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Σε οικονομική εξαγγελία προχώρησε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, κατά τη διάρκεια της επετειακής εκδήλωσης του Ολυμπιακού Λευκωσίας, για τη συμπλήρωση 95 χρόνων από την ίδρυσή του.

Συγκεκριμένα, ανακοίνωσε κρατική εισφορά ύψους 95.000 ευρώ προς το ιστορικό σωματείο, ενώ όπως ανέφερε ο Πρόεδρος, οι άλλες 5.000 ευρώ είναι ως επιπλέον οικονομική ενίσχυση στην ΚΟΠ.

Η εξαγγελία έγινε ενώπιον των παρευρισκομένων στην εκδήλωση για τα 95χρονα των μαυροπρασίνων, δίνοντας ιδιαίτερο χαρακτήρα στη βραδιά, καθώς ο Ολυμπιακός εξασφαλίζει μια σημαντική οικονομική βοήθεια για την αντιμετώπιση των αναγκών του.