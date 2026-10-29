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Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ανέφερε ότι η Τουρκία είναι αποφασισμένη να «εξουδετερώσει όσους επιχειρούν να σταθούν εμπόδιο στην επίτευξη των στόχων της», κατά τη διάρκεια ομιλίας του με αφορμή την 103η επέτειο από την ίδρυση της Τουρκικής Δημοκρατίας.

«Όπως η ιδρυτική βούληση της Δημοκρατίας μας, πριν από 103 χρόνια, γονάτισε τις επτά δυνάμεις και απελευθέρωσε αυτή την πατρίδα από την κατοχή, έτσι κι εμείς είμαστε αποφασισμένοι να εξουδετερώσουμε με τον ίδιο τρόπο όσους επιχειρούν να μπουν ανάμεσα σε εμάς και στους στόχους μας», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve #TürkDevletleriTeşkilatı Zirvesi Vesilesiyle Konuk Devlet ve Hükûmet Başkanları Onuruna Resmî Akşam Yemeği’nde konuştu:



"Bundan 103 sene önce kimsesizlerin kimsesi olma idealiyle ilan edilen… pic.twitter.com/YXBedRt4GF October 29, 2026

Στην ομιλία του, ο Ερντογάν αναφέρθηκε στην ιστορική πορεία της Τουρκίας, υποστηρίζοντας ότι η ίδρυση της Δημοκρατίας αποτέλεσε πηγή ελπίδας όχι μόνο για τον τουρκικό λαό, αλλά και για άλλους λαούς του κόσμου.

«Η Δημοκρατία μας, που ανακηρύχθηκε πριν από 103 χρόνια με το ιδανικό να αποτελεί στήριγμα για όσους δεν έχουν κανέναν, γεννήθηκε ως φάρος ελπίδας τόσο για το αγαπημένο μας έθνος όσο και για τους καταπιεσμένους και αδικημένους λαούς του κόσμου», ανέφερε.

«Δόξα τω Θεώ, στα 103 χρόνια που πέρασαν, η Δημοκρατία μας δεν περιορίστηκε στην εκπλήρωση των ιδανικών της ίδρυσής της, αλλά ρίζωσε και στις καρδιές των ανθρώπων», πρόσθεσε.

Ο Τούρκος πρόεδρος υποστήριξε ότι η χώρα του εξακολουθεί να σημειώνει σημαντικές επιτυχίες σε όλους τους τομείς.

«Η Τουρκική Δημοκρατία, κοινό δημιούργημα και κοινή στέγη 86 εκατομμυρίων ανθρώπων, συνεχίζει να προχωρά από επιτυχία σε επιτυχία, χάρη στα μεγάλα επιτεύγματά της σε κάθε τομέα», δήλωσε.

Παράλληλα, δεσμεύτηκε ότι η κυβέρνησή του θα συνεχίσει τις προσπάθειες για την ενίσχυση της θέσης της Τουρκίας.

«Ως έθνος, σήμερα δεσμευόμαστε για ακόμη μία φορά να εργαστούμε με όλες μας τις δυνάμεις, ώστε να ανεβάσουμε την Τουρκική Δημοκρατία, την οποία ιδρύσαμε κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες και πληρώνοντας βαρύ τίμημα, πάνω από το επίπεδο των σύγχρονων πολιτισμών», τόνισε.

liberal.gr