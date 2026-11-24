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Στην επέκταση των εργασιακών δικαιωμάτων και των παροχών μητρότητας, πατρότητας και γονικής άδειας στους ανάδοχους γονείς προχωρά το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Τρία σχετικά τροποποιητικά νομοσχέδια κατατέθηκαν στην Ολομέλεια της Βουλής και παραπέμφθηκαν για εξέταση στην κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Τα εν λόγω νομοσχέδια κρίθηκαν αναγκαία ώστε να εναρμονιστεί η νομοθεσία με το νομοσχέδιο «Ο περί της Μεταχείρισης Παιδιών υπό τη Γονική Μέριμνα ή Επιμέλεια ή Φροντίδα του Διευθυντή Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας Νόμος» (και ειδικότερα το άρθρο 27), το οποίο βρίσκεται ήδη ενώπιον της Βουλής, διασφαλίζοντας τη συμφιλίωση επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής για όσους αναλαμβάνουν τη φροντίδα παιδιού υπό την κηδεμονία του κράτους.

Τι αλλάζει με τα τρία νομοσχέδια

Το πρώτο νομοσχέδιο έχει σκοπό την τροποποίηση του περί Αδειών (Πατρότητας, Γονική, Φροντίδας, Ανωτέρας Βίας) και Ευέλικτων Ρυθμίσεων Εργασίας για την Ισορροπία μεταξύ Επαγγελματικής και Ιδιωτικής Ζωής Νόμου, ώστε να περιληφθούν οι ανάδοχοι γονείς στους δικαιούχους των προβλεπόμενων σε αυτόν δικαιωμάτων.

Ειδικότερα, με το τροποποιητικό νομοσχέδιο προστίθενται στον βασικό Νόμο οι όροι «αναδεχόμενος», «αναδοχή» και «ανάδοχος γονέας», οι οποίοι Θα έχουν την έννοια που τους αποδίδεται στο υπό αναφορά νομοσχέδιο. Παράλληλα, τροποποιούνται οι ορισμοί των υφιστάμενων όρων «γονέας», «γονική άδεια», «άδεια φροντίδας» και «τέκνο», ώστε οι σχετικές διατάξεις που αφορούν τα δικαιώματα γονικής άδειας, άδειας φροντίδας και ευέλικτων ρυθμίσεων εργασίας να εφαρμόζονται και στους ανάδοχους γονείς. Επιπρόσθετα, τροποποιούνται τα άρθρα 5 και 7 του βασικού Νόμου, ώστε το δικαίωμα σε άδεια πατρότητας να εφαρμόζεται κατ’ αναλογία και στην περίπτωση των ανάδοχων γονέων.

Στο νομοσχέδιο υπάρχει πρόνοια σύμφωνα με την οποία το δικαίωμα σε άδεια πατρότητας δύο συνεχόμενων εβδομάδων εφαρμόζεται και στην περίπτωση του ανάδοχου γονέα, λαμβάνεται μέσα στην εβδομάδα της αναδοχής και λήγει μετά την παρέλευση δύο εβδομάδων από την ημερομηνία λήξης της περιόδου άδειας μητρότητας. Στο πλαίσιο αυτό, προνοείται ότι εργαζόμενος ανάδοχος γονέας ο οποίος προτίθεται να ασκήσει το δικαίωμα της άδειας πατρότητας θα γνωστοποιεί γραπτώς τον εργοδότη του μόλις ενημερωθεί από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας για την αναδοχή παιδιού και πριν από την έναρξη της άδειας πατρότητας.

Σκοπός του δεύτερου νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Προστασίας της Μητρότητας Νόμου, ώστε η μισθωτή, ως ανάδοχος γονέας, να δικαιούται άδεια μητρότητας.

Συγκεκριμένα το νομοσχέδιο προνοεί ότι μισθωτή έχει δικαίωμα σε άδεια μητρότητας, για σκοπούς αναδοχής παιδιού ηλικίας μέχρι ενός έτους, συνολικής διάρκειας 20 συναπτών εβδομάδων ευθύς αμέσως μετά την ανάληψη της φροντίδας, για σκοπούς αναδοχής.

Το δικαίωμα αυτό παρέχεται ότι μισθωτή νοουμένου ότι θα γνωστοποιήσει γραπτώς στον εργοδότη της την πρόθεσή της για αναδοχή παιδιού μόλις ενημερωθεί από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας την αναδοχή παιδιού και την ημερομηνία που θα αναλάβει το παιδί. Νοείται ότι, σε περίπτωση που η ειδοποίηση του εργοδότη για την ημερομηνία αναδοχής παιδιού όπως αναφέρεται πιο πάνω είναι πρακτικά αδύνατη, η μισθωτή ενημερώνει τον εργοδότη της το συντομότερο δυνατό και προσκομίζει σχετική βεβαίωση από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας ότι, η ενημέρωση δεν μπορούσε να είχε γίνει προηγουμένως.

Περαιτέρω, τα νομοσχέδιο περιλαμβάνει πρόνοιες για την προστασία της μισθωτής ανάδοχης μητέρας από απόλυση, καθώς και για την παροχή των αναγκαίων διευκολύνσεων για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών φροντίδας του αναδεχόμενου παιδιού.

Συγκεκριμένα, προνοείται ότι ανάδοχος γονέας, για τις αυξημένες φροντίδες του αναδεχόμενου δικαιούται για χρονικό διάστημα 12 μηνών από την ημέρα που αρχίζει η άδεια μητρότητας στην περίπτωση αναδοχής είτε να διακόπτει την εργασία για μια ώρα είτε να προσέρχεται αργότερα είτε να αποχωρεί νωρίτερα κατά μια-ώρα κάθε ημέρα.

Με το νομοσχέδιο απαγορεύεται ο τερματισμός απασχόλησης από τη στιγμή που η μισθωτή θα παρουσιάσει στον εργοδότη τής βεβαίωση των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας για σκοπούς αναδοχής και μέχρι την παρέλευση πέντε μηνών από το τέλος της περιόδου της άδειας μητρότητας.

Τέλος, σκοπός του τρίτου νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου, ώστε το δικαίωμα σε επίδομα μητρότητας, πατρότητας και γονικής άδειας να επεκτείνεται σε ανάδοχους γονείς.