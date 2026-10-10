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Οι πρόσφατες συγκρούσεις στους δρόμους της Γαλλίας έφεραν στο προσκήνιο το προφητικό μυθιστόρημα «Υποταγή» (2015) του Γάλλου συγγραφέα Μισέλ Ουλεμπέκ (ιρανικής καταγωγής), που απογυμνώνει την επικρατούσα ακραία «πολιτική ορθότητα» στην ΕΕ. «Πολιτική ορθότητα» αναφέρεται η αποφυγή εκφράσεων ή ενεργειών που προσβάλλουν ομάδες ανθρώπων οι οποίοι μειονεκτούν κοινωνικά ή υπόκεινται σε δυσμενείς διακρίσεις. Χάρις στην «πολιτική ορθότητα» αποκαταστάθηκαν αδικίες κι άλλαξαν αντιλήψεις.

Σήμερα, η «πολιτική ορθότητα» έγινε εργαλείο «πολιτικής στρέβλωσης» από ακραίες ομάδες που αυτοχρήζονται «θύματα», απαιτώντας «δικαιώματα» εις βάρος της υπόλοιπης κοινωνίας και των θεμελιακών αξιών των κοινωνιών και του πολιτισμικού μας οικοδομήματος. Ένα τέτοιο προϊόν «πολιτικής διαστρέβλωσης» εις βάρος της ελευθερίας και του ορθολογισμού, ήταν και το περιβόητο «Γλωσσάρι» στην Κύπρο, για το οποίο πρωτοστάτησαν μερικοί εγχώριοι δημοσιογράφοι, εμπλέκοντας και πολιτειακούς θεσμούς, με επιδίωξη να «εξαφανιστεί» η τουρκική κατοχή και τα παράγωγά της π.χ. το κατοχικό καθεστώς να λέγεται «τουρκοκυπριακή διοίκηση», τα κατοχικά στρατεύματα «τουρκικά στρατεύματα», οι Τούρκοι έποικοι «μετεγκατεστηθέντες» κ.ά.

Τα μυθιστόρημα «Υποταγή» (2015) περιγράφει ένα σενάριο στο εγγύς μέλλον στη Γαλλία, όπου στο πολιτικό σκηνικό και στην κοινωνία επικρατεί ακραία πόλωση με δύο ανταγωνιστές για την προεδρία της χώρας, τον ισλαμιστή υποψήφιο της «Μουσουλμανικής Αδελφότητας» και τον νεοφασίστα υποψήφιο της γαλλικής ακροδεξιάς. Οι δύο τους βρίσκονται αντιμέτωποι στο 2ο γύρο των εκλογών, οπόταν τα «παραδοσιακά κόμματα» δίνουν στήριξη στον ισλαμιστή υποψήφιο, ο οποίος με την ανάληψη της εξουσίας προχωρεί σε ανατροπές, καταργώντας αξίες και ελευθερίες που καταξίωσαν τη Γαλλία ως φάρο του σύγχρονου ευρωπαϊκού φιλελευθερισμού, θεμελιωμένου στον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό. Στο μυθιστόρημα, αναδεικνύεται ο ρόλος του πολιτικού ισλάμ ως εργαλείου εσωτερικής άλωσης των σύγχρονων δημοκρατιών μας και της «απόγνωσης» των πολιτών λόγω της ηθικής και πολιτισμικής κατάπτωσης της σύγχρονης δυτικής κοινωνίας και των διάφορων πολιτικών «ηγετών».

Αυτό το θέμα αναδείχθηκε προφητικά σε συνέδριο που διοργάνωσα πριν μερικά χρόνια στο Ευρωκοινοβούλιο για την «Ριζοσπαστικοποίηση και τρομοκρατία ενάντια στις ευρωπαϊκές δημοκρατίες». Τις προάλλες, στο Ευρωκοινοβούλιο αναφέρθηκα στο εξτρεμιστικό πολιτικό ισλάμ εξηγώντας ότι ο «προστάτης» τέτοιων φονιάδων, όπως «Χαμάς» και «Αδελφών Μουσουλμάνων» είναι ο νεοσουλτάνος Ερντογάν. Η σθεναρή στάση μου στενοχώρησε κάποιους εντός και εκτός Κύπρου, προφανώς τους όποιους «συμμάχους» των μουλλάδων και στο άλλο άκρο εκείνους που απέκρυψαν την παρέμβασή μου από την εκτενή ανακοίνωσή τους. Έτσι, αλληλοτροφοδούνται τεχνικά τα δύο άκρα στον ανταγωνισμό τους εκτός κι εντός Κύπρου, με πολιτικές διαστρεβλώσεις.

Παρακμιακά φαινόμενα έχουμε και στην Κύπρο στις μέρες μας, με συχνότερο τις δηλώσεις περί ιδεολογίας ή περί πατρίδας, ενώ υπεράνω όλων είναι το ατομικό συμφέρον και η αυτοπροβολή εις βάρος της πατρίδας. Έτσι εξηγείται όταν λεγόμενοι «ακραιφνείς εθνικόφρονες» στη δεξιά ψηφίζουν …τον υποψήφιο του ΑΚΕΛ. Έτσι εξηγείται όταν οι πλέον «προοδευτικοί» στην αριστερά κατηγορούν τον Πρόεδρο ότι «δεν θέλει λύση», ευθυγραμμιζόμενοι με τον ισλαμοφασίστα στην Άγκυρα που «θέλει λύση» δύο κρατών! Κι έναντι του υπαρξιακού κινδύνου του τουρκικού επεκτατισμού έχουμε τους πατριδοκάπηλους έτοιμους για … νέες «ηρωικές ήττες». Η παρακμή δεν ανατρέπεται με υποταγή αλλά με ανάληψη ευθύνης από τους σκεπτόμενους πολίτες που αποτελούν τη διαχρονική σωτηρία των δημοκρατιών και της πατρίδας.

*Ευρωβουλευτής ΔΗΚΟ (S&D)