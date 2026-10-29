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Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, 31χρονος, μετά από εργατικό ατύχημα που συνέβη στην επαρχία Λάρνακας.

Συγκεκριμένα, γύρω στις 5.40 σήμερα το απόγευμα, ενημερώθηκε η Αστυνομία από την επί καθήκοντι αστυφύλακα του Γενικού Νοσοκομείου Λάρνακας, για άντρα ηλικίας 31 ετών, ο οποίος βρισκόταν στις πρώτες βοήθειες μετά από εργατικό ατύχημα που συνέβη σε εργοστάσιο στην επαρχία Λάρνακας.

Στη σκηνή μετέβησαν άμεσα μέλη του Αστυνομικού Σταθμού Κιτίου και λειτουργοί του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας όπου, σύμφωνα με τις εξετάσεις, ο 31χρονος φέρεται να έπεσε στο έδαφος από ύψος πέντε περίπου μέτρων.

Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης του, ο 31χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας όπου νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Το Τμήμα Επιθεωρήσεως Εργασίας εξέδωσε ειδοποίηση απαγόρευσης εργασίας στο εν λόγω εργοστάσιο.

Ο Αστυνομικός Σταθμός Κιτίου σε συνεργασία με το Τμήμα Επιθεωρήσεως Εργασίας συνεχίζουν τις εξετάσεις.