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Ουρά φορτηγών που εκτείνεται σε μήκος περίπου 42 χιλιομέτρων καταγράφουν εντυπωσιακά πλάνα από drone, αποτυπώνοντας τις επιπτώσεις του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών. Περίπου 1.200 φορτηγά έχουν σχηματίσει ένα πρωτοφανές μποτιλιάρισμα, στην προσπάθειά τους να μεταφέρουν εμπορεύματα προς το Ιράν.

Οι καθυστερήσεις στις χερσαίες μεταφορές φτάνουν τις ημέρες, ενώ σε ορισμένα συνοριακά περάσματα οι οδηγοί αναφέρουν αναμονή ακόμη και εβδομάδων.

Το εντυπωσιακό μποτιλιάρισμα καταγράφεται στο συνοριακό πέρασμα Yalama, μεταξύ Καζακστάν και Ουζμπεκιστάν, από όπου διέρχονται φορτηγά που μεταφέρουν εμπορεύματα με προορισμό το Ιράν. Η αύξηση της κίνησης στην περιοχή συνδέεται με την αναγκαστική μεταφορά φορτίων μέσω ξηράς, καθώς ο ναυτικός αποκλεισμός των ΗΠΑ έχει περιορίσει δραστικά τις θαλάσσιες εμπορικές οδούς της χώρας.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, οι οδηγοί των φορτηγών παραμένουν ακινητοποιημένοι για αρκετές ώρες ακόμα και ημέρες, περιμένοντας να ολοκληρωθούν οι τελωνειακοί έλεγχοι. «Αντί για 200 φορτηγά, τώρα υπάρχουν 1.200 σε ένα συνοριακό πέρασμα», ανέφερε ο Αμίρ Ροσάνμπακς από τον Οργανισμό Ανάπτυξης Εμπορίου του Ιράν, περιγράφοντας την ασφυκτική κατάσταση που έχει δημιουργηθεί.

Ένας από τους οδηγούς, ο Μοχαμαντρέζα Σιρί, δήλωσε ότι οδηγεί εδώ και 15 χρόνια, αλλά δεν έχει ξαναδεί κάτι αντίστοιχο, αποκαλύπτοντας ότι είχε παραμείνει εγκλωβισμένος για πέντε ημέρες.

Η μετατόπιση του εμπορίου από τη θάλασσα στη στεριά έχει προκαλέσει σημαντική αύξηση του κόστους μεταφοράς. Ο Ματζιντρεζά Χαρίρι, επικεφαλής του Επιμελητηρίου Εμπορίου Ιράν – Κίνας, ανέφερε ότι η μεταφορά ενός εμπορευματοκιβωτίου, η οποία κόστιζε περίπου 3.000 δολάρια μέσω θαλάσσης, έχει πλέον φτάσει τα 12.000 δολάρια μέσω ξηράς.

🇮🇷🇨🇳 Thousands of trucks are moving by land between China and Iran, in both directions



In this way, Iran is bypassing the US naval blockade. pic.twitter.com/EZrlJMaqTs November 22, 2026

Η επιβάρυνση αυτή, σε συνδυασμό με τις καθυστερήσεις στα σύνορα, δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στην τροφοδοσία της ιρανικής αγοράς. Ορισμένα ευπαθή προϊόντα παραμένουν εγκλωβισμένα στην Κίνα, καθώς οι μεγάλες αποστάσεις και οι τελωνειακοί περιορισμοί δεν επιτρέπουν την έγκαιρη μεταφορά τους.

Παράλληλα, καθυστερήσεις καταγράφονται και σε άλλα συνοριακά περάσματα. Στη συνοριακή διάβαση Μπαζαργκάν, μεταξύ Τουρκίας και Ιράν, οδηγοί αναφέρουν ότι χρειάζεται να περιμένουν έως και 24 ημέρες για να περάσουν τα σύνορα.



Η Task Force Iron Gate και η πίεση στις χερσαίες οδούς

Η Ουάσιγκτον επιχειρεί να περιορίσει ακόμη περισσότερο τις εμπορικές δυνατότητες της Τεχεράνης, στρέφοντας την προσοχή της και στις χερσαίες διαδρομές. Στο πλαίσιο αυτό, η Κεντρική Διοίκηση των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων (CENTCOM) δημιούργησε την Task Force Iron Gate, μια ειδική ομάδα περίπου 20 ατόμων, με αποστολή τον εντοπισμό και την παρεμπόδιση μεταφοράς οπλικών συστημάτων, τεχνολογίας διπλής χρήσης, υλικών που υπόκεινται σε κυρώσεις και παράνομων οικονομικών ροών μέσω των χερσαίων συνόρων του Ιράν και της Κασπίας Θάλασσας.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι ΗΠΑ ασκούν πιέσεις και σε γειτονικές χώρες του Ιράν, προκειμένου να περιορίσουν τη διακίνηση εμπορευμάτων προς την ιρανική επικράτεια.

Οι βασικές χερσαίες διαδρομές που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά προϊόντων περνούν από το Καζακστάν, το Ουζμπεκιστάν, το Τουρκμενιστάν, το Πακιστάν και την Τουρκία. Ωστόσο, οι υποδομές των συγκεκριμένων χωρών δυσκολεύονται να διαχειριστούν τον αυξημένο όγκο εμπορευμάτων.



Πληθωρισμός 84% και ελλείψεις σε τρόφιμα και φάρμακα

Οι επιπτώσεις του αποκλεισμού έχουν αρχίσει να γίνονται ιδιαίτερα αισθητές στην καθημερινότητα των Ιρανών. Σύμφωνα με στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας του Ιράν, ο ετήσιος πληθωρισμός στις αστικές περιοχές έχει φτάσει περίπου στο 84%, καταγράφοντας αύξηση για 18ο συνεχόμενο μήνα.

Οι ανατιμήσεις σε βασικά αγαθά έχουν εντείνει την οικονομική πίεση στα νοικοκυριά, ενώ οι ιρανικές αρχές προχώρησαν στην αναστολή των εξαγωγών ντομάτας, κρεμμυδιών και πατατών, προκειμένου να διασφαλίσουν την επάρκεια στην εγχώρια αγορά.

Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, αναγνώρισε ότι ο αποκλεισμός έχει αυξήσει το κόστος των εισαγωγών και έχει περιορίσει τα έσοδα της χώρας από τις εξαγωγές πετρελαίου.

«Παλαιότερα, τα εισαγόμενα προϊόντα έφταναν με πλοία. Τώρα διανύουν μεγάλες αποστάσεις για να εισέλθουν στη χώρα και το τελικό κόστος των προϊόντων αυξάνεται. Τα έσοδά μας έχουν επίσης μειωθεί. Παλαιότερα πουλούσαμε πετρέλαιο, τώρα δεν μπορούμε», δήλωσε.

Σημαντικά προβλήματα καταγράφονται και στον τομέα της υγείας. Ο υπουργός Υγείας του Ιράν, Μοχαμάντ Ρεζά Ζαφαρμαντί, ανέφερε ότι η μεταφορά πρώτων υλών για την παραγωγή φαρμάκων, η οποία γινόταν προηγουμένως μέσω θαλάσσης, πραγματοποιείται πλέον αεροπορικώς, αυξάνοντας το κόστος των φαρμακευτικών προϊόντων.

Παράλληλα, σύμφωνα με τις ιρανικές αρχές, 16 φαρμακευτικά εργοστάσια και περισσότερα από 70 νοσοκομεία έχουν υποστεί πλήγματα κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Η κατάσταση αναδεικνύει τις αυξανόμενες οικονομικές και κοινωνικές πιέσεις στο Ιράν, καθώς ο αμερικανικός αποκλεισμός περιορίζει τις θαλάσσιες εμπορικές οδούς και η προσπάθεια μεταφοράς των απαραίτητων αγαθών μέσω ξηράς προκαλεί νέες καθυστερήσεις, ελλείψεις και ανατιμήσεις.

protothema.gr