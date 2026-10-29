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Την παραίτηση τους υπέβαλαν τρία μέλη του Πολιτικου Γραφείου της ΕΔΕΚ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για τον Οργανωτικό της Επαρχιακής Επιτροπής ΕΔΕΚ Λεμεσού Άδωνη Κωνσταντίνου, τον Οργανωτικό της Επαρχιακής Επιτροπής ΕΔΕΚ Πάφου Στέλιο Χαραλάμπους και το μέλος της Πολιτικής Γραμματείας και του Πολιτικού Γραφείου Αχιλλέα Μαλαχουρίδη.

Και οι τρεις υπέβαλαν γραπτώς τις παραιτήσεις τους, στον απόηχο του καταστατικού συνεδρίου της περασμένης Κυριακής.