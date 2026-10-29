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Το 46% των προσαρμοσμένων καθαρών κερδών της Eurobank προέρχονται από τις δραστηριότητες εκτός Ελλάδας, κυρίως στην Κύπρο και τη Βουλγαρία, αναφέρει ο οίκος αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας Morningstar DBRS σε παρατηρήσεις του σχετικά με τα οικονομικά αποτελέσματα της Eurobank για το 3ο τρίμηνο του 2026.

Σημειώνει παράλληλα την πιθανότητα αύξησης των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων το 4ο τρίμηνο του 2026, καθώς τα δάνεια που επηρεάζονται από τον νόμο περί μετατροπής του ελβετικού φράγκου (CHF) ενδέχεται να αναταξινομηθούν ως «απίθανα προς εξόφληση» το 4ο τρίμηνο του 2026, γεγονός που όπως σημειώνει ο οίκος, θα μπορούσε να προσθέσει περίπου 40 μονάδων βάσης στον δείκτη ΜΕΔ και να μειώσει την κάλυψη των μη εξυπηρετούμενων δανείων κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες.

Σε σχέση με τα αποτελέσματα μέχρι τον Σεπτέμβρη αναφέρεται επίσης ότι τα καθαρά κέρδη της τράπεζας αυξήθηκαν κατά 12% σε ετήσια βάση και σε 14% σε προσαρμοσμένη βάση κατά τους πρώτους 9 μήνες του 2026 με την απόδοση της λογιστικής της αξίας να ανεβαίνει στο στο 16,9%.

Αναφορικά με τα καθαρά έσοδα από τόκους σημειώνεται ότι αυξήθηκαν κατά 8,7% σε ετήσια βάση, λόγω της αύξησης του χαρτοφυλακίου δανείων και της συνεχιζόμενης στήριξης από τα επιτόκια. Τα καθαρά έσοδα από προμήθειες αυξήθηκαν κατά 13% σε ετήσια βάση. Ο δείκτης κόστους προς έσοδα βελτιώθηκε σε περίπου 36% κατά τους πρώτους εννέα μήνες του 2026 από περίπου 37% κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Οι καταθέσεις πελατών αυξήθηκαν κατά σχεδόν 11% σε ετήσια βάση, ξεπερνώντας τα 87 δισ. ευρώ, συμβαδίζοντας με τα επίπεδα της δανειοδότησης. Αναφέρεται επίσης ότι στο τέλος Σεπτεμβρίου 2026, ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις ήταν 66,4% και ο δείκτης κάλυψης ρευστότητας 174,4%. Ο δείκτης CET1, που ανέρχεται σε 15,5% (ή 14,3% μετά την εξαγορά της Eurolife), παραμένει σημαντικά υψηλότερος από τη συνολική κεφαλαιακή απαίτηση του 10,7% και τον εσωτερικό στόχο της Τράπεζας του 13%.

ΚΥΠΕ