυτικών δομών.

Στρατηγική επένδυση η παρουσία της Eurobank στη Μουμπάι

Ο Παναγιώτης Χρυσοστόμου αναφέρθηκε στη σημασία της παρουσίας της Eurobank στην Ινδία, επισημαίνοντας ότι αποτελεί μέρος του μακροπρόθεσμου σχεδιασμού του Ομίλου για την ενίσχυση των οικονομικών σχέσεων μεταξύ των δύο αγορών.

«Η παρουσία μας στη Μουμπάι αποτελεί μια στρατηγική επένδυση με μακροπρόθεσμο ορίζοντα και επιβεβαιώνει τη δέσμευση της Eurobank να βρίσκεται κοντά στους Ινδούς επιχειρηματίες και επενδυτές και να ενεργεί ως αξιόπιστος εταίρος στην υλοποίηση των επενδυτικών τους σχεδιασμών στον οικονομικό διάδρομο από και προς την Ευρώπη», ανέφερε.

Όπως εξήγησε, ο Όμιλος αξιοποιεί την τεχνογνωσία και τη γεωγραφική του παρουσία για τη δημιουργία ενός χρηματοοικονομικού διαύλου που θα υποστηρίζει την ανάπτυξη επιχειρηματικών συνεργασιών και επενδυτικών πρωτοβουλιών.

«Αξιοποιώντας την τεχνογνωσία του Ομίλου Eurobank και τη μοναδική μας παρουσία σε Ινδία, Ελλάδα και Κύπρο, δημιουργούμε μια ουσιαστική χρηματοοικονομική γέφυρα που διευκολύνει τη διακίνηση κεφαλαίων, τη συνεργασία επιχειρήσεων και την ανάπτυξη επενδυτικών πρωτοβουλιών μεταξύ Ινδίας και Ευρώπης», πρόσθεσε.

Η στρατηγική διασύνδεσης Ινδίας, Ελλάδας και Κύπρου

Η Eurobank συνεχίζει να υλοποιεί τη στρατηγική της για την ενίσχυση του οικονομικού διαδρόμου Ινδίας–Ευρώπης μέσω Ελλάδας και Κύπρου, επιδιώκοντας να διευκολύνει τις εμπορικές και επενδυτικές συναλλαγές.

Στο πλαίσιο αυτό, αξιοποιεί το διεθνές της δίκτυο, την παρουσία της στη Μουμπάι και την εμπειρία της στις αγορές όπου δραστηριοποιείται, με στόχο την υποστήριξη επιχειρήσεων και επενδυτών που επιδιώκουν να αναπτύξουν δραστηριότητες μεταξύ Ινδίας και Ευρώπης.

Σύμφωνα με την Τράπεζα, η ενίσχυση των συγκεκριμένων συνεργασιών μπορεί να δημιουργήσει νέες δυνατότητες για την προσέλκυση και τη διαχείριση επενδυτικών κεφαλαίων, καθώς και για τη διεύρυνση των διεθνών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

Η συμμετοχή της Eurobank στο International Funds Summit εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό της για την ανάπτυξη διασυνοριακών επενδυτικών δραστηριοτήτων και την ανάδειξη της Κύπρου ως σημαντικού κρίκου στη χρηματοοικονομική διασύνδεση της Ινδίας με την ευρωπαϊκή αγορά.