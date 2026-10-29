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Σε ηλικία 86 ετών άφησε την τελευταία του πνοή ο Πάτρικ Στιούαρτ, ο εμβληματικός πρωταγωνιστής του «Star Trek: The Next Generation» και των ταινιών «X-Men».

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες πέθανε την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου στο σπίτι του στο Λος Άντζελες, έπειτα από μάχη με τη νόσο Αλτσχάιμερ.

Την είδηση επιβεβαίωσε εκπρόσωπός του με ανακοίνωση: «Ανακοινώνουμε με μεγάλη θλίψη τον θάνατο του σερ Πάτρικ Στιούαρτ χθες στο σπίτι του στο Λος Άντζελες, υπό τη στοργική φροντίδα της αγαπημένης του συζύγου Σάνι, έπειτα από μια σύντομη και συγκινητική πορεία με τη νόσο Αλτσχάιμερ», αναφέρεται.

«Βρέθηκε στη ζεστή αγκαλιά της οικογένειας και των φίλων του, περιτριγυρισμένος από ζωντανή μουσική, προσευχή, δάκρυα, γέλιο και το είδος της βαθιάς συγκίνησης που μόνο εκείνος μπορούσε να εμπνεύσει έπειτα από μια ζωή αφιερωμένη σε όλους εμάς. Θα κρατήσουμε για πάντα στην καρδιά μας τη γαλήνια ηρεμία και την περισυλλογή στο πρόσωπό του, μια διαρκή υπενθύμιση της ακατάβλητης χάρης του», προστίθεται.

protothema.gr