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Την ανάγκη θέσπισης ευρωπαϊκής στρατιωτικής επιχείρησης στην Ανατολική Μεσόγειο ανέδειξε με γραπτή παρέμβασή του προς την Ευρ. Επιτροπή ο Ευρωβουλευτής Κώστας Μαυρίδης (ΔΗΚΟ – S&D).

Στην παρέμβασή του ο κ. Μαυρίδης αναφέρθηκε αρχικώς στην προκλητική κλιμάκωση της Τουρκίας με το νομικά άκυρο, λεγόμενο «Τουρκολιβυκό Μνημόνιο», το οποίο παραβιάζει το διεθνές δίκαιο και καταδικάστηκε έντονα από την ΕΕ, καθώς και στις απειλές πολέμου της Τουρκίας κατά ευρωπαϊκών έργων και ζωτικών συμφερόντων στην Ανατολική Μεσόγειο (π.χ. το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης), τονίζοντας ότι η κατάσταση στην περιοχή απαιτεί κατάλληλη προληπτική αντίδραση σε επίπεδο ΕΕ.

Συνεχίζοντας ο Κύπριος Ευρωβουλευτής ανέφερε ότι «ως εκ τούτου, είναι ζωτικής σημασίας η ΕΕ να διασφαλίσει τα συμφέροντά της και τα κυριαρχικά δικαιώματα των κρατών μελών της, να προστατεύσει την ελευθερία της ναυσιπλοΐας και τις νόμιμες θαλάσσιες δραστηριότητες και να συμβάλει στην περιφερειακή σταθερότητα και ασφάλεια».

Με βάση τα πιο πάνω, ο κ. Μαυρίδης ζήτησε από την Ευρ. Επιτροπή, σε συνεργασία με την Ύπατη Εκπρόσωπο για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας, να υποστηρίξει και να προωθήσει τη θέσπιση στρατιωτικής αποστολής της ΕΕ στην Ανατολική Μεσόγειο στο πλαίσιο της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας (ΚΠΑΑ), για τη διασφάλιση της θαλάσσιας ασφάλειας, με σκοπό τη λήψη σχετικής απόφασης από το Συμβούλιο. Τέτοιου είδους ευρωπαϊκές στρατιωτικές επιχειρήσεις βρίσκονται ήδη σε ισχύ όπως η επιχείρηση «Ασπίδες» στην Ερυθρά Θάλασσα για τη διασφάλιση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας ως απάντηση στις τρομοκρατικές ενέργειες των Χούθι και η επιχείρηση «Ειρήνη» στη Μεσόγειο με κύριο στόχο την εγγύηση της εφαρμογής του εμπάργκο όπλων του ΟΗΕ στη Λιβύη.

Ο κ. Μαυρίδης προτίθεται να θέσει την πρότασή του ενώπιον και της Επιτροπής Άμυνας και Ασφάλειας του Ευρ. Κοινοβουλίου.